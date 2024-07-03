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Кадровый голод. Как решить проблему нехватки сотрудников

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Кадровый голод. Как решить проблему нехватки сотрудников
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Нехватка работников во всех отраслях бьет по бизнесу. Так, по разным оценкам, только за одну пропущенную смену специалиста в ретейле компания теряет от 50 до 200 тыс. рублей.

Нехватка персонала стала ключевым фактором, который ограничивает производственную активность. Причем кадровый голод наблюдается практически в любой сфере: торговля, строительство, промышленность.

Как решить проблему недоштата, разбираем в статье.

Работа над HR-брендом

Несмотря на кадровый голод, некоторые компании не испытывают потребности в трудовых ресурсах. Одна из причин — сильный HR-бренд. Потенциальные сотрудники стремятся присоединиться к команде, когда знают о положительной репутации работодателя и о всех выгодах и преимуществах, которые он предоставляет. И это не только про достойную оплату труда.

Нужно уделять внимание корпоративной культуре, нефинансовой мотивации (бонусы, льготы и программы поощрения для сотрудников), обучении, возможности для карьерного и личностного роста. И, конечно, продвижении HR-бренда в онлайне и офлайне, включая активность в соцсетях, отзывы на рекрутинговых сервисах и участие в ярмарках вакансий. 

Минус способа — это игра вдолгую. На создание привлекательного HR-бренда уходят годы. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы потенциальные сотрудники знали о вашей компании и хотели в ней работать. Но если дефицит рабочих рук стал проблемой, которую нужно решать здесь и сейчас, стоит рассмотреть другие способы.

Аутсорсинг

Передача части функций, операций или бизнес-процессов компании внешним подрядчикам помогает сэкономить время и ресурсы, связанные с наймом. Компания не тратит время и деньги на подбор и оформление персонала, не занимается обучением сотрудников, а вся ответственность за качество услуг ложится на поставщика. 

И это главный плюс аутсорсинга — вы получаете результат работы, даже если кто-то из сотрудников провайдера уходит на больничный или в отпуск.

Минус — вы не можете контролировать, кто конкретно пришел к вам в компанию. Подбор кадров полностью на компании-аутсорсере, а вам как заказчику остается только довериться подрядчику. Также есть риск столкнуться с недобросовестным провайдером: если компания задерживает зарплаты своим сотрудникам — это скажется на качестве работы и в итоге станет проблемой бизнеса заказчика. 

Внештатный персонал

Еще один способ закрыть потребность в персонале — привлечение внештатных исполнителей. Плюсы этого варианта — вы можете оперативно находить людей на те или иные участки работы, не нужно тратить время на адаптацию и средства на оформление сотрудника в штат. Найти исполнителей можно на специальных сервисах. Например, в маркетплейсе платформы «Мои самозанятые»

Минусом способа может показаться дополнительное время, которое сотрудники (бухгалтер, юрист) потратят на документооборот и выплаты внештатному персоналу, а также возможные налоговые риски. С этим также поможет сервис «Мои самозанятые».

Платформа позволяет автоматизировать работу с любыми внештатными исполнителями (самозанятыми, ИП и физлицами без специального статуса). Сервис помогает бизнесу сократить на 30%расходы, связанные с привлечением внештатного персонала. 

В сервисе есть все, что нужно для удобной и безопасной работы с массовым внештатным персоналом:

  • ЭДО (дистанционное подписание договоров и актов, сбор чеков с самозанятых за минуту);

  • автоматическая проверка статуса плательщика НПД;

  • моментальные массовые выплаты;

  • контроль рисков штрафов и доначислений от ФНС;

  • поддержка 24/7.

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