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Закон о платформенной экономике: как бизнесу работать с самозанятыми по новым правилам

Закон о платформенной экономике: как бизнесу работать с самозанятыми по новым правилам

Цифровые платформы — это уже не будущее, а настоящее. Сегодня вы заказываете еду, няню, сантехника или консультацию психолога буквально в два клика. За этой удобной оболочкой стоит огромная армия исполнителей — многие из которых самозанятые. Но до сих пор эта система работала по принципу «договоримся, как получится». Совсем скоро это изменится.

22 июля Госдума приняла в третьем чтении закон о платформенной экономике, а 25 июля Совфед его одобрил. Осталось только подписание Президентом, но учитывая, что сам глава государства на ПМЭФ-2025 лично просил ускорить процесс, сомневаться в скором принятии документа не приходится.

Что за закон и зачем он нужен

Законопроект «О платформенной экономике в Российской Федерации» — первая попытка системно описать отношения между:

  • платформами (Ozon, Яндекс, Skyeng, Profi и другие);

  • исполнителями (самозанятые, ИП и юрлица);

  • пользователями (то есть всеми нами — заказчиками).

Ранее отношения между этими тремя сторонами могли быть размыты. Самозанятые не всегда понимали, какие у них права. Платформы не знали, как «правильно» оформлять сотрудничество. Пользователи нередко сталкивались с серыми схемами и безответственностью. А налоговой приходилось надеяться на сознательность всех участников процесса.

Новый закон — это попытка навести порядок в этом цифровом муравейнике.

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Ключевые нововведения

Вот что появится с принятием закона:

1. Официальные определения

Теперь «оператор платформы», «партнер», «пользователь» — это не разговорные слова, а юридически закрепленные понятия. Это важно: без терминологии невозможны ни ответственность, ни контроль.

2. Единый реестр платформ

Каждая цифровая платформа, работающая с исполнителями, будет обязана зарегистрироваться в государственном реестре. Это — как знак качества: платформа в реестре = работает по правилам.

3. Проверка исполнителей

Платформы обяжут проверять, кто к ним подключается:

  • действительно ли человек зарегистрирован в ФНС как самозанятый,

  • не лишен ли он права оказывать услуги по закону,

  • не был ли он в трудовых отношениях с заказчиком в последние 2 года (это важно для избежания переквалификации).

Самозанятые — не наемные работники

Самозанятые в рамках платформенной экономики не будут считаться наемными сотрудниками. Главное условие — договор с понятными и прозрачными условиями. Если это соблюдено — отношения остаются гражданско-правовыми.

Это важно, потому что при нарушении условий (например, если платформа начнет диктовать график и KPI) существует риск переквалификации отношений в трудовые. И тогда платформа может получить пачку исков и доначислений.

Закон тут ставит четкие рамки: дает свободу, но требует ответственности.

А что делать платформам

Платформам теперь придется:

  • проверять исполнителей через ЕСИА и госреестры;

  • сохранять информацию об оказанных услугах;

  • создавать механизмы разрешения споров прямо на платформе;

  • обеспечивать прозрачные условия подключения и работы.

Проще говоря, платформа не может больше «притвориться доской объявлений». Она — полноценный участник рынка, несущий ответственность за то, что происходит у нее внутри.

Где взять готовые решения под закон

Если вы запускаете платформу с участием самозанятых или уже работаете с ними, вам не нужно изобретать велосипед.

Сервис WinWork уже помогает агрегаторам:

  • автоматизировать регистрацию самозанятых,

  • подписывать онлайн-договоры,

  • получать фискальные чеки,

  • выплачивать вознаграждения без ошибок и просрочек,

  • интегрироваться через API в любые CRM и 1С-системы.

И самое главное — все это с учетом будущего закона. Так что переход к новой модели — не боль, а апгрейд.

Что еще в законе

Законопроект также регулирует:

  • торговлю на маркетплейсах (маркировка товаров, контроль качества, механизм возврата);

  • ответственность платформ за нарушения (например, за опасный товар или ложную услугу);

  • порядок обработки персональных данных;

  • взаимодействие с государственными органами.

Подводим итоги

Сентябрь 2025 года может стать поворотной точкой для платформенного бизнеса. Новый закон:

  • создает правовые рамки;

  • защищает исполнителей и пользователей;

  • обязывает агрегаторы играть по понятным правилам.

Выглядит как усложнение? Возможно. Но на деле — это шаг к зрелости рынка. Платформам станет сложнее играть в «аутсорс без ответственности». Исполнителям — проще отстаивать свои права. А пользователям — безопаснее пользоваться цифровыми сервисами.

Если вы хотите быть на стороне прогресса — готовьтесь уже сейчас. Ищите партнеров, автоматизируйте процессы, внедряйте лучшие практики. А WinWork подскажет, как пройти этот путь без головной боли и штрафов.

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