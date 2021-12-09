Бенефициарные владельцы компании: кто они такие и нужно ли их прятать

Государство обязывает юридических лиц собирать информацию о своих бенефициарах. Расскажем, зачем они налоговикам, нужно ли их прятать, и что за будет за сокрытие или подачу ложной информации.

Кто такие бенефициары

Бенефициарный владелец — физлицо, которое прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие: 25 и более % в капитале) организацией или может контролировать ее действия (принимать решения о заключении сделок, получении кредитов, привлечении инвесторов и т. д.). Этот человек может не состоять в штате организации, не фигурировать в учредительных документах, но именно он и есть фактический собственник бизнеса, который в конечном итоге и получает с него прибыль.

Кто может запросить информацию

Запрашивать информацию о бенефициарах вправе банки, МФО и прочие организации, которые осуществляют управление денежными средствами и иным имуществом, так как их обязывают нормы «антиотмывочного» закона 115-ФЗ. Например, это происходит при принятии решения об открытии счета, предоставлении кредита и т. д. Также данная информация интересна Росфинмониторингу и, разумеется, налоговой службе.

Компании в свою очередь обязаны:

собирать данные о бенефициарах;

актуализировать их не реже одного раза в год;

хранить эти данные в течение 5 лет;

предоставлять их в течение 5 дней со дня получения запроса от уполномоченного органа государственной власти (постановление от 31.07.2017 № 913).

Таким образом государство, контролируя предпринимательскую среду, экономит свои ресурсы и перекладывает заботы на плечи самих предпринимателей. А за непредоставление информации — наказывает. Сокрытие сведений о реальных владельцах чревато немалыми санкциями.

Итак, организации, которая не предоставила данные о бенефициарах, грозит штраф по статье 14.25.1 КоАП РФ в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Должностное лицо тоже могут наказать деньгами. Штраф составит от 30 до 40 тысяч рублей.

Совет: проведите работу по поиску бенефициарных владельцев. Запросите информацию у участников компании, воспользуйтесь онлайн-сервисами. Если установить реальных владельцев не удалось — подготовьте доказательную базу, что вы предприняли все возможные усилия по их поиску. Это поможет избежать штрафа.

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По законодательным нормам информацию о бенефициарах организации обязаны раскрывать в пояснениях к годовому балансу. Правда не все — малый бизнес, который ведет учет упрощенно, от этой обязанности освобожден.

Зачем налоговикам нужны бенефициары

Цель фискалов: найти того, кто управляя бизнесом из «тени», складывает прибыль в карман, скрываясь от их зоркого ока, и получает необоснованную налоговую выгоду. Выявить возможные схемы налоговой оптимизации. Например: через дробление бизнеса, создание цепочки взаимозависимых лиц.

Мы рассматривали судебные дела по дроблению бизнеса в одной из прошлых статей.

Скрывать информацию от налоговиков просто наивно. Установить бенефициаров они могут и сами, поверьте, возможностей у них предостаточно. Например, программный комплекс АСК НДС. Если система выявит в цепочке, что сделки совершались между компаниями, которые принадлежат одним и тем же собственникам — проблемы неизбежны. Налоговики усомнятся в реальности операций и назначат проверку.

Если юридическое лицо задолжало бюджету, то сумму долга в судебном порядке можно взыскать с взаимозависимого лица. А уж если налоговики смогут доказать, что именно бенефициар довел компанию до банкротства, управляя бизнесом через номинального руководителя, то ему грозит субсидиарная ответственность.

Добраться до директора компании безусловно проще. Но зачастую, это просто обычный наемный сотрудник, много ли с него возьмешь? А бенефициар, как правило, человек обеспеченный. Привлечь его к ответственности сложнее, но результат того стоит.

Поэтому каждому собственнику важно продумать и выстроить структуру владения бизнесом так, чтобы работать в рамках закона, не переплачивать налоги, спокойно получать прибыль и не подставлять себя под прицел контролирующих органов. Налоговые юристы НАСБ не только разработают оптимальное решение для вашего бизнеса и помогут воплотить его в жизнь.

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