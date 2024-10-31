Больничный для самозанятого в 2024 году 

Как было сказано выше, Минтруд предлагает эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых. Если инициативу поддержат, с 1 января 2026 года самозанятые смогут уплачивать взносы в СФР и рассчитывать на компенсацию при наступлении страхового случая.

Ставка взносов при этом составит 3,84% от страховой суммы, а страховая сумма — 35 000 или 50 000 рублей на выбор. Самозанятому будет необходимо оплачивать ежемесячный взнос в размере 1344 или 1920 рублей соответственно. Пропуск платежа за месяц будет вести к расторжению договора со следующего месяца.

Эксперимент может продлиться до 31 декабря 2028 года. Для участия в эксперименте необходимо будет подать заявление в СФР.

Как отмечают эксперты, это большой шаг в сторону соцзащиты этой категории граждан.

Такое внимание государства к рынку внештатной занятости и его регулированию еще раз подчеркивает важность института. А также то, что самозанятость как форма занятости будет только развиваться.

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