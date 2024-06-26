₽ Заказать рекламу
«Мои самозанятые»
ГК РФ

Чем отличается трудовой договор от ГПХ: шпаргалка для заказчика

Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые — не такое простое дело, как можно подумать. Наличия одного-двух положений, похожих на трудовые, недостаточно. Но когда этих признаков много, риск переквалификации возрастает в разы. Рассказываем, как не дать налоговикам «козырей».
Чем отличается трудовой договор от ГПХ: шпаргалка для заказчика
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Гражданско-правовые договоры не запрещены

Вы вправе не заключать трудовые договоры при любом сотрудничестве с исполнителями. Заказчик и исполнитель могут заключить договор гражданско-правового характера, как описанный в Гражданском кодексе, так и не описанный, но не противоречащий закону (ст. 421 ГК).

Главное, чтобы заключенный договор был гражданско-правовым по сути, а не только по названию. Маскировка трудовых отношений договорами ГПХ запрещена (ст. 15 ТК).

Если факт маскировки вскроется, то к таким отношениям с момента подписания договора будет применяться трудовое законодательство. Также последуют доначисления от налоговиков (кстати, в письмах ФНС от 15.04.22 № ЕА-4-15/4674, от 16.09.21 № АБ-4-20/13183 приведены признаки фейкового договора ГПХ), и санкции по п. 3, 4 ст. 5.27 КоАП (штрафы до 100 тыс. руб.).

Чтобы избежать доначислений, не включайте в договоры с исполнителями «трудовые» условия.

Какие формулировки выдают трудовую суть договора

Термины из ТК

Исключите все слова, намекающие на трудовые отношения: «работник», «работодатель», «зарплата», «отпуск» и т.п. Ссылки на то, что это просто оговорки, а по сути речь идет об исполнителе, заказчике, цене работы, перерывах в оказании услуг и т.п., не будут приняты на веру.

Личное оказание услуги, «эксклюзив» на исполнителя

Избегайте — если нет для этого особых причин, — упоминания о том, что исполнитель лично оказывает услугу (выполняет работу) (постановления 6 ААС от 06.12.23 № 06АП-5221/23, АС Северо-Кавказского округа от 05.02.24 № Ф08-13833/23). Ни в коем случае не оговаривайте, что у самозанятого не может быть других заказчиков, проектов и т.п. (см., например, решения АС Амурской области от 10.08.23 № А04-5462/2023, Курской области от 03.11.23 № А35-375/2023).

Оплата процесса

Указывайте конкретный объем оплачиваемых по договору работ. В трудовых отношениях оплачивается не результат, а процесс, в гражданско-правовых — выполнение определенного объема работ с результатом (см. постановления 2 ААС от 07.11.23 № 02АП-7086/23, АС Волго-Вятского округа от 26.03.24, дело № А29-2726/2023).

Фиксированная, регулярная оплата

Не включайте в договор условия о фиксированной оплате, тем более выплачиваемой регулярно, в те же дни, что и зарплата штатных работников.

Если размер вознаграждения не зависит от результата и связан с фактически отработанным временем (особенно проставляемом в табеле учета рабочего времени), то это сигнал, что отношения — трудовые! (см., в частности, постановления АС Дальневосточного округа от 06.12.23 № Ф03-5201/23, Северо-Кавказского округа от 05.02.24 № Ф08-13833/23, 15 ААС от 19.03.24, дело № А53-18339/2023 и т.п.).

Несамостоятельность исполнителя

Не «встраивайте» исполнителя в свое производство, не подчиняйте внутреннему трудовому распорядку, не назначайте ему начальников и прочих контролеров режима работы и т.п. (см., в частности, постановление АС Волго-Вятского округа от 26.03.24, дело № А29-2726/2023). И тем более никаких «выговоров», «прогулов», «лишений премий» — дисциплинарная и материальная ответственность применимы к трудовым отношениям.

Помните, что исполнитель — лицо независимое, ГК исходит из равенства сторон (об этом говорится в первой же статье кодекса). По этой же причине нельзя включать в договор ГПХ условие о том, что регистрация в качестве самозанятого — обязательная предпосылка для сотрудничества. Суды обязательно сочтут это признаком организационной зависимости (постановления 6 ААС от 06.12.23 № 06АП-5221/23, 11 ААС от 04.03.24, дело № А49-8982/2023).

Централизованность

Не менее опасно обязывать исполнителей предоставлять чеки в ИФНС централизованно, по каналам заказчика. Напротив, можно и нужно использовать сервисы сторонних платформ, которые помогают организовывать взаимодействие заказчиков и исполнителей. Например, сервис «Мои самозанятые». Использование таких сервисов также свидетельствует об отсутствии трудовых отношений.

Платформа «Мои самозанятые» помогает бизнесу сократить на 30% расходы, связанные с привлечением внештатного персонала. 

В сервисе есть все, что нужно для удобной и безопасной работы с массовым внештатным персоналом:

  • ЭДО (дистанционное подписание договоров и актов, сбор чеков с самозанятых за минуту);

  • автоматическая проверка статуса плательщика НПД;

  • моментальные массовые выплаты;

  • контроль рисков штрафов и доначислений от ФНС;

  • поддержка 24/7.

Для новых клиентов действуют специальные условия

Подключитесь до 30 июня и получите скидку 50% на ЭДО и выплаты

Записаться на демонстрацию сервиса

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Длительность, регулярное пролонгирование

Трудовые договоры по общему правилу бессрочные, но ст. 59 ТК не запрещает заключать их хоть на день. То есть ссылка на то, что вам нужен человек всего-то на пару дней, не оправдывает заключение ГПХ-договора вместо трудового. Избегайте указания на любую систематичность, подчеркивайте, что договор заключается для разовых работ (постановления АС Северо-Кавказского округа от 05.02.24 № Ф08-13833/23, Волго-Вятского округа от 26.03.24, дело № А29-2726/2023).

Обеспечение исполнителя инструментами, оборудование рабочего места и т.п.

Заказчик по договору ГПХ вправе содействовать исполнителю, создавая оптимальные условия для выполнения поставленных задач. Но следует избегать упоминания о том, что вы обеспечиваете исполнителю условия труда и допускать намеки на инфраструктурную зависимость — наподобие таких: «Использовать для выполнения работ исключительно материалы (инструменты, оборудование) Заказчика», «Работы выполняются по адресу местонахождения Заказчика» (см., например, постановления АС Северо-Кавказского округа от 05.02.24 № Ф08-13833/23, Дальневосточного округа от 06.12.23 № Ф03-5201/23, 15 ААС от 19.03.2024, дело № А53-18339/2023, 6 ААС от 06.12.23 № 06АП-5221/23 и т.п.).

Подчеркнем: наличие одного-двух признаков из вышеперечисленных вряд ли убедит суд в том, что по сути имеют место трудовые отношения, а не гражданско-правовые. Но чем их больше, тем выше риск переквалификации.

«Мои самозанятые» — сервис для работы с внештатным персоналом. Автоматизируем сотрудничество с самозанятыми, ИП и физлицами. Выбирая сервис «Мои самозанятые», вы минимизируете риски, связанные с переквалификацией отношений в трудовые.

Сервис для работы с массовым внештатным персоналом

Автоматизируем работы с ИП, самозанятыми и физлицами: моментальные выплаты и ЭДО

Реклама: ООО «Цифровые банковские платформы», ИНН 7706456380, erid: LjN8K96WA

Клерк
Обучение для бухгалтеров

🔥НДС при УСН, дробление, амнистия, снижение рисков. Главные темы — V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Ждем вас!

До V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» осталось всего два месяца — она состоится 12 сентября! И мы открыли предзапись. Оставляйте заявку на главное бухгалтерское событие года — и узнаете про все налоговые изменения на нашем уникальном мероприятии. Ждем самых продвинутых бухгалтеров, запишитесь в лист ожидания старта продаж!

🔥НДС при УСН, дробление, амнистия, снижение рисков. Главные темы — V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Ждем вас!
2

Начать дискуссию

ITCOM
ЭДО

МЧД за 30 секунд, навигатор полномочий и другие возможности сервиса Айтиком.Доверенности 

Оформление МЧД за 30 секунд, ролевая модель, управление доверенностями и их проверка в личном кабинете. 

МЧД за 30 секунд, навигатор полномочий и другие возможности сервиса Айтиком.Доверенности 

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
1С:Сервистренд
Кадровый учет

Как подтвердить, что сотрудник получил расчетный листок

Расчетный листок — это основной документ, из которого сотрудник узнает о всех выплатах работодателя и удержаниях из своей зарплаты. Если работодатель не выдаст расчетный листок или не сможет подтвердить его выдачу, есть риск нарваться на штраф от ГИТ. О том, как этого избежать, — в статье.

Как подтвердить, что сотрудник получил расчетный листок
Пенсии

Депутаты хотят увеличить выплаты пенсионерам при стаже в 30 лет

Чтобы обеспечить достойную жизнь пенсионерам, депутаты собираются доплачивать им больше 26 тысяч рублей из федерального бюджета.

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Самозанятые

Сервисы для работы с самозанятыми: обзор лучших платформ в 2024 году

В нашем обзоре мы собрали сервисы, которые помогают бизнесу и самозанятым решать все задачи – поиск исполнителей, расчеты, обмен документами, проверка партнеров и т. д. Кроме того, многие из таких площадок работают с обычными физиками и ИП. Так что можно закрыть вопросы сотрудничества с любыми исполнителями.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
4
НДФЛ

👰 Если по брачному договору общая квартира досталась жене, она не должна платить за это НДФЛ

В общем случае имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Но по брачному договору его можно разделить между мужем и женой как угодно.

Налоги, взносы, пошлины

На всех физлиц будет действовать внесудебное взыскание налоговых долгов

Минфин предложил распространить внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности на всех физлиц. Пока что такой механизм действует только для компаний и ИП.

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Консоль.Про
Чеки

Корректировка чеков самозанятых: что нужно знать заказчику 

Бывает, что исполнитель прислал чек, а в нем перепутал ИНН компании, указал неправильную стоимость или прописал не ту услугу. Разберемся, что делать заказчику, который обнаружил ошибку в чеке самозанятого.

Корректировка чеков самозанятых: что нужно знать заказчику 
«Мои самозанятые»
ГК РФ

Чем отличается трудовой договор от ГПХ: шпаргалка для заказчика

Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые — не такое простое дело, как можно подумать. Наличия одного-двух положений, похожих на трудовые, недостаточно. Но когда этих признаков много, риск переквалификации возрастает в разы. Рассказываем, как не дать налоговикам «козырей».

Чем отличается трудовой договор от ГПХ: шпаргалка для заказчика
Налоговые изменения 2025

С 2025 года у бизнеса на УСН будет больше волокиты с документами

Больше всего налоговая реформа-2025 касается налогоплательщиков на УСН. Разберитесь, с чем придется столкнуться, чтобы своевременно перестроить работу.

Налоги, взносы, пошлины

Пошлины на импортное вино предлагают повысить до 25%

В 2023 году пошлину на вино из недружественных стран повысили с 12,5% до 20%. Теперь власти хотят увеличить ее размер до 25%.

Общество

Проблему с велокурьерами решат два законопроекта

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Ярослав Нилов сообщил, что у Госдуме в работе находятся сразу два законопроекта, направленных на решение проблем с велокурьерами, которые нарушают ПДД при доставке товаров.

Онлайн-кассы

Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты

Разбираем, на кого распространяются пояснения ФНС по чекам и почему не нужно пугаться.

Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты

Разборы законов

1 335
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ведение бизнеса

Риелторов могут обязать обучаться, сдавать экзамены и получать допуск

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат Владимир Кошелев заявил, что услуги риелторов должны стать такими же безопасными, как нотариат.

АУСН

Для бизнеса из Санкт-Петербурга хотят ввести АУСН

Планируют расширить географию применения АУСН.

Уведомление по ЕНП

Можно досрочно сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ с кодом периода 31/13

До 25 июня надо было сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ за период с 01.06 по 22.06 с кодом 31/03.

Пенсии

👴 👵 Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексацию пенсий для работающих пенсионеров отменили в 2016 году. Теперь им компенсируют недополученные средства.

Налоговые льготы по НДС

Налоговые льготы на внутренние авиаперевозки продлят до 2028 года

Нулевая ставка НДС продолжит действовать на перевозки через аэропорты Дальнего Востока, Крыма и Севастополя, а через Московский авиационный узел — 10%.

OMI.LPR.Research
Общество

Исследование о дворовой жизни россиян в 2024 году: россияне выбирают живое общение с соседями

Соседские часты набирают популярность. Несмотря на то что большинство россиян предпочитают обсуждать дворовые инициативы во время личных встреч, в соседских онлайн-чатах состоит уже каждый третий.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обзор сервисов для бухгалтеров

Заработал новый бесплатный сервис «Оценка рынка и расчет бизнес-плана»

Сервис «Оценка рынка и расчет бизнес-плана» стал доступен пользователям Цифровой платформы МСП.РФ.

Интересные материалы

Трудовое право

Подтверждать диспансеризацию справкой нужно, только если требует работодатель

Один рабочий день раз в три года сотрудник может взять как оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.