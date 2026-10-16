Платформам запретят устанавливать для российских ИП и самозанятых более высокие комиссии

Одна из ключевых мер — запрет для оператора устанавливать российским компаниям, ИП и самозанятым более высокую плату за аналогичные услуги, чем другим партнерам, в том числе иностранным.
Если законопроект примут, большая часть изменений заработает с 1 марта 2027 года. Разбираемся, как они будут работать и что стоит сделать бизнесу, чтобы подготовиться.
Российским ИП и самозанятым хотят гарантировать одинаковые условия
В проекте прямо указаны три категории российских партнеров: юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, которые применяют НПД.
Для них оператор цифровой платформы не сможет устанавливать вознаграждение за конкретную услугу выше, чем для других партнеров за аналогичную услугу, в том числе — иностранных партнеров.
То есть речь идет не только о продавцах товаров. Правило потенциально важно для всех ИП и самозанятых, которые получают заказы, продают товары или оказывают услуги через цифровые платформы.
Например, если площадка берет плату за размещение предложения, проведение сделки или другую аналогичную услугу, условия для российского исполнителя не должны быть хуже только из-за его статуса или происхождения.
При этом окончательная конструкция требований будет зависеть от текста закона и порядка его применения.
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Почему это важно не только для маркетплейсов
Платформенная экономика намного шире онлайн-торговли.
Под регулирование попадают цифровые посредники, которые помогают заказчику найти исполнителя и организуют взаимодействие между ними. Это могут быть сервисы заказа услуг, доставки, перевозок, аренды, поиска специалистов и другие площадки.
Именно поэтому бизнесу, который работает с ИП и самозанятыми через цифровые каналы, стоит смотреть не только на новости про маркетплейсы. Меняются сами правила работы платформ и их партнеров.
Основной закон о платформенной экономике должен вступить в силу уже 1 октября 2026 года, а второй пакет поправок продолжает настройку этих правил.
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Деньги партнеру должны перечислять не дольше 30 дней
Еще одно предложение касается расчетов с партнерами.
Срок перечисления денег юридическому лицу, ИП или другому партнеру платформы не должен превышать 30 дней со дня продажи товара, выполнения работы или оказания услуги, если правительство не установит иной срок.
Для малого бизнеса это прежде всего вопрос оборотных средств. Чем дольше деньги остаются внутри платформы, тем больше средств предпринимателю приходится держать в резерве для оплаты налогов, закупок, подрядчиков и других расходов.
Для ИП и самозанятых, которые зависят от регулярных выплат с площадки, сроки расчетов также становятся частью финансового планирования.
У исполнителей появится больше контроля над скидками
Отдельный блок поправок касается цены.
Сейчас платформа может снижать стоимость товара за свой счет, например в рамках акции. Проект предлагает дать партнеру возможность установить минимальную цену, ниже которой площадка не сможет продавать его товар.
При этом продавец сможет отказаться от такой скидки до момента покупки товара.
Это должно ограничить ситуации, когда платформа самостоятельно меняет цену предложения, а партнер уже постфактум учитывает последствия такой акции в своей экономике.
Для ИП и небольших компаний это особенно важно: при небольшой марже даже относительно небольшое изменение цены может повлиять на итоговую прибыль.
Платформа будет отвечать за информацию в карточке
Меняется и подход к информации, которую пользователь видит на цифровой площадке.
Оператор должен будет проверять сведения в карточке товара до ее размещения, а также уже опубликованные карточки. Если информация окажется некорректной, пользователям не должны давать возможность с ней ознакомиться.
Для бизнеса это означает дополнительное внимание к данным, которые передаются площадке: описаниям, характеристикам, ценам и другим сведениям о предложении.
При этом сама обязанность сформулирована именно для оператора платформы — проект возлагает на него проверку информации. Поэтому конкретное распределение ответственности между площадкой и партнером будет зависеть от окончательной редакции закона и договорных условий.
Изменятся и правила возврата
Проект предлагает отдельно урегулировать возврат товара надлежащего качества.
Площадка или ПВЗ смогут принять такой товар обратно с предварительным уведомлением продавца. У продавца будет два рабочих дня, чтобы согласиться на возврат или отказать в нем.
Если он не ответит, это будет считаться согласием. О принятом решении оператор должен будет сообщить покупателю в течение одного дня.
При отказе покупателя от товара до его получения согласие продавца не потребуется.
Таким образом, проект затрагивает сразу несколько этапов работы через цифровую площадку: от установления комиссии и получения денег до цены, информации о предложении и возврата.
Что это значит для ИП и самозанятых
Для предпринимателей и исполнителей цифровая площадка постепенно перестает быть просто каналом поиска клиентов.
Через нее могут проходить заказы, документы, расчеты и значительная часть взаимодействия с клиентом. Поэтому условия работы самой платформы напрямую влияют на экономику бизнеса.
Для ИП и самозанятых особенно важно следить за тремя вещами:
сколько платформа удерживает за свои услуги;
когда партнер получает деньги;
какие условия площадка может менять самостоятельно — например, в части цены, скидок и возвратов.
Новые правила должны сделать эти отношения более предсказуемыми. Но для бизнеса это одновременно означает необходимость внимательнее следить за договорами с площадками и собственными процессами работы с исполнителями.
А что меняется для самих цифровых площадок
Для операторов требования становятся шире. Им придется учитывать не только экономику платформы, но и новые правила взаимодействия с партнерами.
Причем речь идет не только о размере комиссии. Площадкам предстоит выстраивать процессы проверки информации, расчетов с партнерами, применения скидок и обработки возвратов.
Поэтому второй пакет поправок — это скорее не отдельные новые правила для маркетплейсов, а очередной этап формирования единой модели работы цифровых посредников.
Бизнесу стоит подготовиться заранее
Основной закон о платформенной экономике начинает действовать с октября, а второй пакет пока остается проектом. Поэтому компаниям, ИП и самозанятым еще предстоит дождаться окончательных формулировок.
Но уже сейчас имеет смысл проверить, как устроена работа с цифровыми площадками: какие услуги оплачиваются, как рассчитывается вознаграждение, когда приходят деньги, какие данные передаются платформе и кто отвечает за документы.
А если бизнес работает не с одной площадкой, а одновременно с большим количеством исполнителей, отдельный вопрос — как организованы договоры, проверки статуса самозанятых, документы и выплаты.
WinWork позволяет собрать эти процессы в одном месте: проверять статус исполнителей, оформлять договоры и документы, проводить выплаты и работать с большим количеством самозанятых без постоянного переключения между разными инструментами.
Чем больше цифровых площадок и обязательных процедур появляется вокруг бизнеса, тем важнее, чтобы внутренняя работа с исполнителями оставалась простой и управляемой.
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