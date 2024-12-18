Как работодателю не попасть в черный список Роструда 

С 1 марта 2024 года налоговая служба начала передавать данные о подозрительных работодателях в Роструд. Вот основные признаки, которые могут вызвать вопросы:

Суммы выплат 10 и более работникам ниже МРОТ и уменьшены на величину базы по договорам ГПХ, если доля таких лиц превышает 10% от числа сотрудников компании.

Сотрудники получают выплаты, значительно ниже средней зарплаты по отрасли — разница составляет 35% и более.

Организация сотрудничает с более чем 10 самозанятыми, выплачивая каждому свыше 20 тыс. рублей в месяц на протяжении трех и более месяцев.

На торговых точках с ККТ нет официально оформленных работников.

Если такие признаки обнаружатся, Роструд может инициировать внеплановую проверку.