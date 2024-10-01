10 сфер бизнеса, где не обойтись без привлечения самозанятых

Спрос на услуги клининга постоянно растет, и клининговые компании остро нуждаются в персонале. При этом клининг — сфера с высокой текучестью кадров и наличием сезонного фактора.

Компании, которые принимают каждого сотрудника в штат, чаще всего оказываются неконкурентоспособными: справиться с финансовой нагрузкой, а также с нагрузкой на бухгалтерию и отдел кадров становится невозможно.

Клининговые компании, сотрудничающие с самозанятыми клинерами, оказываются в более выигрышном положении. Такой подход обеспечивает максимальную гибкость: компании могут регулировать объем и продолжительность сотрудничества в зависимости от спроса. Это позволяет адаптироваться к сезонным колебаниям (например, весной клиенты активно заказывают мойку окон и генеральную уборку) и учитывать потребности клиентов.