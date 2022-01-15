Налоговая проверка: три ключевых совета для бухгалтера

Визит налоговиков в офис — это всегда стрессовая ситуация. Как пройти это испытание достойно и сухим выйти из воды, разберемся в статье.

Первое, что следует знать каждому бухгалтеру и руководителю — инспекторы ИФНС не обязаны заранее сообщать о намерении посетить предприятие. Решение о проведении проверки они могут вручить налогоплательщику непосредственно при визите. И если налоговики уже появились на пороге (одни или в сопровождении полиции), принять их все-таки придется.

Что будет, если не пустить инспекторов?

Компанию и должностных лиц могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП. Размер штрафа для предприятия составит до 10 000 рублей, а для руководителя — до 4 000 рублей. Аналогичная ответственность может быть назначена за другие действия по воспрепятствованию законной деятельности налоговиков при проведении проверки.

Как снизить риски при налоговой проверке, проконсультируют юристы по сопровождению бизнеса компании НАСБ.Напишите нам в WhatsApp, чтобы оставить заявку на консультацию.

С чего начать?

Инспектор должен представиться и предъявить для ознакомления Решение о проведении выездной налоговой проверки. Задача представителя компании состоит в том, чтобы оценить допустимость такой проверки в указанный период и содержание документа.

В решении должно быть прописано:

полное и сокращенное наименование налогоплательщика;

предмет проверки (перечень налогов, правильность исчисления и уплаты которых будет проверяться);

период, за который оцениваются данные;

должность и ФИО сотрудника налогового органа, который проводит контрольное мероприятие;

подпись руководителя или заместителя руководителя ИФНС, назначившего ВНП.

Совет № 1. Как поступить в ответ на запрос документов

Ознакомление с подлинниками проходит в офисе (то есть на территории налогоплательщика), за исключением случаев, когда ВНП проходит по месту нахождения ИФНС.

Если документы передаются в инспекцию:

1. Нужно предоставлять их по письменному требованию, в установленные сроки и строго в том объеме (комплекте), который запросили инспекторы. Лишнего не показывайте.

Например, если инспектор просит договор с контрагентом, нужно показать именно договор, а сопутствующую документацию (акты, приложения, дополнительные соглашения, деловую переписку) можно оставить при себе.

Налоговая имеет право знакомиться только с теми документами, которые относятся к исчислению и уплате налогов в проверяемый период. Все, что выходит за рамки, предоставлять не нужно.

2. Сделайте реестр представленных документов, постарайтесь описать каждый из них подробно. Прежде чем передать документы, посмотрите, как они оформлены, везде ли стоят печати и подписи.

3. Если нет возможности выдать все запрашиваемые документы для ознакомления, попросите налоговиков об отсрочке. Согласно п. 3 ст. 93 НК, организация вправе подать письменное уведомление инспектору с указанием уважительных причин и срока, когда документы будут предоставлены в налоговый орган. Даже если проверяющее лицо откажет в отсрочке, наличие такого уведомления с отметкой налогового органа позволит избежать ответственности по ст. 126 НК.

4. Выемку документов инспектор тоже может произвести в рамках проверки, если у него есть основания полагать, что компания скроет, изменит или уничтожит их. Это контрольное мероприятие, которое проходит в порядке ст. 94 НК. Прежде чем отдать оригиналы, составьте реестр и снимите копии с документов.

Читайте подробнее о том, как проходит выемка документов.

Совет № 2. Что делать, если налоговики попросят доступ в 1С

Налоговый кодекс не устанавливает такой обязанности налогоплательщика, как предоставление доступа проверяющим должностным лицам к электронной бухгалтерской базе.

Поэтому предоставление возможности налоговикам изучить ведение учета и документы в 1С (иной другой бухгалтерской программе) — это право, а не обязанность компании. За отказ к ответственности руководителя не привлекут.

Если вы все-таки решили быть с инспекторами до конца открытыми, то предпримите следующие меры предосторожности:

сделайте копию базы 1С и проведите ее свертку (именно в копии, чтобы не навредить основной базе) за проверяемый период на отдельном компьютере, чтобы инспектор не видел дополнительную информацию;

Отметим, что свертка — сложная процедура, в ее результате документы до свертки будут помечены на удаление, а в свертке будут сформированы остатки на начало периода. Это не всегда удобно и быстро можно сделать, к тому же помеченные документы в копии вашей базы надо будет удалить. Если учет велся с 2010 года, это займет массу времени.

создайте на рабочем месте новую учетную запись с ограниченными (гостевыми) правами и не давайте пароль от действующей учетной записи;

проверьте, что в программе нет лишних рабочих пометок и комментариев.

Совет № 3. Как себя вести при допросе

Проверяющие могут при ВНП допросить сотрудников, начиная от руководства и заканчивая рядовыми работниками.

Перед допросом инспектор обязан предупредить работника компании об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний, либо за дачу ложных показаний.

Обычно налоговиков интересуют сведения о контрагентах, об обстоятельствах совершения сделок и заключения договоров, о лицах, которые передавали товар и подписывали накладные и т. д.

Предупредите персонал заранее, что:

Свидетель не обязан подробно рассказывать о деятельности компании. Достаточно давать краткие и четкие ответы на поставленные вопросы, без дополнительных пояснений.

Инспектор может задавать наводящие, провоцирующие вопросы. Если сотрудник не уверен в своем ответе, лучше говорить так: «это не входит в круг моих полномочий», «сведения мне неизвестны, потому что должностные обязанности и профессиональная деятельность заключаются в ином», «данная информация мне неизвестна».

Допрос обязательно сопровождается составлением протокола. В конце мероприятия свидетель и все присутствующие вправе ознакомиться с протоколом и внести в него замечания. Копию протокола необходимо получить для проведения анализа действий налоговых инспекторов.

Налоговые юристы НАСБ помогут подготовить необходимые документы и проинструктировать сотрудников компании для успешного прохождения налоговой проверки. В перечень услуг входит также сопровождение на допрос в орган ФНС, представительство по налоговым спорам в суде.

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