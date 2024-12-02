Самозанятые в клининге: как сэкономить ресурсы и правильно оформить сотрудничество  

Недавно команда WinWork приняла участие в выставке CleanExpo 2024, где участвовали в роли не только зрителей, но и экспертов. Наш стенд привлек немало внимания, и нам удалось пообщаться с представителями самых разных клининговых компаний. Знаете, что мы поняли?

В сфере клининга сотрудничество с самозанятыми еще только начинает развиваться. Более привычны ГПХ с физлицами, а часть бизнеса до сих пор работает в тени. Но в крупных проектах, особенно на промышленных объектах, преобладает штатное оформление. Многие компании боятся экспериментов из-за штрафов и доначислений за переквалификацию договоров.

Один из самых распространенных вопросов: как контролировать исполнителей? Похоже, страх перед неопределенностью тормозит многих. Давайте развеем все сомнения и покажем, как работать с самозанятыми в клининге.

Самозанятые для уборки офисных помещений

Может ли самозанятый оказывать услуги по уборке офисов или других помещений? Однозначно да! Причем как для ИП, так и для организаций. Все, что нужно, — правильно оформить договор на оказание услуг.

Это особенно актуально для бизнеса, где клининг не является основным направлением, а нужен для личного использования — например, поддержания порядка в офисах.

Такой подход экономит ресурсы, ведь сотрудничество с самозанятыми освобождает от необходимости уплачивать страховые взносы в СФР и Фонд ОМС, а также подавать отчетность, как это требуется при работе с наемными сотрудниками. А самое главное, это легальный и прозрачный способ сотрудничества.

Самозанятые сотрудники для клининговых компаний

Использование самозанятых в клининговом бизнесе — интересное и перспективное решение, которое уже активно осваивают компании. Особенно это актуально для сегмента уборки жилых помещений и небольших коммерческих объектов. Почему? Все просто: минимизация расходов, гибкость найма и отсутствие необходимости в сложной кадровой документации.

Согласно нашему опыту и наблюдениям с выставки, большая часть компаний пока предпочитает штатное оформление сотрудников, особенно для промышленных объектов. Но в уборке жилых помещений и офисов мобильные бригады из самозанятых становятся популярным вариантом для компаний, которые хотят расширить свои услуги, не увеличивая число штатных сотрудников.

Общие правила работы с самозанятыми

Сотрудничество с самозанятыми открывает бизнесу массу возможностей, но важно понимать, что успех этого взаимодействия зависит от грамотного оформления правоотношений. Вот ключевые моменты, которые помогут выстроить работу правильно и без рисков.

1. Проверяйте статус самозанятого

Прежде чем приступить к сотрудничеству, убедитесь, что исполнитель действительно зарегистрирован как плательщик НПД. Это можно сделать через официальный сервис ФНС или воспользоваться платформой WinWork, которая автоматически проверяет статус исполнителя перед каждой сделкой.

2. Заключайте договор ГПХ

Для работы с самозанятыми используется гражданско-правовой договор. Главное — четко обозначить, что договор касается услуг, а не работы в рамках трудовых отношений.

3. Фиксируйте расчеты через чек НПД

Самозанятый обязан выдавать чек за свои услуги через приложение «Мой налог» или другой сервис. Этот чек подтверждает факт оказания услуг и оплаты. Для заказчика это дополнительная гарантия соблюдения законодательства.

4. Избегайте признаков трудовых отношений

Чтобы инспекция ФНС не переквалифицировала отношения с самозанятым в трудовые, избегайте фиксированного графика работы для внештатных специалистов и подчинения их внутреннему распорядку компании. С самозанятым важно выстраивать отношения как с независимым подрядчиком, который сам планирует свою работу.

Чтобы разобраться в ключевых аспектах, скачивайте нашу памятку «Различия трудового договора и ГПД с внештатным сотрудником». Она поможет вам избежать типичных ошибок и выстроить юридически грамотное сотрудничество.

Получите памятку «Отличия трудового договора от ГПД с внештатным сотрудником», чтобы правильно составить договор оказания услуг с самозанятым и защититься от штрафов Заполните форму, вышлем памятку на e-mail: Количество самозанятых* Отправить

Главное, о чем стоит помнить: успех взаимодействия с самозанятыми зависит от грамотного оформления договорных отношений и соблюдения правил (выплаты, сбор чеков). Это не только позволяет избежать штрафов и доначислений, но и открывает возможность экономить ресурсы компании и концентрироваться на развитии бизнеса.

Именно для этого мы в WinWork создали удобную платформу, которая автоматизирует работу с внештатными исполнителями. От проверки статуса самозанятых до моментальных выплат — все в одном месте!

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