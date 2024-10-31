Больничный для самозанятого в 2024 году 

В настоящее время плательщики НПД зачастую не думают о будущей пенсии или больничных. И государство видит в этом риск.
В отсутствие накоплений у самозанятого, обязанность по обеспечению гражданина необходимым минимумом ложится на государство, а самозанятый сильно теряет в финансовом положении и качестве жизни.
Рассмотрим, как работает больничный для самозанятых в 2024 году и что может измениться в ближайшее время.
Больничный для самозанятого сегодня
На данный момент ни бизнес, ни государство не оплачивают больничные листы для самозанятых. Внештатные специалисты, работающие по ГПД, не состоят с компанией в трудовых отношениях, не отдают часть заработанных средств на страхование, а значит, выплаты по причине их временной нетрудоспособности не предусмотрены.
Единственный случай, когда самозанятый может получить оплату своего больничного — добровольное страхование ИП на НПД.
Если индивидуальный предприниматель, который выбрал налог на профессиональный доход в качестве своего налогового режима уплачивает страховые взносы в СФР, он может получать оплату больничного для самозанятого. Но для этого он должен самостоятельно уплачивать взносы и контролировать сроки. Размер выплат зависит от суммы страховых взносов, страхового стажа и среднего дохода: больше стаж и взносы — выше сумма компенсации.
Получите памятку «Отличия трудового договора от ГПД с внештатным сотрудником»,
чтобы правильно составить договор оказания услуг с самозанятым и защититься от штрафов
Заполните форму, вышлем памятку на e-mail:
Больничный для самозанятого: инициатива Минтруда
Как было сказано выше, Минтруд предлагает эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых. Если инициативу поддержат, с 1 января 2026 года самозанятые смогут уплачивать взносы в СФР и рассчитывать на компенсацию при наступлении страхового случая.
Ставка взносов при этом составит 3,84% от страховой суммы, а страховая сумма — 35 000 или 50 000 рублей на выбор. Самозанятому будет необходимо оплачивать ежемесячный взнос в размере 1344 или 1920 рублей соответственно. Пропуск платежа за месяц будет вести к расторжению договора со следующего месяца.
Эксперимент может продлиться до 31 декабря 2028 года. Для участия в эксперименте необходимо будет подать заявление в СФР.
Как отмечают эксперты, это большой шаг в сторону соцзащиты этой категории граждан.
Такое внимание государства к рынку внештатной занятости и его регулированию еще раз подчеркивает важность института. А также то, что самозанятость как форма занятости будет только развиваться.
Если у вас есть бизнес и вы еще не работаете с внештатным персоналом, присмотритесь к такому способы решения вопроса кадрового дефицита. А если ваша компания уже привлекает самозанятых, ИП и физлиц без специального статуса — оптимизируйте ваше сотрудничество и сделайте его более комфортным с помощью специальной платформы. Сервис-автопилот для работы с внештатным персонам WinWork помогает бизнесу помогает бизнесу сократить на 30% расходы, связанные с привлечением внештатного персонала, в том числе:
упростить документооборот и финансовые расчеты;
автоматизировать выплаты (индивидуальные и массовые);
минимизировать риски нарушения налогового законодательства и переквалификации отношений в трудовые.
Запишитесь на демонстрацию сервиса и упростите сотрудничество с самозанятыми.
Платите самозанятым без комиссий!
Подключите ЭДО от сервиса WinWork в ноябре и проводите выплаты исполнителям до 12 000 000 рублей с комиссией 0%. Экономия бизнеса — до 1 500 000 млн рублей.
Реклама: ООО «Цифровые банковские платформы», ИНН 7706456380, erid: LjN8KQXyr
Начать дискуссию