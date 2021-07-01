Как сэкономить деньги при покупке и продаже квартиры в одном году?

Часто бывает, что при продаже квартиры есть необходимость почти сразу же купить другое жилье. Из этой статьи вы узнаете, как сэкономить на уплате налога при покупке и продаже квартиры в одном году? Можно ли сделать взаимозачет и не получать вычет при покупке в счет уплаты налога при продаже?

Какие вычеты положены при покупке и продаже квартиры и кто их может получить?

Начнем сначала с основ. При покупке квартиры вы можете компенсировать (при определенных обстоятельствах) часть затрат путем возврата из бюджета ранее уплаченного налога. А при продаже вы от покупателя получите доход, с которого вы обязаны заплатить подоходный налог.

Чтобы воспользоваться правом вернуть часть ранее уплаченного налога при покупке квартиры (то есть получить имущественный налоговый вычет за приобретение жилья), вы должны быть налоговым резидентом и платить налог по ставке 13 % я ряда своих доходов. С 2021 года перечень таких доходов изменился. Теперь, помимо официальной зарплаты, налог можно вернуть с дохода от сдачи имущества в аренду или его продажи, от оказания различных услуг и с некоторых других доходов.

При этом чтобы уменьшить налог при продаже квартиры, вам нужно быть только налоговым резидентом.

Лимиты вычетов при покупке и продаже квартиры?

Для начала рассмотрим каждый лимит в отдельности.

1. Лимит вычета при покупке квартиры равен 2 млн. руб., т. о. вы сможете вернуть 13 % от расходов (при стоимости квартиры менее 2 млн. руб.) или 260 000 руб., (если жилье вы купили за большую сумму).

Если квартиру вы купили в ипотеку, то дополнительно к вычету, указанному выше, вы можете оформить вычет за уплаченные проценты по ипотеке (именно за фактически уплаченные, а не за всю сумму долга). Лимит этого вычета равен 3 млн. руб., значит, если вы заплатите банку процентов в сумме менее 3 млн. руб, вы сможете вернуть 13 % от этой суммы. А если ровно 3 млн. руб. и больше, то только 390 000 руб.

2. Вычет при продаже жилья равен 1 млн. руб. На практике это означает, что от суммы дохода, полученного при продаже, вы должны отнять вычет и с разницы рассчитать налог к уплате. Второй вариант — уменьшить доходы от продажи на расходы при покупке возможен только в том случае, когда вы покупали это имущество и можете подтвердить расходы документально.

Напомним, что налог от продажи придется платить в том случае, когда вы были собственником имущества менее предельного минимального срока владения (таким сроком может быть 3 или 5 лет в зависимости от способа получения недвижимости).

Как быть, если покупка и продажа была в одном году?

Если вы купили или продали жилье одновременно или в одном календарном году, вы можете сделать своеобразный взаимозачет, то есть вы можете использовать возврат налога при покупке квартиры, чтобы погасить сумму налога при продаже.

При этом не важно купили и продали вы одну и ту же квартиру или разное жилье, у вас есть право сделать взаимозачет. Главное, чтобы сделки были в одном календарном году.

Порядок оформления вычета

Вычет можно оформить через ИФНС по месту постоянной регистрации. Проверка документов и перечисление денег занимает 4 месяца. Подавать документы нужно только в следующем году после заключения сделок с недвижимостью.