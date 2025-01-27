Черный список Роструда: кабмин определил, кто и как попадет в реестр недобросовестных работодателей

С 1 января 2025 года Роструд начал формировать реестр недобросовестных работодателей. Этот инструмент контроля был создан для борьбы с нелегальной занятостью и уклонением от выполнения трудовых обязательств.

Мы уже писали об этой инициативе в статье «Как работодателю не попасть в черный список Роструда». Теперь Правительство утвердило правила ведения реестра, которые были опубликованы в постановлении № 1927 от 27 декабря 2024 года.

Давайте подробно разберем, кого и за что могут включить в этот реестр, какие последствия это несет для бизнеса и как можно избежать попадания в список.

Как будет работать реестр недобросовестных работодателей

Постановление № 1927 определяет правила ведения реестра работодателей, которые были уличены в нелегальной занятости. Основной акцент сделан на фиксации административных нарушений, связанных с:

уклонением от оформления трудовых договоров;

использованием гражданско-правовых договоров вместо трудовых.

Таким образом, реестр становится инструментом для контроля над компаниями, которые пытаются обойти требования трудового законодательства.

Ответственным за ведение реестра назначен Роструд. Именно эта служба будет собирать и публиковать данные о нарушителях. Запись в реестре основывается на постановлениях об административных правонарушениях, которые вступили в силу после 1 января 2025 года.

Запись о работодателе в реестре включает:

Полное и сокращенное наименование компании или ФИО индивидуального предпринимателя. Идентификационный номер налогоплательщика. Дату включения в реестр. Основание внесения (номер и дата постановления). Количество правонарушений, выявленных в период нахождения в реестре.

Эти данные размещаются в открытом доступе на сайте Роструда, что позволяет любому пользователю проверить благонадежность компании перед трудоустройством.

Как формируется реестр

В реестр попадают только те работодатели, чьи нарушения зафиксированы после 1 января 2025 года. Включение в список происходит на основании постановления об административном правонарушении, которое вступило в законную силу.

Стандартный срок нахождения в реестре составляет один год с момента последнего зафиксированного нарушения. Однако если постановление, послужившее основанием для внесения в реестр, будет отменено, работодатель исключается из списка досрочно. Это создает стимул для компаний оперативно устранять нарушения и обжаловать необоснованные решения.

Попадание в реестр может иметь серьезные последствия для работодателя, включая:

Репутационные потери. Данные о нарушителях находятся в открытом доступе. Соискатели, изучая потенциального работодателя, могут отказаться от трудоустройства в компанию с сомнительной репутацией. В условиях кадрового голода это становится дополнительным вызовом для бизнеса. Потерю доверия партнеров. Клиенты, поставщики и партнеры могут настороженно отнестись к сотрудничеству с компанией, чье имя фигурирует в реестре. Это грозит снижением объема заказов и сложности при заключении новых контрактов. Повышенный контроль. Компании из реестра находятся под пристальным вниманием надзорных органов, что увеличивает вероятность дополнительных проверок. Это создает стресс для руководства и отвлекает от основной деятельности.

Реестр будет общедоступным, а значит, любой человек сможет проверить добросовестность компании перед трудоустройством. Это серьезный удар по репутации, особенно в условиях кадрового голода, когда каждая вакансия на вес золота.

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Чтобы минимизировать риски попадания в черный список, важно соблюдать несколько ключевых правил:

Оформляйте трудовые отношения официально. Заключайте трудовые договоры с сотрудниками и фиксируйте их обязанности в полном соответствии с законодательством. Избегайте использования фиктивных договоров. Гражданско-правовой договор не должен заменять трудовой, если он фактически регулирует трудовые отношения. Сотрудничайте с проверенными платформами. Например, оформляйте отношения с самозанятыми через WinWork. Это поможет избежать юридических ошибок и обеспечить прозрачность всех процессов.

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