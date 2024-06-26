Чем отличается трудовой договор от ГПХ: шпаргалка для заказчика

Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые — не такое простое дело, как можно подумать. Наличия одного-двух положений, похожих на трудовые, недостаточно. Но когда этих признаков много, риск переквалификации возрастает в разы. Рассказываем, как не дать налоговикам «козырей».

Гражданско-правовые договоры не запрещены

Вы вправе не заключать трудовые договоры при любом сотрудничестве с исполнителями. Заказчик и исполнитель могут заключить договор гражданско-правового характера, как описанный в Гражданском кодексе, так и не описанный, но не противоречащий закону (ст. 421 ГК).

Главное, чтобы заключенный договор был гражданско-правовым по сути, а не только по названию. Маскировка трудовых отношений договорами ГПХ запрещена (ст. 15 ТК).

Если факт маскировки вскроется, то к таким отношениям с момента подписания договора будет применяться трудовое законодательство. Также последуют доначисления от налоговиков (кстати, в письмах ФНС от 15.04.22 № ЕА-4-15/4674, от 16.09.21 № АБ-4-20/13183 приведены признаки фейкового договора ГПХ), и санкции по п. 3, 4 ст. 5.27 КоАП (штрафы до 100 тыс. руб.).

Чтобы избежать доначислений, не включайте в договоры с исполнителями «трудовые» условия.

Какие формулировки выдают трудовую суть договора

Термины из ТК

Исключите все слова, намекающие на трудовые отношения: «работник», «работодатель», «зарплата», «отпуск» и т.п. Ссылки на то, что это просто оговорки, а по сути речь идет об исполнителе, заказчике, цене работы, перерывах в оказании услуг и т.п., не будут приняты на веру.

Личное оказание услуги, «эксклюзив» на исполнителя

Избегайте — если нет для этого особых причин, — упоминания о том, что исполнитель лично оказывает услугу (выполняет работу) (постановления 6 ААС от 06.12.23 № 06АП-5221/23, АС Северо-Кавказского округа от 05.02.24 № Ф08-13833/23). Ни в коем случае не оговаривайте, что у самозанятого не может быть других заказчиков, проектов и т.п. (см., например, решения АС Амурской области от 10.08.23 № А04-5462/2023, Курской области от 03.11.23 № А35-375/2023).

Оплата процесса

Указывайте конкретный объем оплачиваемых по договору работ. В трудовых отношениях оплачивается не результат, а процесс, в гражданско-правовых — выполнение определенного объема работ с результатом (см. постановления 2 ААС от 07.11.23 № 02АП-7086/23, АС Волго-Вятского округа от 26.03.24, дело № А29-2726/2023).

Фиксированная, регулярная оплата

Не включайте в договор условия о фиксированной оплате, тем более выплачиваемой регулярно, в те же дни, что и зарплата штатных работников.

Несамостоятельность исполнителя

Не «встраивайте» исполнителя в свое производство, не подчиняйте внутреннему трудовому распорядку, не назначайте ему начальников и прочих контролеров режима работы и т.п. (см., в частности, постановление АС Волго-Вятского округа от 26.03.24, дело № А29-2726/2023). И тем более никаких «выговоров», «прогулов», «лишений премий» — дисциплинарная и материальная ответственность применимы к трудовым отношениям.

Помните, что исполнитель — лицо независимое, ГК исходит из равенства сторон (об этом говорится в первой же статье кодекса). По этой же причине нельзя включать в договор ГПХ условие о том, что регистрация в качестве самозанятого — обязательная предпосылка для сотрудничества. Суды обязательно сочтут это признаком организационной зависимости (постановления 6 ААС от 06.12.23 № 06АП-5221/23, 11 ААС от 04.03.24, дело № А49-8982/2023).

Централизованность

Не менее опасно обязывать исполнителей предоставлять чеки в ИФНС централизованно, по каналам заказчика. Напротив, можно и нужно использовать сервисы сторонних платформ, которые помогают организовывать взаимодействие заказчиков и исполнителей. Например, сервис «Мои самозанятые». Использование таких сервисов также свидетельствует об отсутствии трудовых отношений.

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Длительность, регулярное пролонгирование

Трудовые договоры по общему правилу бессрочные, но ст. 59 ТК не запрещает заключать их хоть на день. То есть ссылка на то, что вам нужен человек всего-то на пару дней, не оправдывает заключение ГПХ-договора вместо трудового. Избегайте указания на любую систематичность, подчеркивайте, что договор заключается для разовых работ (постановления АС Северо-Кавказского округа от 05.02.24 № Ф08-13833/23, Волго-Вятского округа от 26.03.24, дело № А29-2726/2023).

Обеспечение исполнителя инструментами, оборудование рабочего места и т.п.

Заказчик по договору ГПХ вправе содействовать исполнителю, создавая оптимальные условия для выполнения поставленных задач. Но следует избегать упоминания о том, что вы обеспечиваете исполнителю условия труда и допускать намеки на инфраструктурную зависимость — наподобие таких: «Использовать для выполнения работ исключительно материалы (инструменты, оборудование) Заказчика», «Работы выполняются по адресу местонахождения Заказчика» (см., например, постановления АС Северо-Кавказского округа от 05.02.24 № Ф08-13833/23, Дальневосточного округа от 06.12.23 № Ф03-5201/23, 15 ААС от 19.03.2024, дело № А53-18339/2023, 6 ААС от 06.12.23 № 06АП-5221/23 и т.п.).

Подчеркнем: наличие одного-двух признаков из вышеперечисленных вряд ли убедит суд в том, что по сути имеют место трудовые отношения, а не гражданско-правовые. Но чем их больше, тем выше риск переквалификации.

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