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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Закон о платформенной экономике: как бизнесу работать с самозанятыми по новым правилам

Цифровые платформы — это уже не будущее, а настоящее. Сегодня вы заказываете еду, няню, сантехника или консультацию психолога буквально в два клика. За этой удобной оболочкой стоит огромная армия исполнителей — многие из которых самозанятые. Но до сих пор эта система работала по принципу «договоримся, как получится». Совсем скоро это изменится.