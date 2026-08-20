Пассивный доход для бухгалтеров: как монетизировать профессиональный нетворкинг

Внештатная занятость уже стала частью рынка труда

По данным «Известий», в январе–мае 2026 года в России были заняты в среднем 74,6 млн человек. В штате организаций находились 44,1 млн. Получается, 30,5 млн человек, или 41% всех занятых, работают вне штата. За год разрыв увеличился примерно на 80 тыс. человек, а с 2015 года — на 7,5 млн.

ИП, самозанятые и исполнители по ГПХ работают легально. Но для бизнеса важно: использовать гибкие форматы занятости там, где они действительно подходят, и не превращать их в замену штатным сотрудникам. Чтобы избежать ошибок при составлении договора с самозанятым, воспользуйтесь нашей памяткой «Трудовой договор и ГПД с внештатным сотрудником: различия». В ней мы подробно объяснили, чем отличаются эти документы. Скачайте памятку, чтобы правильно оформить сотрудничество и снизить риски.

Отличия трудового договора от ГПД с внештатным сотрудником Забирайте бесплатный гайд от компании WinWork Заполните форму, вышлем памятку вам на e-mail: Количество самозанятых* Отправить

Регулирование постепенно становится строже и для платформенной занятости. С октября 2026 года цифровые платформы должны ограничивать работу с самозанятым или ИП, если тот выполняет заказы для одной компании более 60 часов в месяц шесть месяцев подряд.

Для бизнеса это означает, что работа с внешними исполнителями будет требовать более системного подхода. Нужно контролировать не только договоры и выплаты, но и сам формат сотрудничества.

На этом фоне растет спрос не только на исполнителей, но и на инструменты, которые помогают бизнесу с ними работать.