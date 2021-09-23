Почему главбуху придётся предлагать налоговые схемы собственнику бизнеса

Каждый бизнесмен хочет платить меньше налогов. А сколько из них реально разбирается в нюансах налоговой системы? Думаем, ответ вы знаете сами — единицы. И если рядом нет грамотного спеца, который не позволит наивному собственнику наломать дров — проблемы неизбежны. Тянуть эту ношу обычно приходится главбуху. Особенно в условиях пандемийного кризиса, когда функция «такой профи, как я, устроится в момент и зарплату побольше найдет» — уже не работает. И как главбуху обеспечить выживаемость фирмы, сохранить свои «кровные» и не «присесть» отдохнуть на определенный срок за компанию с владельцем бизнеса?

Эта архисложная задача состоит из двух этапов:

1. Пресечение незаконных налоговых схем

На первом этапе важно объяснить собственнику, что старые налоговые схемы уже не работают. Все варианты топорного получения налоговой выгоды — прямой путь к многотысячным, а то и многомиллионным доначислениям налогов, штрафам или того хуже — уголовной ответственности.

Кстати, бухгалтера, который помогал разрабатывать и внедрять незаконные схемы, могут привлечь к уголовке, как соучастника преступления.

Незаконной налоговой схемой признают любую сделку или отдельную операцию, если она:

привела к сокрытию реальных операций или объектов налогообложения. Например: платим зарплату в конвертах, зачем нам на взносы тратиться;

носила фиктивный характер. Например, когда в учете нарисовали расходы, которых на самом деле никогда не было;

совершена через подставных контрагентов (технические компании), когда формальный документооборот есть, а реальной деятельности нет и в помине.

Инструментов для выявления налоговых схем и рычагов давления на недобросовестных налогоплательщиков у контролирующих органов сегодня предостаточно:

Налоговая программа АСК НДС-2, которая видит насквозь и вас, и ваших контрагентов, и всю цепочку сделок до 10-го колена. Плотное взаимодействие ФНС с Росфинмониторингом по обмену информацией о махинациях с денежными средствами. Блокировка расчетных счетов банками, которые под давлением ЦБ РФ обязаны реагировать на подозрительные финансовые операции. Опросы и допросы лиц, участвующих в сделках, инспекторами ФНС, осмотры территорий, истребование документов. Привлечение к налоговым проверкам сотрудников силовых ведомств и многое другое.

Важно донести до собственника, что в сегодняшних реалиях может выжить только прозрачный бизнес, который:

понятен и открыт для контролирующих органов;

вовремя рассчитывается с бюджетом;

проявляет должную осмотрительность при выборе контрагентов;

не выводит денежные средства сомнительными способами;

укладывается в рамки налоговой нагрузки, установленной для отрасли, в которой он ведет деятельность.

2. Разработка и внедрение законных способов налоговой экономии

На этом этапе предстоит серьезная работа, требующая глубоких знаний. Лучше переложить вопросы оптимизации налоговой нагрузки на плечи профессиональных налоговых юристов. Но если привлекать специалистов со стороны руководство не готово, и доверяет только своим, например, вам — главбуху организации, то стоит пройти обучение самостоятельно. А еще лучше, вовлечь в процесс руководителя, и внедрять полученные знания в жизнь совместными усилиями.

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Законная налоговая оптимизация включает целый комплекс мер по снижению налогового бремени. В частности:

выбор оптимального налогового режима;

формирование корректной учетной политики;

применение льготных налоговых ставок;

получение освобождения от НДС;

замена части оплаты труда необлагаемыми выплатами;

применение льготных тарифов по страховым взносам;

грамотное привлечение ИП и самозанятых;

замена дивидендов выплатами, облагаемыми по минимальным ставкам.

Перечень мер, которые можно применить для снижения налогового бремени многогранен, и всегда зависит от конкретной ситуации.

Некоторые способы законной оптимизации мы подробно разбирали в этой статье.

Важно снижать налоговую нагрузку исключительно в рамках действующего законодательства. Помните: даже незначительные на первый взгляд ошибки могут обернуться серьезными штрафами не только для самого предприятия, но и для его должностных лиц.

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