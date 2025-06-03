Что такое облачная АТС и как ее выбрать

Облачная АТС: что это и как работает

Облачные или, как их часто называют, виртуальные АТС пришли на смену офисным телефонным станциям. Если раньше приходилось тратить время и деньги на налаживание стабильной и качественной телефонной связи, а масштабирование практически всегда сопровождалось серьезными трудностями, то с появлением облачных АТС бизнес избавился от этих проблем.

Если говорить простыми словами, облачная АТС — виртуальная платформа, которая позволяет совершать и принимать звонки через интернет. Для ее работы не нужны серверы и телефонные провода: она базируется в облаке.

Чтобы совершить исходящий звонок, достаточно набрать номер абонента: облачная АТС получит информацию и маршрутизирует звонок через интернет. Входящие звонки поступают в облако, и уже оттуда перенаправляются на абонента. Виртуальные АТС позволяют настраивать различные сценарии в зависимости от определенных факторов. Например, учитывать временные параметры и дни недели при распределении звонков между сотрудниками и отделами.

У виртуальных АТС много возможностей, которые способны сделать работу бизнеса эффективнее, а связь — комфортнее. Это и настройка голосового меню, и речевая аналитика, позволяющая контролировать качество разговоров, и коллтрекинг, и интеграции с CRM, и множество других инструментов. А еще облачные АТС отличаются гибкостью: их можно быстро настроить под решение текущих задач.