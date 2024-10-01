10 сфер бизнеса, где не обойтись без привлечения самозанятых

Клининговые услуги
Спрос на услуги клининга постоянно растет, и клининговые компании остро нуждаются в персонале. При этом клининг — сфера с высокой текучестью кадров и наличием сезонного фактора.
Компании, которые принимают каждого сотрудника в штат, чаще всего оказываются неконкурентоспособными: справиться с финансовой нагрузкой, а также с нагрузкой на бухгалтерию и отдел кадров становится невозможно.
Клининговые компании, сотрудничающие с самозанятыми клинерами, оказываются в более выигрышном положении. Такой подход обеспечивает максимальную гибкость: компании могут регулировать объем и продолжительность сотрудничества в зависимости от спроса. Это позволяет адаптироваться к сезонным колебаниям (например, весной клиенты активно заказывают мойку окон и генеральную уборку) и учитывать потребности клиентов.
Ритейл
Самозанятые обходятся компаниям гораздо дешевле, особенно если речь идет о массовых позициях и привлечению на конкретные задачи. Чаще всего ритейлеры привлекают кладовщиков, грузчиков, консультантов, мерчандайзеров и курьеров.
Один из плюсов — возможность быстрого вывода самозанятого исполнителя на смену. Ритейлеры часто сталкиваются с повышенным спросом, но в целом потребность в дополнительном временном персонале есть практически всегда.
Привлекать самозанятых можно для выполнения конкретных задач: благодаря этому ритейлерам становится проще адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям работы.
Онлайн-образование
Онлайн-образование — быстрорастущая и перспективная сфера: интерес к дистанционному обучению сейчас переживает практически весь мир. Опасения, что после пандемии произойдет «антицифровой откат», оказались абсолютно напрасными. Соответственно, растет и спрос на специалистов, которые способны качественно обеспечивать процесс онлайн-обучения — преподавателей, методистов, кураторов.
При этом количество персонала, в котором онлайн-школы нуждаются на постоянной основе, достаточно небольшое. Это связано с особенностями онлайн-обучения: спрос на курсы динамичен, а число обучающихся сложно спрогнозировать. Сотрудничество с самозанятыми в таком случае становится самым удобным и выгодным форматом. Онлайн-школы могут привлекать персонал только в те периоды, когда есть реальная потребность.
Строительная сфера
Объемы работ, выполняемых строительными компаниями, постоянно меняются. Количество и специализация людей, которые нужны для реализации одного проекта могут кардинально отличаться от другого. Поэтому многие строительные компании сегодня отдают предпочтение сотрудничеству с самозанятыми.
Привлечение внештатных сотрудников позволяет решать большое количество нестандартных задач. Например, в штате компании может не быть сотрудников, которые специализируются на выполнении какого-то типа работ. Если работать с такими заказами приходится редко, то смысла в их найме нет. Зачем держать в штате печника, если проекты с каминами бывают пару раз в год? Также нет необходимости в специалистах, чья работа очень ограничена в рамках проекта (например, штатный геодезист).
В подобных случаях привлечение самозанятых — это не только экономия и удобство, но и часто единственное решение проблемы.
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HoReCa
Гостинично-ресторанный бизнес — еще одно направление с высокой текучестью кадров и постоянной потребностью в персонале. Горничные, бармены, уборщики, официанты, кассиры, посудомойщики — вот лишь неполный перечень тех, в ком регулярно нуждаются отели и общепит.
Полностью укомплектовать предприятие индустрии гостеприимства штатным персоналом — практически нереальная задача. Часто такой бизнес имеет ярко выраженную сезонность, а в ресторанах наибольший поток посетителей приходится на пятницу и субботу.
Сотрудничество с самозанятыми решает целый ряд проблем в этой индустрии. Во-первых, у предприятия нет необходимости принимать сотрудника в штат, но потребность в персонале закрывается. Во-вторых, исполнители, которые сотрудничают с гостинично-ресторанным бизнесом в качестве самозанятых, как правило, полностью готовы к выполнению задач: им не нужно время на обучение и адаптацию. Благодаря этому даже в периоды пиковой загруженности предприятия индустрии гостеприимства могут сохранять высокий уровень сервиса.
Службы доставки
Сервисы доставки стали неотъемлемой частью жизни большинства людей, а курьеры встречаются буквально на каждом шагу. Для этого бизнеса характерна стабильно высокая потребность в массовом подборе персонала, при этом есть периоды, когда спрос на услуги сервисов существенно возрастает. Текучесть кадров в службах доставки также высокая, особенно среди курьеров: иногда такие сотрудники уходят в первые дни работы.
Привлечение самозанятых — это быстрый и эффективный способ решения проблемы с персоналом. При таком формате не придется тратить время на поиск и обучение сотрудников: например, сервис для бизнеса «Мои самозанятые» берет на себя не только всю работу с массовым внештатным персоналом, но и при необходимости найдет новых исполнителей.
Складская логистика
Привлечение самозанятых — комплектовщиков, водителей автопогрузчиков, упаковщиков, грузчиков — это возможность быстро увеличить количество задействованных рабочих рук при возрастании загрузки склада. Поскольку привлечь исполнителей можно на определенный срок, при падении спроса на складские услуги не придется продолжать платить зарплату, нести затраты на взносы и т.д.
Благодаря этому складской бизнес становится максимально гибким. Как результат — увеличение прибыли и высокий уровень качества услуг. Для выполнения задач на складе всегда можно подобрать исполнителей, у которых есть соответствующие навыки и опыт, за счет чего они способны моментально приступить к делу.
АЗС
Кадровый голод актуален и для автозаправочных станций: работа в этой сфере имеет свою специфику. Все большее количество АЗС переходит на сотрудничество с самозанятыми — заправщиками и уборщиками. Такой подход позволяет вести бизнес с наименьшими расходами, снижать бухгалтерскую и кадровую нагрузку и, одновременно, в любой момент получать в распоряжение квалифицированный персонал.
Производственные предприятия
Количество работников, которые нужны производственному предприятия, во многом зависит от объемов заказов выпускаемой продукции. При поступлении крупного заказа такие компании не всегда могут справиться с задачей собственными силами.
Чаще всего производственные предприятия привлекают самозанятых для выполнения конкретного объема работ. Это позволяет не отказываться от выгодных заказов.
Сфера сельского хозяйства
Сельское хозяйство — бизнес сезонный. Потребность в массовом привлечении персонала чаще всего возникает в периоды посевной кампании и сбора урожая. Часто у агропромышленных предприятий нет возможности самостоятельно искать подходящих рабочих, поскольку в сезон вся команда занята решением других задач.
Трудоустройство в штат сотрудников, привлекаемых для сбора урожая или для работы в период посевной кампании, нецелесообразно с экономической точки зрения. В сельском хозяйстве стабильно высокий спрос на внештатных исполнителей, а сотрудничество с самозанятыми идеально отвечает всем потребностям сельхозбизнеса.
С сервисом для бизнеса «Мои самозанятые» вы сможете оформить внештатника за 15 минут и на 30% сократить расходы на работу с таким персоналом. Клиенты сервиса успешно сотрудничают с самозанятыми в самых различных сферах — от ритейла и клининга до образования. Начните сотрудничество с платформой «Мои самозанятые» и лично оцените все преимущества сервиса.
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