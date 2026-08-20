Пассивный доход для бухгалтеров: как монетизировать профессиональный нетворкинг

Для бухгалтеров этот тренд может быть не только дополнительной нагрузкой, но и возможностью заработать на собственном профессиональном нетворкинге. Особенно если специалист уже ведет несколько компаний и регулярно общается с предпринимателями.
Внештатная занятость уже стала частью рынка труда
По данным «Известий», в январе–мае 2026 года в России были заняты в среднем 74,6 млн человек. В штате организаций находились 44,1 млн. Получается, 30,5 млн человек, или 41% всех занятых, работают вне штата. За год разрыв увеличился примерно на 80 тыс. человек, а с 2015 года — на 7,5 млн.
ИП, самозанятые и исполнители по ГПХ работают легально. Но для бизнеса важно: использовать гибкие форматы занятости там, где они действительно подходят, и не превращать их в замену штатным сотрудникам. Чтобы избежать ошибок при составлении договора с самозанятым, воспользуйтесь нашей памяткой «Трудовой договор и ГПД с внештатным сотрудником: различия». В ней мы подробно объяснили, чем отличаются эти документы. Скачайте памятку, чтобы правильно оформить сотрудничество и снизить риски.
Отличия трудового договора от ГПД с внештатным сотрудником
Забирайте бесплатный гайд от компании WinWork
Заполните форму, вышлем памятку вам на e-mail:
Регулирование постепенно становится строже и для платформенной занятости. С октября 2026 года цифровые платформы должны ограничивать работу с самозанятым или ИП, если тот выполняет заказы для одной компании более 60 часов в месяц шесть месяцев подряд.
Для бизнеса это означает, что работа с внешними исполнителями будет требовать более системного подхода. Нужно контролировать не только договоры и выплаты, но и сам формат сотрудничества.
На этом фоне растет спрос не только на исполнителей, но и на инструменты, которые помогают бизнесу с ними работать.
Бухгалтеру не обязательно искать вторую работу
Подработка обычно означает дополнительные часы: новый клиент, проект или смена. Но есть другой вариант — монетизировать уже существующий профессиональный круг общения.
А у бухгалтера для этого есть главное преимущество: нетворкинг уже встроен в работу.
Клиенты, бывшие коллеги, предприниматели из профессиональных чатов, знакомые руководители — все они могут быть потенциальными пользователями сервисов, которые помогают бизнесу решать повседневные задачи.
Например, компания клиента работает с самозанятыми. Другой предприниматель из его окружения тоже ищет способ упростить выплаты и документооборот с исполнителями. В такой ситуации бухгалтер может не просто порекомендовать подходящий сервис, но и получить вознаграждение за рекомендацию.
Именно на этом принципе работает партнерская программа WinWork.
Как бухгалтеру заработать на своем нетворкинге
Механика партнерской программы проста: партнер рекомендует WinWork бизнесу и получает вознаграждение за привлеченного клиента.
При этом доход может формироваться не только из собственных рекомендаций. Если привлеченный партнер в дальнейшем приводит своего клиента, партнер тоже получает вознаграждение. Так постепенно можно формировать собственную сеть.
В программе предусмотрено три уровня — бронзовый, серебряный и золотой. Размер вознаграждения зависит от уровня партнера и оборота его сети.
Кроме комиссии за клиентов, предусмотрены дополнительные бонусы: например, 1000 рублей за клиента, достигшего оборота 500 тыс. рублей выплат после подключения, 1000 рублей за первого активированного партнера и 5 тыс. рублей при достижении пяти активных партнеров в первой линии.
Ежемесячное вознаграждение за активных партнеров первой линии составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей в зависимости от уровня. Максимальный заявленный доход по программе — до 2 млн рублей в год.
Кому подойдет такой формат
В первую очередь — тем, у кого уже есть профессиональный круг общения и кому не нужно искать аудиторию с нуля.
Например:
аутсорсинговым бухгалтерам, которые ведут нескольких клиентов;
консультантам и специалистам по работе с бизнесом;
активным участникам профессиональных сообществ;
предпринимателям с широким нетворкингом;
тем, кто регулярно знакомится с новыми компаниями и специалистами.
Для аутсорсингового бухгалтера механика особенно понятна: есть собственные клиенты, у каждого — свой круг предпринимателей и партнеров. А если подключать к программе не только клиентов, но и других заинтересованных специалистов, постепенно можно сформировать собственную партнерскую сеть и выйти на стабильный пассивный доход до 2 млн рублей.
Пассивный доход начинается не с поиска второй работы
Рынок внештатной занятости продолжает расти, но одновременно становится более зарегулированным. Для компаний это означает, что работа с самозанятыми и другими внешними исполнителями постепенно превращается в отдельный процесс, который нужно выстраивать и контролировать.
Для бухгалтеров это, в свою очередь, создает дополнительную точку роста. Клиенты все чаще сталкиваются с вопросами выплат, договоров, документооборота и работы с внешними исполнителями. А значит, специалист может не только сопровождать эти процессы, но и рекомендовать подходящие инструменты.
Подработка обычно требует дополнительных часов: нужно взять еще один проект, смену или клиента. Партнерская модель устроена иначе. Здесь можно монетизировать уже существующие профессиональные связи и постепенно расширять сеть.
Для специалиста, который и так много общается с бизнесом, это способ превратить нетворкинг из просто полезного профессионального навыка в дополнительный источник дохода.
А для аутсорсингового бухгалтера появляется еще одна интересная возможность: строить собственную партнерскую сеть параллельно с клиентской базой. Чем больше компаний и специалистов входит в окружение, тем больше потенциальных точек для рекомендаций и выше пассивный доход.
Подключиться к партнерской программе
Реклама: АО «Корса», ИНН 7017477919, erid:
Начать дискуссию