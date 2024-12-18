Как работодателю не попасть в черный список Роструда 

Что такое теневая занятость
Теневая занятость — это любые формы трудовых отношений, которые оформлены с нарушением закона. Например:
Отсутствие трудового договора. Без этого документа невозможно зафиксировать обязанности сторон, порядок выплат, отпусков и других гарантий.
Выплата зарплаты «в конверте». Даже при наличии договора, часть вознаграждения может быть скрыта для экономии на налогах.
Оформление трудовых отношений как гражданско-правовых. Это позволяет избежать выплаты отпускных, больничных и упрощает увольнение.
Использование статуса самозанятого для сотрудников, которые фактически работают как штатные.
Такие схемы нарушают права работников и уменьшают поступления в бюджет. Поэтому уже с 2024 года контроль за теневой занятостью усилился, а в 2025 году он станет только жестче.
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Какие признаки привлекут внимание проверяющих
С 1 марта 2024 года налоговая служба начала передавать данные о подозрительных работодателях в Роструд. Вот основные признаки, которые могут вызвать вопросы:
Суммы выплат 10 и более работникам ниже МРОТ и уменьшены на величину базы по договорам ГПХ, если доля таких лиц превышает 10% от числа сотрудников компании.
Сотрудники получают выплаты, значительно ниже средней зарплаты по отрасли — разница составляет 35% и более.
Организация сотрудничает с более чем 10 самозанятыми, выплачивая каждому свыше 20 тыс. рублей в месяц на протяжении трех и более месяцев.
На торговых точках с ККТ нет официально оформленных работников.
Если такие признаки обнаружатся, Роструд может инициировать внеплановую проверку.
Кто и как выявляет нелегальных работников
Ключевую роль в борьбе с теневой занятостью играют Роструд, налоговая служба и прокуратура. Вот как это работает:
Роструд регулярно проводит проверки на основе поступивших жалоб и информации от ФНС, прокуратуры и других государственных структур.
ФНС анализирует налоговые отчеты, отслеживает объявления о найме и ищет признаки фиктивных договоров.
Прокуратура занимается случаями уклонения от оформления трудовых отношений, выявляет нарушения после несчастных случаев и оказывает содействие в подаче исков в суд.
С 2024 года в регионах начали работать межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Эти структуры координируют взаимодействие между Рострудом, налоговой службой и прокуратурой, ускоряя выявление нарушений.
Что грозит работодателям
С 2025 года компании, уличенные в теневой занятости, будут внесены в открытый реестр недобросовестных работодателей. Этот список станет доступным для всех, включая соискателей, что серьезно затруднит поиск новых сотрудников. В условиях кадрового голода это может стать настоящей проблемой в борьбе за кадры.
Кроме того, работодателей могут ждать:
Налоговые санкции. Доплата недостающих налогов и страховых взносов, а также штрафы до 40% от суммы недоимки.
Административные меры. Штрафы до 100 тыс. рублей за отсутствие трудовых договоров и до 50 тыс. рублей за зарплаты ниже МРОТ. Руководителя могут дисквалифицировать на срок до трех лет.
Уголовная ответственность. Если сумма неуплаченных налогов превысит 18,75 млн рублей за три года, возможен арест или лишение свободы.
Как избежать проблем
Чтобы не попасть в черный список и избежать штрафов, придерживайтесь простых правил:
Проверяйте договоры. Убедитесь, что гражданско-правовые договоры не содержат признаков трудовых отношений: фиксированный график, рабочее место в офисе, регулярные выплаты и пр.
Контролируйте сотрудничество с самозанятыми. Если человек работает только с вами и получает от 20 тыс. рублей в месяц, оформите его как штатного сотрудника.
Следите за зарплатами. Обеспечьте выплаты сотрудникам не ниже МРОТ и удостоверьтесь, что они соотвуют отраслевым стандартам.
Убедитесь в легальности рабочих мест. Все сотрудники на точках с ККТ должны быть официально трудоустроены.
Теневая занятость — это не только риск для работников, но и серьезные проблемы для бизнеса. В 2025 году контроль ужесточится, а недобросовестные работодатели столкнутся с последствиями: от штрафов до потери репутации. Приведите свои дела в порядок уже сейчас, чтобы не оказаться в черном списке.
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