Что такое облачная АТС и как ее выбрать

Облачная АТС: что это и как работает
Облачные или, как их часто называют, виртуальные АТС пришли на смену офисным телефонным станциям. Если раньше приходилось тратить время и деньги на налаживание стабильной и качественной телефонной связи, а масштабирование практически всегда сопровождалось серьезными трудностями, то с появлением облачных АТС бизнес избавился от этих проблем.
Если говорить простыми словами, облачная АТС — виртуальная платформа, которая позволяет совершать и принимать звонки через интернет. Для ее работы не нужны серверы и телефонные провода: она базируется в облаке.
Чтобы совершить исходящий звонок, достаточно набрать номер абонента: облачная АТС получит информацию и маршрутизирует звонок через интернет. Входящие звонки поступают в облако, и уже оттуда перенаправляются на абонента. Виртуальные АТС позволяют настраивать различные сценарии в зависимости от определенных факторов. Например, учитывать временные параметры и дни недели при распределении звонков между сотрудниками и отделами.
У виртуальных АТС много возможностей, которые способны сделать работу бизнеса эффективнее, а связь — комфортнее. Это и настройка голосового меню, и речевая аналитика, позволяющая контролировать качество разговоров, и коллтрекинг, и интеграции с CRM, и множество других инструментов. А еще облачные АТС отличаются гибкостью: их можно быстро настроить под решение текущих задач.
Ключевые преимущества облачных АТС
Быстрое подключение. Запуск облачной АТС происходит быстро и легко. Технические знания, долгие настройки и дополнительное оборудование не потребуются.
Масштабируемость. С виртуальной АТС бизнес может увеличить количество линий и расширить функциональность (например, интегрировать АТС с мессенджерами и CRM, настроить конференц-связь и т.д.). Моментальная масштабируемость позволяет без проблем адаптировать систему под изменившиеся потребности бизнеса.
Легкость в управлении. Чтобы добавить нового сотрудника, изменить схему обработки звонков или создать новую группу сотрудников, не придется разбираться в сложных настройках.
Экономичность. Облачные АТС не требуют приобретения дорогостоящего оборудования и его технического обслуживания. Помимо этого, бизнес может экономить на самих звонках. Как правило, внутренние звонки бывают бесплатными, а на внешние действуют выгодные тарифы.
Мультиканальность. Виртуальная АТС позволяет одновременно обрабатывать множество входящих и исходящих звонков, благодаря чему повышается качество обслуживания клиентов и эффективность бизнеса в целом.
Возможность удаленной работы. С облачной АТС сотрудники могут работать из любой точки мира, где есть интернет, а их работа контролируется удаленно. Подключение и настройка также происходят дистанционно.
Высокий уровень защищенности. Вся информация хранится на облачной платформе — это обеспечивает безопасность данных.
Мобильность. С облачной АТС можно переехать в другой офис в любой момент: не придется демонтировать оборудование, организовывать его перевозку, повторный монтаж и настройку.
Увеличение продаж. Качественная телефонная связь и возможности облачных АТС положительно влияют на продажи. Многоканальность позволяет клиенту сразу же дозвониться до оператора, а записи разговоров сотрудников — оперативно проводить работу над ошибками.
Подключение облачной АТС от сервиса Novofon занимает всего пару минут, а контроль звонков доступен в едином интерфейсе. Для более эффективной работы вы можете адаптировать виртуальную АТС под задачи своего бизнеса: определить сценарии, настроить переадресацию и голосовое меню.
Как выбрать облачную АТС
Идеальную облачную АТС найти реально. В первую очередь следует проанализировать функциональные возможности системы. Это позволит понять, отвечает ли заинтересовавший вариант потребностям вашего бизнеса. Обратите внимание на возможность записи разговоров, перенаправление вызовов между сотрудниками и отделами, голосовое меню, интеграцию с CRM и поддержку многоканальной связи.
Помимо функциональности значение имеют:
Качество связи. Значение качественной телефонной связи для бизнеса сложно переоценить. Обязательно протестируйте облачную АТС, прежде чем внедрить ее в своей компании: помехи, посторонний шум, исчезновение звука и другие подобные моменты говорят о том, что лучше поискать другой вариант.
Техподдержка. Наличие профессиональной отзывчивой техподдержки — еще один важный критерий. Возможность обратиться за помощью при возникновении вопросов или неполадок — обязательное условие.
Интерфейс. Он должен быть интуитивно понятным. Как правило, у большинства виртуальных АТС простой интерфейс, но на этот момент все же следует обратить внимание.
Тарифы и наличие бесплатных услуг. Для подбора максимально выгодного варианта сравните тарифы нескольких провайдеров. А некоторые операторы предоставляют определенные услуги бесплатно (например, бесплатные внутренние звонки или бесплатную интеграцию с CRM), и это реальная возможность сэкономить.
Еще один критерий, который поможет не ошибиться в выборе облачной АТС — позиции оператора на рынке облачных телекоммуникаций: лидеры отрасли способны гарантировать качество и стабильность.
Например, компания Novofon уже более 10 лет входит в топ-5 в отрасли, а собственные разработки и современная инфраструктура позволяют эффективно решать самые сложные задачи и работать с бизнесом любого масштаба. Десятки тысяч клиентов, которые доверяют коммуникации в бизнесе Novofon, — подтверждают надежность и профессионализм компании.
Облачная АТС от Novofon — это моментальное подключение, гибкая настройка под задачи вашего бизнеса и экономия на звонках до 50%. Чтобы ваш бизнес мог расти и развиваться, Novofon предоставит детальную аналитику и обеспечит все возможности для контроля работы персонала.
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