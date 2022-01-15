Запрос документов и недостоверные сведения в ЕГРЮЛ: когда требования ФНС незаконны

Случается, что ФНС действует незаконно. Или же часть требований о представлении документов или информации, выходят за законные рамки. Но, к сожалению, определить эти рамки налогоплательщики не всегда могут в силу незнания, что же действительно ФНС вправе запросить или сделать, а что нет. На помощь придет судебная практика или опыт налоговых консультантов. Разберем несколько примеров из практики поведения налогоплательщиков в спорных ситуациях.

Запрос ФНС оборотно-сальдовых ведомостей, карточек счетов и иных документов

Почти каждый сталкивался с запросом подобных документов, но, как показывает практика, большинство налогоплательщиков эти документы представляют, не задумываясь о последствиях. Для инспектора получение документов, которые Налоговым кодексом не предусмотрены, это облегчение его работы и использование информации против налогоплательщика. Инспекция, применяет полученные данные исключительно с выгодой для себя, в целях получения доначислений.

Вопросы, которые волнуют налогоплательщиков — что будет, если не представить документы, и есть ли для этого законное обоснование?

Пример законной позиции — Постановление АС ВВО от 20.05.2021 по делу № А28-8268/2020, в котором суд пришел к выводу, что согласно п. 7 ст. 88 НК при проведении проверки налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если представление таких документов вместе с налоговой декларацией не предусмотрено НК.

Оборотно-сальдовые ведомости не являются документами, подтверждающими правомерность налоговых вычетов, следовательно, у инспекции не имелось оснований для привлечения общества к налоговой ответственности за их непредставление.

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Уведомление о представлении достоверных сведений

Такой документ приходит от регистрирующей ФНС, и, как правило, содержит информацию, что налоговым органом выявлена недостоверность сведений о директоре, учредителе и адресе.

С адресом все понятно, нужно представить пояснительное письмо и копию договора аренды. А вот с участником и директором сложнее, так как нужно будет пройти допрос, на котором будут заданы общие вопросы о деятельности организации. И вот как раз на допросе, ввиду незнания его нюансов, директор может сказать лишнее от волнения.

Читайте статью «Правильные и неправильные ответы на допросах: разбор на примерах из практики».

Если говорить о рисках, то неявка может послужить основанием внесения сведений о недостоверности, хотя внесение таких сведений допустимо только, если директор или участник подадут соответствующее заявление, либо по результатам допроса будет установлена недостоверность. На практике ФНС из-за неявки вносит сведения о недостоверности в ЕГРЮЛ достаточно часто.

В целях защиты своих интересов руководителю следует анализировать судебную практику и практику налоговых консультантов.

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