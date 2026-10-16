Платформам запретят устанавливать для российских ИП и самозанятых более высокие комиссии

Российским ИП и самозанятым хотят гарантировать одинаковые условия

В проекте прямо указаны три категории российских партнеров: юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, которые применяют НПД.

Для них оператор цифровой платформы не сможет устанавливать вознаграждение за конкретную услугу выше, чем для других партнеров за аналогичную услугу, в том числе — иностранных партнеров.

То есть речь идет не только о продавцах товаров. Правило потенциально важно для всех ИП и самозанятых, которые получают заказы, продают товары или оказывают услуги через цифровые платформы.

Например, если площадка берет плату за размещение предложения, проведение сделки или другую аналогичную услугу, условия для российского исполнителя не должны быть хуже только из-за его статуса или происхождения.

При этом окончательная конструкция требований будет зависеть от текста закона и порядка его применения.