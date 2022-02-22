Когда бенефициар не платит НДФЛ с выплат от организации

Не все бенефициары знают, что не каждая операция по выплатам от компании должна облагаться НДФЛ, как, например, дивиденды. С них учредитель платит 13% налога. Как и не все знают, что можно участвовать в бизнесе без регистрации доли в обществе. А такие варианты предусмотрены действующим законодательством. Бенефициары, которые владеют этой информацией, могут экономить на налогах. Кроме того, эти методы безопасны с точки зрения налогового контроля за необоснованным дроблением или скрытыми дивидендами.

Под скрытыми дивидендами налоговики понимают:

получение выплат участником, как ИП, от общества за консалтинговые, управленческие услуги;

роялти за торговую марку;

арендные платежи по ценам выше рыночных и в объеме близком к финансовому результату общества.

Сама по себе сдача имущества в аренду своему обществу или предоставление ему бренда — не создает риска доначисления 13% НДФЛ и 20% налога на прибыль. Но их цена не должна превышать среднерыночную, а сумма выплат не должна быть больше половины от расчетной прибыли.

Кроме того, бенефициар имеет право получать и другие выплаты от общества.

Покупка активов

В любом обществе есть имущество, которое фактически используется в работе, но никак не оформляется. При этом зачастую оно предоставлено учредителям.

Нужно помнить, что нормой п. 17.1 ст. 217 НК РФ предусмотрено освобождение от НДФЛ сумм расчетов с физлицами за проданное ими движимое имущество, которое находится в их собственности более трех лет.

Купив реально используемые активы у своих владельцев, общество не будет налоговым агентом по удержанию НДФЛ. При этом необходимо, чтобы цены приобретения соответствовали рыночным или были ниже.

Объектом подобной сделки могут быть не только основные средства, но и запчасти к оборудованию, строительные материалы для ремонта собственных или снимаемых площадей, офисная техника, мебель, инвентарь и сырье.

Инвестиционный договор

В части использования сырья или финансирования наличными средствами в момент образования компании существует более прочная конструкция, чем договор займа, которая позволяет не только получать безналоговые выплаты, но и реализовать принципы скрытого владения.

Дело в том, что по нормам ГК РФ стороннее лицо, формально не связанное с обществом, может осуществлять инвестиции по инвестиционному договору в любой форме, помимо денежных средств, а именно:

оплатой задолженности за общество иным кредиторам;

передачей обществу, как получателю инвестиций, права требования к иным должникам;

сырьем на выпуск первой или текущей партии готовой продукции;

материалами, использованными в основном производстве.

Отражение или восстановление в учете таких операций создает правовые основания для безналоговых выплат бенефициарам, не зарегистрированным в качестве учредителей.

НДФЛ в подобных расчетах может отсутствовать, так как сумма оценки первоначальных инвестиций может быть равна или гораздо больше текущих и очередных выплат. А это значит, что у получателя не возникает базы начисления налога.

Но зато возникают права контроля целостности и возвратности инвестиций. По соглашению сторон эти права могут иметь сквозной характер: от доступа к расчетному счету до согласования кадровых решений.

Это законные способы получения выплат от компании, при которых не возникает признаков необоснованного дробления, или риска выявления скрытых дивидендов. Одновременно у получателя отсутствует обязанность платить НДФЛ, или размер налога оказывается незначительным.

В этом посте мы рассмотрели только два варианта безналоговых выплат. Однако, в зависимости от хозяйственной истории компании и отрасли, в которой она работает, могут возникнуть и другие решения.

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