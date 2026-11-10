Налоговый контроль через платформы: что меняется для бизнеса в 2026–2027 годах

Закон о платформенной экономике: новые правила работы с исполнителями

С 1 октября 2026 года действует закон № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Он устанавливает правила взаимодействия цифровых платформ, заказчиков и исполнителей, в том числе самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Одна из задач закона — разграничить трудовые отношения и гражданско-правовое сотрудничество. По словам Дмитрия Анищенко, государство стремится закрепить в законодательстве подходы, которые уже применяются налоговыми органами и судами при проверке отношений с самозанятыми.

Для работы через платформы закон закрепляет несколько принципов:

Конкретный предмет заказа. Заказ должен предполагать определенную работу или услугу, а не выполнение постоянной трудовой функции. Например, компания может заказать у дизайнера разработку сайта, но не должна фактически нанимать его для регулярного выполнения любых дизайнерских задач.

Свобода выбора. Исполнитель самостоятельно решает, принимать ли заказ. Заказчик не должен навязывать ему задания так, как это происходит в трудовых отношениях.

Оплата за результат. Вознаграждение выплачивается за конкретный заказ, выполненную работу или оказанную услугу, а не за занятие должности или отработанное время.

Самостоятельность исполнителя. На него нельзя распространять трудовой график, правила внутреннего трудового распорядка и другие требования, характерные для штатных сотрудников.

Отдельное ограничение касается продолжительности сотрудничества. Если один исполнитель работает с одним заказчиком более 60 часов в каждом месяце на протяжении шести месяцев подряд, платформа должна применить предусмотренные законом ограничения: в частности, перестать показывать этому заказчику исполнителя и направлять ему заказы от этого заказчика.

Дмитрий Анищенко обращает внимание: этот критерий не стоит воспринимать как универсальное разрешение работать с самозанятым полгода без риска переквалификации отношений. Он относится к установленным законом условиям работы через платформы и не отменяет других признаков подмены трудовых отношений.

Полную запись вебинара с налоговым адвокатом Дмитрием Анищенко можно посмотреть по ссылке.

Использование платформы само по себе не исключает трудовых отношений, подчеркивает эксперт. Поэтому бизнесу важно оценивать не только формулировки договора и способ поиска исполнителя, но и то, как на практике организована работа.