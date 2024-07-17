Как легально платить фрилансеру за рубежом

Сохранить сотрудничество с высококлассными специалистами, которые уехали за границу — важная задача для бизнеса. Но чтобы решить ее, нужно понять, как организовать взаимодействие и выплачивать вознаграждение за услуги. В статье рассмотрим доступные варианты.

В условиях острого дефицита кадров используются все варианты сохранения рабочих ресурсов. В том числе сотрудничество с исполнителями, которые релоцировались. Но встает новая проблема: из-за санкций оплатить услуги внештатных исполнителей за рубежом стало не так-то просто. Да что там: порой изобретение схемы перевода своему разработчику или дизайнеру оказывается сложнее самого задания.

Но варианты есть. Сразу оговоримся: мы рассматриваем только легальные способы, которые не вызовут вопросов со стороны госорганов. Также мы не предлагаем рискованные варианты переводов через зарубежных контрагентов. Например, когда посредник (иностранное юрлицо) конвертирует деньги в другую валюту и делает возврат средств либо использует иное основание для вывода на зарубежный счет.

Сервисы денежных переводов

Первый вариант перевести деньги за рубеж — платежные системы, такие как «Золотая корона» и «Юнистрим». До февраля этого года также использовали платежную систему Contact оператора QIWI Банка. Но после отзыва банковской лицензии система с самым широким перечнем стран стала недоступна.

С помощью платежных систем можно отправлять деньги на счет или наличными между специальными пунктами. На такие переводы действуют лимиты Банка России — за месяц не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.

Регулятор постоянно продлевает эти ограничения, сейчас они установлены до 30 сентября текущего года.

Сами платежные системы не берут комиссию по валютным переводам, если валюта отправки и выплат различается. Но конвертация может происходить по разным курсам, плюс возможна комиссия принимающего платеж банка.

Минусы этого способа:

узкий круг стран, куда доступны переводы («Золотая корона» — 16 стран, «Юнистрим» — 10);

лимит на суммы переводов в месяц;

возможны задержки в платежах (не более трех рабочих дней).

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Трансграничные переводы сервиса «Мои самозанятые»

Платформа для автоматизации работы с внештатным персоналом «Мои самозанятые» представила новый функционал. Для клиентов сервиса теперь доступны переводы вознаграждений не только исполнителям, которые находятся на территории России, но и тем, кто находится за рубежом.

В платформе самый широкий список государств, куда доступны переводы (27 стран). Это основные страны релокации специалистов, в т.ч. СНГ, Азия, Турция и др.

Средства можно переводить как на иностранную карту исполнителя, так и на его банковский счет. При этом переводить вознаграждение можно как исполнителям-гражданам РФ, так и иностранцам. Комиссия составляет всего от 4%.

Трансграничные переводы — функция самой платформы, поэтому на бухгалтера, который уже работает с сервисом, не ложится допнагрузка (разбираться с новыми программами илсервисами). Функционал доступен как для клиентов, которые работают на базе платформы «Мои самозанятые», так и для тех, кто выбрал API-решение.

И главное: это абсолютно легально. У компании нет налоговых рисков и проблем с валютным контролем.

Единственный минус способа — на момент публикации статьи эта функция открывается по запросу и пока доступна только среднему и крупному бизнесу. Но скоро все пользователи сервиса смогут воспользоваться ею. Чтобы узнать подробности, оставляйте заявку.

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