Налоговые вычеты в 2026 году: какие можно получить и что доступно самозанятым

Налоговый вычет позволяет уменьшить доход, облагаемый НДФЛ, или вернуть часть уже уплаченного налога. В 2026 году действуют стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные и профессиональные вычеты, а также льготы для долгосрочных сбережений и переноса инвестиционных убытков.

Вернуть можно не больше НДФЛ, который человек фактически заплатил или должен заплатить. При этом размер возврата зависит от ставки налога. С 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ — от 13% до 22%, поэтому одинаковый вычет у людей с разными доходами может дать разную сумму возврата.

уменьшить НДФЛ в текущем году — тогда налог не удерживают с части дохода.

вернуть уже уплаченный налог — например, за лечение или покупку жилья;

Вычет уменьшает сумму дохода, с которой рассчитывают НДФЛ. Получить его можно двумя основными способами:

С 1 января 2026 года иностранные агенты не имеют права на налоговые вычеты. Их доходы при этом облагаются НДФЛ по ставке 30%.

Как правило, вычеты доступны налоговым резидентам России — тем, кто находится в стране не менее 183 дней в течение года.

Основное условие — наличие дохода, облагаемого НДФЛ: например, зарплаты, дохода от аренды или некоторых операций с имуществом и инвестициями.

Основные виды налоговых вычетов

Стандартные

Самый распространенный стандартный вычет — на детей. В 2026 году он составляет: 1 400 рублей в месяц — на первого ребенка;

2 800 рублей — на второго;

6 000 рублей — на третьего и каждого следующего;

12 000 рублей — на ребенка-инвалида. Вычет предоставляют родителям, усыновителям, опекунам и другим лицам, которые содержат ребенка. Для ребенка-студента очной формы обучения льгота действует до 24 лет. Вычет предоставляется, пока доход родителя с начала года не превысит 450 000 рублей. К стандартным также относятся вычеты для отдельных льготных категорий граждан — 500 или 3 000 рублей в месяц. Кроме того, с 2025 года можно получить вычет 18 000 рублей за выполнение нормативов ГТО, если в том же году пройти диспансеризацию или профосмотр.

Имущественные

Имущественный вычет можно получить при покупке или строительстве жилья и при уплате ипотечных процентов. Основные лимиты: 2 млн рублей — расходы на покупку или строительство жилья;

3 млн рублей — ипотечные проценты. При ставке НДФЛ 13% это до 260 000 и 390 000 рублей соответственно. Если налога за один год недостаточно, остаток вычета можно перенести на следующие годы. Вычет также можно получить при продаже недвижимости и другого имущества — например, уменьшив доход на подтвержденные расходы или применив установленный законом имущественный вычет.

Социальные

Социальный вычет предоставляется за расходы на лечение, лекарства, обучение, спорт, страхование жизни, добровольное пенсионное страхование, независимую оценку квалификации и благотворительность. Для большинства таких расходов действует общий лимит 150 000 рублей в год — при ставке 13% это до 19 500 рублей возврата. Отдельно учитывается обучение детей — до 110 000 рублей в год на каждого ребенка. Для благотворительности лимит составляет 25% годового дохода. Расходы на дорогостоящее лечение в общий лимит не включаются. Некоторые социальные вычеты можно получать за себя и близких родственников.

Инвестиционные

Инвесторы могут воспользоваться несколькими видами налоговых льгот. Например, вычет за долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ) позволяет освободить от НДФЛ прибыль от их продажи при владении не менее трех полных лет. Лимит рассчитывается исходя из 3 млн рублей прибыли за каждый год владения. Для индивидуальных инвестиционных счетов с 2024 года действует новый тип — ИИС-3. Он дает налоговые льготы на внесенные средства и инвестиционный доход при соблюдении условий долгосрочного владения. В зависимости от даты открытия минимальный срок существования счета составляет от пяти до десяти лет.

Вычеты на долгосрочные сбережения

Льготы предусмотрены для ИИС-3, программы долгосрочных сбережений, негосударственного пенсионного обеспечения и, с 1 сентября 2026 года, долгосрочного страхования жизни. Для большинства этих инструментов действует общий лимит 400 000 рублей в год. При ставке 13% максимальный возврат составит 52 000 рублей. Лимит общий: если человек одновременно использует несколько таких инструментов, максимальные суммы нельзя складывать. Для ИИС-3 также предусмотрена льгота на инвестиционный доход — при соблюдении условий можно освободить от НДФЛ прибыль до 30 млн рублей. С 1 сентября 2026 года появится вычет по договорам долгосрочного страхования жизни сроком от 10 лет. Он распространяется на договоры, заключенные начиная с 2025 года.

Профессиональные

Профессиональный вычет предназначен для ИП, адвокатов, нотариусов с частной практикой и некоторых граждан, работающих по договорам ГПХ. Из дохода можно вычесть документально подтвержденные расходы, связанные с его получением. Если ИП не может подтвердить расходы, в ряде случаев применяется нормативный вычет — 20% дохода. Для авторов произведений действуют отдельные нормативы.

Перенос инвестиционных убытков