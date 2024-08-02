Самозанятые будут сдавать отчеты в Росстат с 2025 года. Разбираемся в изменениях

Сплошное и выборочное наблюдение

Сейчас существуют две формы статистического наблюдения:

выборочное — сбор сведений об отдельных организациях и ИП. Для МСП оно проводится ежемесячно или ежеквартально, а для микропредприятий — ежегодно. Список (выборка) участников составляется Росстатом;

сплошное — сбор данных обо всех лицах, относящихся к исследуемой группе. МПС попадают под него раз в 5 лет.

Теперь Правительство будет определять периодичность выборочного наблюдения за субъектами МСП (сейчас оно определяет только порядок).

Сплошное наблюдение будет проводиться только в отношении средних предприятий. Так же, как и сейчас, раз в 5 лет.

Платформа для сдачи отчетности

Субъекты МСП (организации и ИП) будут отчитываться в Росстат по перечню показателей, который определит Правительство. Запрашивать информацию, не входящую в утвержденный перечень, станет нельзя.

Также будет создана «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных». Всю статистику о компаниях-респондентах будут собирать именно на этом сервисе.

Причем основная информация о компании будет заполняться автоматически, на основании данных, которые уже есть в личном кабинете на платформе МСП.РФ и портале Госуслуг.

Предоставлять данные нужно будет в онлайн-режиме, а не путем заполнения форм федерального статнаблюдения. Это упростит сдачу отчетности для субъектов МСП.

Новая обязанность для самозанятых

Для самозанятых, а также ИП на НПД появилась новая обязанность: сдавать отчеты в Росстат. Также новое требование распространяется на нотариусов, адвокатов идругих лиц, которые занимаются частной практикой. Им придется сдавать статистические данные, связанные с предпринимательской деятельностью (в том числе, сведения, составляющие коммерческую тайну).

Сдавать сведения придется по утвержденным формам в электронном виде, например, через операторов ЭДО. Сдача отчетов через Цифровую аналитическую платформу для них не предусмотрена.

Документ вступит в силу с 1 января 2025 года. С этой же даты самозанятым нужно будет сдавать отчеты в Росстат. Но порядок сдачи таких отчетов станет ясен из подзаконных актов.

Для бизнеса, который сотрудничает с самозанятыми, ничего не поменялось. Так что если вы работаете с внештатными исполнителями (плательщиками НПД, ИП, физлицами без специального налогового статуса), то можете не волноваться: положения нового закона не изменят порядок вашего сотрудничества. А чтобы сделать его комфортнее и безопаснее, используйте специальные сервисы.

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