Налоговый контроль через платформы: что меняется для бизнеса в 2026–2027 годах

Одновременно меняются правила работы с исполнителями через цифровые платформы, развивается эксперимент ФНС по обелению рынка предоставления персонала, обсуждаются общие стандарты для аутсорсинга. Мы поговорили с Дмитрием Анищенко, налоговым адвокатом, кандидатом юридических наук и основателем адвокатской практики DA Tax, и разобрались, к чему готовиться бизнесу.
Закон о платформенной экономике: новые правила работы с исполнителями
С 1 октября 2026 года действует закон № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Он устанавливает правила взаимодействия цифровых платформ, заказчиков и исполнителей, в том числе самозанятых и индивидуальных предпринимателей.
Одна из задач закона — разграничить трудовые отношения и гражданско-правовое сотрудничество. По словам Дмитрия Анищенко, государство стремится закрепить в законодательстве подходы, которые уже применяются налоговыми органами и судами при проверке отношений с самозанятыми.
Для работы через платформы закон закрепляет несколько принципов:
Конкретный предмет заказа. Заказ должен предполагать определенную работу или услугу, а не выполнение постоянной трудовой функции. Например, компания может заказать у дизайнера разработку сайта, но не должна фактически нанимать его для регулярного выполнения любых дизайнерских задач.
Свобода выбора. Исполнитель самостоятельно решает, принимать ли заказ. Заказчик не должен навязывать ему задания так, как это происходит в трудовых отношениях.
Оплата за результат. Вознаграждение выплачивается за конкретный заказ, выполненную работу или оказанную услугу, а не за занятие должности или отработанное время.
Самостоятельность исполнителя. На него нельзя распространять трудовой график, правила внутреннего трудового распорядка и другие требования, характерные для штатных сотрудников.
Отдельное ограничение касается продолжительности сотрудничества. Если один исполнитель работает с одним заказчиком более 60 часов в каждом месяце на протяжении шести месяцев подряд, платформа должна применить предусмотренные законом ограничения: в частности, перестать показывать этому заказчику исполнителя и направлять ему заказы от этого заказчика.
Дмитрий Анищенко обращает внимание: этот критерий не стоит воспринимать как универсальное разрешение работать с самозанятым полгода без риска переквалификации отношений. Он относится к установленным законом условиям работы через платформы и не отменяет других признаков подмены трудовых отношений.
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Использование платформы само по себе не исключает трудовых отношений, подчеркивает эксперт. Поэтому бизнесу важно оценивать не только формулировки договора и способ поиска исполнителя, но и то, как на практике организована работа.
Что закон меняет для платформ и заказчиков
У платформ появляются дополнительные обязанности. Они должны раскрывать условия заказов и стандарты качества, обеспечивать самостоятельность исполнителей, учитывать продолжительность их сотрудничества с конкретными заказчиками и применять ограничения, если установленные законом условия нарушаются.
Заказчикам тоже придется внимательнее относиться к организации работы. В частности, нужно проверять задания и инструкции, которые размещаются на платформе, следить за тем, чтобы оплата была связана с конкретным результатом, а не с выполнением трудовой функции.
Еще один важный момент — управление работой. Внутри компании стоит разграничить контроль результата, которого ждут от внешнего исполнителя, и управление трудом штатных сотрудников. Если самозанятый фактически работает как часть коллектива, подчиняется руководителю и внутреннему распорядку, формальное оформление через платформу не устранит риск претензий со стороны ФНС и Роструда.
Как платформы участвуют в налоговом контроле
Маркетплейсы уже обмениваются информацией с ФНС и помогают налоговым органам выявлять потенциальные нарушения. Например, продавцы могут получать от площадок уведомления о налоговых рисках. В поле зрения контролирующих органов также попадают признаки дробления бизнеса.
Следующий шаг — расширение роли платформ в налоговом администрировании. Речь идет о законопроекте № 617-9, который предусматривает дополнительные обязанности операторов цифровых платформ.
Если поправки примут, платформы смогут стать посредниками в обмене документами между ФНС и пользователями площадок. Кроме того, им могут поручить приостанавливать продажи и размещение товаров или заказов по требованию налоговой.
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Какие полномочия могут получить платформы
Согласно проекту, если у налоговой возникнут вопросы к продавцу, она сможет направить через платформу требование о предоставлении документов или пояснений. Площадка передаст его предпринимателю, а затем сообщит ФНС о направлении документа.
Дмитрий Анищенко приводит следующие сроки и условия:
продавцу отводится 30 календарных дней на предоставление документов, опровергающих выявленный риск;
через три дня после направления документ считается полученным продавцом;
оператор платформы передает в ФНС сведения о направлении требования.
Таким образом, бизнесу придется учитывать еще один канал получения официальных документов. Если компания работает через маркетплейсы, недостаточно проверять только личный кабинет налогоплательщика и систему электронного документооборота с налоговой.
Эксперимент ФНС по обелению рынка предоставления персонала
Еще один пример усиления налогового контроля — эксперимент ФНС по обелению рынка предоставления персонала. Он проходит с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года. Участие добровольное.
В эксперименте участвуют 34 заказчика из розничной торговли и электронной коммерции, а также их партнеры, которые предоставляют персонал. Речь идет о таких услугах, как доставка и сборка заказов, работа на кассах, выкладка товаров, уборка и складские операции.
Суть механизма — сделать более прозрачной информацию о людях, которых подрядчик привлекает для выполнения работ у заказчика. Для этого компании, предоставляющие персонал, должны передавать сведения об исполнителях, выплатах и налогах.
В частности, заказчику нужны данные:
о количестве исполнителей и их налоговом статусе;
о самозанятых — персонифицированные сведения;
о ежемесячной стоимости выполненных работ и оказанных услуг;
информация, необходимая для расчета налоговых сумм;
согласия на раскрытие налоговой тайны и обработку персональных данных.
Сведения передаются ежемесячно — в течение пяти рабочих дней после окончания месяца.
Как заказчик участвует в уплате налогов
В рамках эксперимента заказчик не просто получает информацию о подрядчике и его исполнителях. Он также участвует в перечислении части налогов и взносов, связанных с привлеченным персоналом.
Предусмотрены следующие доли:
75% суммы НДС;
75% страховых взносов;
50% НДФЛ;
100% УСН соответствующей категории исполнителей;
100% НПД — по специальному порядку.
Таким образом, заказчик получает дополнительную нагрузку: ему нужно собирать сведения о людях, проверять их налоговый статус и участвовать в расчетах. Но у такого подхода есть и другая сторона. Как отмечает Дмитрий Анищенко, такая модель в определенной степени позволяет заказчику самостоятельно контролировать исполнение налоговых обязательств, от которых могут зависеть его собственные налоговые риски.
Что происходит, если ФНС выявляет риски у подрядчика
Эксперимент предполагает и отдельный порядок реакции на нарушения. Если налоговая обнаруживает риски в деятельности компании, предоставляющей персонал, она направляет уведомление заказчику.
После этого у заказчика есть 10 рабочих дней, чтобы принять меры по устранению выявленных рисков. Еще пять рабочих дней отводится на то, чтобы сообщить о результатах: устранены ли нарушения или указанные факты не подтвердились.
При этом нарушение со стороны подрядчика не означает автоматического отказа заказчику в вычетах по НДС. Для этого требуется налоговая проверка.
Однако игнорировать уведомления не стоит. Как объясняет эксперт, отсутствие реакции может стать сигналом для усиления контроля: например, привести к дополнительным претензиям в рамках камеральной проверки или назначению выездной налоговой проверки.
Дмитрий Анищенко отмечает, что опыт эксперимента может повлиять и на другие отрасли. Требования к прозрачности работы с исполнителями способны постепенно стать стандартом делового поведения и за пределами первоначального круга участников.
«Белая книга»: общие правила для рынка аутсорсинга
Еще одна обсуждаемая инициатива — так называемая «Белая книга», или свод общих правил работы на рынке аутсорсинга и предоставления персонала.
Предполагается, что документ поможет разграничить трудовые отношения и гражданско-правовые договоры, в том числе при работе с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями. В нем могут закрепить рекомендации по оформлению отношений, организации работы и распределению ответственности между заказчиком и подрядчиком.
Инициатива пока находится на стадии обсуждения. Ее поддержало «Авито». При этом, как отмечает эксперт, обсуждение касается не только крупных маркетплейсов: общие правила могут затронуть и другие площадки, через которые компании находят исполнителей.
Для бизнеса это еще один повод пересмотреть подход к работе с подрядчиками. Даже если «Белая книга» не станет обязательным нормативным документом, сформулированные в ней принципы могут повлиять на ожидания налоговых органов и практику взаимодействия компаний с исполнителями.
Что бизнесу стоит сделать уже сейчас
Новые требования и инициативы затрагивают разные стороны работы с внешними исполнителями. Но общий вектор изменений один: государству нужна более полная информация о том, кто именно выполняет работу, на каких условиях и какие налоги с этого получает бюджет.
Дмитрий Анищенко рекомендует компаниям заранее подготовиться к усилению контроля. Для этого стоит обратить внимание на несколько направлений.
1. Пересмотреть договорную политику. Проверьте договоры с платформами, аутсорсинговыми компаниями, ИП и самозанятыми. В документах должны быть понятны предмет заказа, результат работы, порядок приемки и оплаты. Но важно помнить: даже корректный договор не защитит, если фактические отношения напоминают трудовые.
2. Оценить реальную модель взаимодействия. Посмотрите, как именно исполнители работают на объектах компании. Кто ставит им задачи, кто контролирует процесс, есть ли обязательный график и подчинение внутренним правилам. Отдельно стоит оценить, насколько компания зависит от одних и тех же исполнителей и не возникает ли признаков фактической занятости в штате.
3. Подготовить сведения об исполнителях. Важно понимать, кто работает на стороне подрядчика, каков налоговый статус этих людей и какие выплаты они получают. В будущем запросы на такую информацию могут стать привычной частью взаимодействия с контрагентами.
4. Обосновать деловую цель привлечения внешних исполнителей. Налоговые органы могут интересоваться, почему компания использует аутсорсинг или привлекает самозанятых вместо найма сотрудников в штат. Ответ должен опираться на реальные экономические и организационные причины. Само по себе желание сэкономить на налогах не является достаточным обоснованием бизнес-модели.
5. Настроить контроль уведомлений и сроков ответа. Следить нужно не только за личным кабинетом налогоплательщика и каналами электронного документооборота. Если платформы будут активнее участвовать в обмене документами с ФНС, появятся дополнительные источники сообщений. Важно определить, кто в компании их отслеживает и кто отвечает за подготовку документов и пояснений.
Платформы и аутсорсинговые компании могут упростить поиск исполнителей и организацию выплат, но не снимают с заказчика ответственность за характер отношений с людьми, которые фактически выполняют работу. Поэтому бизнесу важно не просто адаптировать договоры под новые требования, а проверить всю модель взаимодействия — от постановки задач до контроля результата и расчетов.
В такой ситуации бизнесу важно не только следить за изменениями законодательства, но и выстраивать прозрачные процессы работы с внешними исполнителями. WinWork помогает организовать этот процесс в одном окне: проверять статус исполнителей, оформлять документы, проводить выплаты и контролировать риски при сотрудничестве с самозанятыми и другими подрядчиками. Для крупного бизнеса доступно API-решение: весь функционал платформы в вашей привычной системе (например, 1С).
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