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Трудовые проверки

Как работодателю не попасть в черный список Роструда 

С 1 января 2025 года в России начнет работать реестр недобросовестных работодателей. Этот инструмент направлен на борьбу с теневой занятостью, которая уже сейчас находится под пристальным вниманием налоговой, Роструда и прокуратуры. Давайте разберемся, что это такое и как избежать проблем.

Что такое теневая занятость

Теневая занятость — это любые формы трудовых отношений, которые оформлены с нарушением закона. Например:

  • Отсутствие трудового договора. Без этого документа невозможно зафиксировать обязанности сторон, порядок выплат, отпусков и других гарантий.

  • Выплата зарплаты «в конверте». Даже при наличии договора, часть вознаграждения может быть скрыта для экономии на налогах.

  • Оформление трудовых отношений как гражданско-правовых. Это позволяет избежать выплаты отпускных, больничных и упрощает увольнение.

  • Использование статуса самозанятого для сотрудников, которые фактически работают как штатные.

Такие схемы нарушают права работников и уменьшают поступления в бюджет. Поэтому уже с 2024 года контроль за теневой занятостью усилился, а в 2025 году он станет только жестче.

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Какие признаки привлекут внимание проверяющих

С 1 марта 2024 года налоговая служба начала передавать данные о подозрительных работодателях в Роструд. Вот основные признаки, которые могут вызвать вопросы:

  • Суммы выплат 10 и более работникам ниже МРОТ и уменьшены на величину базы по договорам ГПХ, если доля таких лиц превышает 10% от числа сотрудников компании.

  • Сотрудники получают выплаты, значительно ниже средней зарплаты по отрасли — разница составляет 35% и более.

  • Организация сотрудничает с более чем 10 самозанятыми, выплачивая каждому свыше 20 тыс. рублей в месяц на протяжении трех и более месяцев.

  • На торговых точках с ККТ нет официально оформленных работников.

Если такие признаки обнаружатся, Роструд может инициировать внеплановую проверку.

Кто и как выявляет нелегальных работников

Ключевую роль в борьбе с теневой занятостью играют Роструд, налоговая служба и прокуратура. Вот как это работает:

  • Роструд регулярно проводит проверки на основе поступивших жалоб и информации от ФНС, прокуратуры и других государственных структур.

  • ФНС анализирует налоговые отчеты, отслеживает объявления о найме и ищет признаки фиктивных договоров.

  • Прокуратура занимается случаями уклонения от оформления трудовых отношений, выявляет нарушения после несчастных случаев и оказывает содействие в подаче исков в суд.

С 2024 года в регионах начали работать межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Эти структуры координируют взаимодействие между Рострудом, налоговой службой и прокуратурой, ускоряя выявление нарушений.

Что грозит работодателям

С 2025 года компании, уличенные в теневой занятости, будут внесены в открытый реестр недобросовестных работодателей. Этот список станет доступным для всех, включая соискателей, что серьезно затруднит поиск новых сотрудников. В условиях кадрового голода это может стать настоящей проблемой в борьбе за кадры.

Кроме того, работодателей могут ждать:

  • Налоговые санкции. Доплата недостающих налогов и страховых взносов, а также штрафы до 40% от суммы недоимки.

  • Административные меры. Штрафы до 100 тыс. рублей за отсутствие трудовых договоров и до 50 тыс. рублей за зарплаты ниже МРОТ. Руководителя могут дисквалифицировать на срок до трех лет.

  • Уголовная ответственность. Если сумма неуплаченных налогов превысит 18,75 млн рублей за три года, возможен арест или лишение свободы.

Как избежать проблем

Чтобы не попасть в черный список и избежать штрафов, придерживайтесь простых правил:

  1. Проверяйте договоры. Убедитесь, что гражданско-правовые договоры не содержат признаков трудовых отношений: фиксированный график, рабочее место в офисе, регулярные выплаты и пр.

  2. Контролируйте сотрудничество с самозанятыми. Если человек работает только с вами и получает от 20 тыс. рублей в месяц, оформите его как штатного сотрудника.

  3. Следите за зарплатами. Обеспечьте выплаты сотрудникам не ниже МРОТ и удостоверьтесь, что они соотвуют отраслевым стандартам.

  4. Убедитесь в легальности рабочих мест. Все сотрудники на точках с ККТ должны быть официально трудоустроены.

Теневая занятость — это не только риск для работников, но и серьезные проблемы для бизнеса. В 2025 году контроль ужесточится, а недобросовестные работодатели столкнутся с последствиями: от штрафов до потери репутации. Приведите свои дела в порядок уже сейчас, чтобы не оказаться в черном списке.

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