Пять ошибок налогоплательщиков, которые приведут к выездной проверке

Ни один налогоплательщик не хочет попасть под пристальный контроль и внимание ФНС. Пристальный контроль- это когда и поставщик плохой, и налогоплательщик делает все возможное, чтобы выглядеть интереснее для ФНС, чем другие. И если по первому пункту нужно работать с поставщиками, то по второму все в руках налогоплательщика. Какие критерии и ошибки позволят обратить на себя внимание?

1. Отсутствие расчетов.

Если сумма велика и ее никто никогда не взыскивал, а поставщик еще и не отвечает и не реагирует на требования, то для ФНС — это первый звонок. Перед началом сотрудничества с новым поставщиком нужно тщательно продумывать порядок оплаты. Вы должны быть готовы объяснить контролерам причины долгих расчетов, если такова особенность сделки. Готовить бумажные подтверждения различных форм расчетов только после того, как пришло требование — не лучший вариант.

2. Неправильные ответы на допросах.

Если инспекция по какой-то причине решила вас вызвать на допрос по взаимоотношениям с конкретным «неблагонадежным поставщиком» — это плохо. Но если по результатам допроса вы не дали четкой информации хотя бы о знании поставщика и предмете сделки на многие миллионы — готовьтесь, вас могут поставить в план выездных проверок.

3. Непредставление документов и информации в ответ на требования.

Игнорирование требований ФНС чревато штрафами. Лучше так не поступать. Если каких-то документов нет, важно дать четкое обоснование причин их отсутствия. А если документов запросили много — ходатайствовать об отсрочке. И даже если требование некорректно — важно юридически грамотно, а главное своевременно, направить ответ с указанием причин, по которым вы вправе отказать в предоставлении запрошенных сведений или документов.

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4. Включение своего транспорта и сотрудников в процесс.

Как ни странно, но такое бывает на практике.

Например, по условиям договора доставка осуществляется самовывозом, у налогоплательщика имеется транспорт и даже транспортные накладные. Но может возникнуть нехорошая ситуация. С помощью простого сравнения веса груза, количества рейсов и грузоподъемности собственного транспорта может выясниться, что доставить груз никак не представлялось возможным.

Рассмотрим другой пример. Работники налогоплательщика фигурируют также в документах поставщика. При более тщательной проверке оказывается, что они числятся на полставки. Самое интересное, что сотрудники не в курсе своего двойного трудоустройства и на допросах подтверждают, что работают полный день только у налогоплательщика.

5. Использование ненадежной номенклатуры.

Налогоплательщик покупает оборудование, на которое обязательно должны быть сопровождающие документы о качестве, либо это оборудование по легенде он использует в производственной деятельности.

Но ни документов, ни оборудования при осмотре инспекция не видит и делает соответствующий вывод. Аналогично может быть и с работами, когда для их выполнения требуются специальные допуски либо согласование на проезд к месту работ, которое нужно получить у заказчика. При проверке ФНС выясняет, что таких документов ни у кого нет, и делает вывод о формальности сделки.

Указанные признаки являются не единственными, их намного больше. Количество зависит от предмета сделки и существенных условий. Поэтому для выявления этих признаков стоить привлекать налоговых юристов, имеющих богатый опыт сопровождения как выездных проверок, так и прохождения иных видов контроля и мониторинга.

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