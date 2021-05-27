Обыски налоговых консультантов, допрос родителей и любовниц: как идет борьба с обналом и бумажным НДС в 2021 году

На «Клерке» вышла статья об обысках в офисах компании, оказывающей услуги по налоговому консультированию. Как водится, искали доказательства причастности к незаконным схемам оптимизации. Борьба с недобросовестными налогоплательщиками превращается в настоящую войну, на которой все средства хороши. Налоговики и правоохранители вызывают на допросы родственников, даже престарелых.

Не выходя из кабинета

Налоговому инспектору не обязательно даже покидать стены инспекции, чтобы заставить чаще биться сердца своих «подопечных». Все же прекрасно понимают, что с налоговиков тоже требуют высоких показателей: по собираемости налогов, по проверкам, чтобы на их территории были реально работающие (а значит приносящие бюджету доходы) компании, а не однодневки или брошенки.

Чтобы заниматься этой работой нужно потратить немало времени, поэтому гораздо проще объявить большинству налогоплательщикам на участке, что их данные в ЕГРЮЛ являются недостоверными и ждать, когда они засуетятся.

Вот как комментирует это в приватной беседе один из представителей столичной инспекции:

«У меня в районе 20 тыс. налплатов — лупим половине недостоверку по адресу и «привет»! Кто бежит поправить адрес, ну и Ок, остальных ставим в ликвидацию и тоже ништяк! Борьба за чистоту среды, знаете ли».

Чтобы доказать нереальность сделок, налоговики часто прибегают к испытанному способу — признание недостоверными данных о руководителе юрлица. При этом делают это неуклюже — через недостоверность адреса, сомнительные операции по расчетному счету. На самом деле, чтобы доказать на 100%, что директор — номинал, это получить протокол допроса, в котором черным по белому сказано «руководитель общества им не является, а регистрацию компании осуществлял за вознаграждение».

И вот тут мы подходим собственно к допросам. О них мы уже писали в одной из предыдущих статей и даже обсуждали допрос в ОБЭП, но сейчас хотим коснуться этой процедуры более детально.

Вызывают на допрос — что делать?

На допрос вызывают не только руководителя. Нам, например, известен случай, когда опрашивали бабушку и дедушку — откуда ваш внучек получает товар, кто его поставщики? С подобными вопросами могут прийти к родителям, детям, да и любым другим родственникам. Мужчинам на заметку — объектом внимания может стать даже любовница.

Давайте разберем несколько правил, которые нужно соблюдать, если руководитель получил подобное «приглашение»:

Проверьте, что именно за документ вы получили.

Простое письмо с просьбой прийти для разговора, а уже тем более телефонный звонок не обязывают вас явиться в ФНС, мало того — никакой ответственности за неявку вам не грозит.

Вызвать на допрос можно только официальным вызовом (повесткой), оформленным в соответствии с правилами, с подписью руководителя и печатью инспекции, с требованием явиться для дачи показаний в качестве свидетеля.

В повестке также должны быть указаны:

адрес, дата и время проведения допроса;

наименование компании или ФИО лица, в отношении которых инспекция имеет вопросы к свидетелю;

уточнение о мероприятии налогового контроля (например, выездная проверка), в результате проведения которого инспекция хочет допросить свидетеля.

Обратите внимание! Для налоговых допросов не работает принудительный привод. Он возможен только в рамках дела об административном правонарушении, поэтому если вам говорят, что в случае неявки приведут силой — не верьте.

Если цель вызова не уточняется вы вправе запросить разъяснения.

Даже если вам прислали повестку по всем правилам, но при этом не уточнили целей допроса и не захотели их внятно разъяснить, то вы можете не являться на допрос — отделаетесь штрафом в 1000 рублей.

Подготовьте документы.

Если очевидно, что вызывают вас по поводу каких-то конкретных сделок или работы с определенным контрагентом, запаситесь необходимыми документами — договором, доверенностями, актами сверок и т.п.

Прежде всего это важно для более четких ответов на вопросы. Если вас спросят — вы сами подписывали документы с ООО «Ромашка», когда и при каких обстоятельствах, то вы можете не сразу найтись с ответом. Что в общем то и понятно, если через ваши руки прошли сотни договоров и тысячи отгрузочных документов.

А вот неопределенные ответы «не помню» ФНС трактует в свою пользу, заявляя впоследствии, что сделка фиктивна, это позволяет налоговикам отказать в принятии расходов для целей налогообложения.

Брать с собой документы не обязательно, но тогда нужно быть готовым, что допрос будет не единственным (повторные вызовы — частая практика).

Берите с собой юриста.

Юрист не может пойти на допрос вместо вас и лучше всего оформить на него нотариальную доверенность, даже если вы идете на допрос как руководитель, а не как частное лицо.

Говорят, что присутствие юриста на допросе может наоборот все испортить — явился не один, значит сомневаешься, что-то скрываешь и т.д. Возможно, если речь идет о мелкой сделке на 10 000 рублей и вы полностью уверены в себе, то можно сходить одному, но даже в этом случае вы не знаете куда может свернуть разговор, собьетесь, запутаетесь — чего и добивается инспектор.

Отвечайте только на вопросы, которые вам задают и как можно точнее и лаконичнее.

Не проявляйте эмоции, не оценивайте и не предполагайте. Важны только факты. Не отвечайте на сторонние вопросы, игнорируйте их или так и говорите «это не относится к делу». Если все же решили использовать конструкцию «не знаю, не помню», то делайте ее более завершенной:

«Не помню, т.к. работаю с большим объемом документов, мне нужно поднять их, чтобы проверить данные» или «Не знаю, т.к. это не входит в мои должностные обязанности».

Читайте протокол.

Обязательно почитайте все, что записал за вами инспектор, он мог интерпретировать ваши ответы по-своему. Если вас не устраивают формулировки, вы не увидели какой-то свой комментарий и т. д. — требуйте внести дополнения или изменения.

Не забудьте, что вы вправе получить второй экземпляр протокола на руки.

Зачастую при допросе номинального руководителя ему предлагают заранее снять с себя ответственность и «сдать» бенефициара — того, кто реально ведет руководство и соответственно получает доходы от работы компании. В этом случае с номинала обещают снять ответственность и не привлекать к субсидиарке. Объектом давления с той же позиции может стать и главный бухгалтер.

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