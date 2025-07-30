Закон о платформенной экономике: как бизнесу работать с самозанятыми по новым правилам

22 июля Госдума приняла в третьем чтении закон о платформенной экономике, а 25 июля Совфед его одобрил. Осталось только подписание Президентом, но учитывая, что сам глава государства на ПМЭФ-2025 лично просил ускорить процесс, сомневаться в скором принятии документа не приходится.
Что за закон и зачем он нужен
Законопроект «О платформенной экономике в Российской Федерации» — первая попытка системно описать отношения между:
платформами (Ozon, Яндекс, Skyeng, Profi и другие);
исполнителями (самозанятые, ИП и юрлица);
пользователями (то есть всеми нами — заказчиками).
Ранее отношения между этими тремя сторонами могли быть размыты. Самозанятые не всегда понимали, какие у них права. Платформы не знали, как «правильно» оформлять сотрудничество. Пользователи нередко сталкивались с серыми схемами и безответственностью. А налоговой приходилось надеяться на сознательность всех участников процесса.
Новый закон — это попытка навести порядок в этом цифровом муравейнике.
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Ключевые нововведения
Вот что появится с принятием закона:
1. Официальные определения
Теперь «оператор платформы», «партнер», «пользователь» — это не разговорные слова, а юридически закрепленные понятия. Это важно: без терминологии невозможны ни ответственность, ни контроль.
2. Единый реестр платформ
Каждая цифровая платформа, работающая с исполнителями, будет обязана зарегистрироваться в государственном реестре. Это — как знак качества: платформа в реестре = работает по правилам.
3. Проверка исполнителей
Платформы обяжут проверять, кто к ним подключается:
действительно ли человек зарегистрирован в ФНС как самозанятый,
не лишен ли он права оказывать услуги по закону,
не был ли он в трудовых отношениях с заказчиком в последние 2 года (это важно для избежания переквалификации).
Самозанятые — не наемные работники
Самозанятые в рамках платформенной экономики не будут считаться наемными сотрудниками. Главное условие — договор с понятными и прозрачными условиями. Если это соблюдено — отношения остаются гражданско-правовыми.
Это важно, потому что при нарушении условий (например, если платформа начнет диктовать график и KPI) существует риск переквалификации отношений в трудовые. И тогда платформа может получить пачку исков и доначислений.
Закон тут ставит четкие рамки: дает свободу, но требует ответственности.
А что делать платформам
Платформам теперь придется:
проверять исполнителей через ЕСИА и госреестры;
сохранять информацию об оказанных услугах;
создавать механизмы разрешения споров прямо на платформе;
обеспечивать прозрачные условия подключения и работы.
Проще говоря, платформа не может больше «притвориться доской объявлений». Она — полноценный участник рынка, несущий ответственность за то, что происходит у нее внутри.
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И самое главное — все это с учетом будущего закона. Так что переход к новой модели — не боль, а апгрейд.
Что еще в законе
Законопроект также регулирует:
торговлю на маркетплейсах (маркировка товаров, контроль качества, механизм возврата);
ответственность платформ за нарушения (например, за опасный товар или ложную услугу);
порядок обработки персональных данных;
взаимодействие с государственными органами.
Подводим итоги
Сентябрь 2025 года может стать поворотной точкой для платформенного бизнеса. Новый закон:
создает правовые рамки;
защищает исполнителей и пользователей;
обязывает агрегаторы играть по понятным правилам.
Выглядит как усложнение? Возможно. Но на деле — это шаг к зрелости рынка. Платформам станет сложнее играть в «аутсорс без ответственности». Исполнителям — проще отстаивать свои права. А пользователям — безопаснее пользоваться цифровыми сервисами.
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