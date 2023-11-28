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Какие операции клиентов должны вызывать подозрения при осуществлении лизинговой деятельности

Национальные оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в России, которые проводились в 2022 году, показывают, что преступники применяют разные методы, чтобы незаконно перемещать деньги или придавать правомерный вид активам, добытым нечестным путем. Один из методов — проведение подобных операций через лизинговую компанию.
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Какие операции клиентов должны вызывать подозрения при осуществлении лизинговой деятельности
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

По закону № 115-ФЗ лизинговые компании должны выполнять меры по ПОД/ФТ, так как проводят операции с деньгами и другим имуществом. В том числе им необходимо оценивать уровень риска клиентских операций и выявлять среди них подозрительные.

Преступления в лизинговом секторе

По данным отчета Росфинмониторинга, основной вид преступлений в лизинговом секторе — мошенничество, присвоение или растрата, в том числе бюджетных средств (ст. 160 УК), а также кража имущества (ст. 158 УК). Большинство нарушений связаны с хищением лизингового имущества — в этом случае лизинговая компания выступает по делу как потерпевший.

Также встречались нарушения, когда мошенники заключали договоры лизинга, но исполнять обязательства по ним не собирались, или умышленно завышали стоимость имущества. Реже лизинговые компании использовались непосредственно для отмывания доходов.

Легализация доходов нужна мошенникам, чтобы скрывать предикатное (предшествующее) преступление. Это придание правомерности владению или использованию средств, которые на самом деле получили незаконным путем. 

Чаще всего с помощью легализации доходов:

  • Скрывают следы средств, которые получены при совершении тяжких и особо тяжких преступлений — например, при торговле оружием или наркотиками.

  • Пытаются обналичить деньги, чтобы уйти от уплаты налогов или профинансировать другую незаконную деятельность. 

  • Выводят активы за границу.

О том, что операцию проводят для отмывания денежных средств, свидетельствуют некоторые признаки:

  • отсутствие экономического смысла и явной законной цели;

  • регулярность — если нарушителям удалось провести такую операцию единожды, то с большой вероятностью они ее повторят;

  • однотипность — обычно мошенники применяют одну и ту же рабочую схему;

  • скорость — преступники стараются действовать как можно быстрее, пока не успели вскрыть обман. 

Росфинмониторинг в своем отчете сообщает, что лизинговые компании редко используют в качестве посредников по транзитному перемещению отмываемых доходов. Этому способствует несколько факторов:

  • Банки обращают особое внимание на лизинговые компании в связи с методическими рекомендациями Банка России № 13-МР (письмо Банка России от 29.10.2020 № 12-4-4/4651).

  • Лизинговые сделки подлежат контролю, а лизинговые компании должны соблюдать требования по ПОД/ФТ. 

Поэтому они менее привлекательны для преступников. В лизинговых компаниях есть сотрудники, ответственные за соблюдение закона в области ПОД/ФТ, которые отслеживают подозрительные сделки и сообщают о них в Росфинмониторинг.

Признаки операций, которые вызывают подозрение

К общим признакам необычных операций относятся те, которые перечисляет 115-ФЗ — коды критериев/признаков с 11 по 22:

  • Клиент не единожды проводит сделки подозрительного характера. Вероятно, их цель — уклоняться от процедур обязательного контроля.

  • Клиент не предоставляет требуемые документы, которые компания запрашивает для выполнения требований закона по ПОД/ФТ.

  • Операции клиента не соответствуют общепринятой практике подобных операций.

  • Клиент настаивает на наличном расчете.

Также есть признаки необычных операций для отдельных видов деятельности, в том числе и для лизинговой. Они перечислены в Описании структур наименования, кодов признаков и находятся на сайте Росфинмониторинга. При отнесении сделки к необычной ей присваивают код соответствующего признака.

Выделяют несколько признаков:

  • Платежи вносит по поручению лизингополучателя третье лицо.

  • Продавец имущества и его получатель по договору лизинга (сублизинга) — одно и то же лицо.

  • Лизинговый договор досрочно расторгают без видимых причин вскоре после его оформления.

  • Авансовый платеж по лизинговому договору превышает 30% от стоимости передаваемого имущества.

  • Имущество приобретают для последующей передачи в лизинг, по цене более чем на 30% выше среднерыночной.

  • Другие признаки. 

Например, в сообщении от 15.09.2023 Росфинмониторинг рекомендует уделять внимание сделкам, где предметом выступают автомобили премиум-класса или другие предметы роскоши. При этом масштабу и роду деятельности организации-лизингополучателя такое имущество не соответствует. 

В этом случае регулятор советует указывать код 3499 «Иные признаки» и 3401 «Оплата лизинговых платежей по поручению лизингополучателя третьим лицом», если есть такие платежи.

Специализированные решения для лизинговых организаций можно заказать в компании «Ортикон». «Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет» — решение для организации операционного и бухучета в лизинговых компаниях. 

Модуль «Ортикон: 115-ФЗ» позволяет:

  • загружать и хранить списки от Росфинмониторинга, Банка России и свои перечни экстремистов и организаций, связанных с терроризмом;

  • проводить регулярные проверки;

  • настраивать и выставлять риски;

  • фиксировать все возможные подозрительные совпадения и др.

Подсистема «Ортикон: НБКИ» помогает автоматизировать формирование файлов стандарта RUTDF в лизинговых компаниях для их отправки на портал НБКИ.

Как выявляют подозрительные операции

Фиксировать признаки необычных сделок можно в ручном или автоматическом режиме. Сотрудник, ответственный за это, анализирует операции с учетом:

  • суммы сделки;

  • истории сделок с клиентом;

  • общерыночной практики подобных сделок. 

Иногда он может направить запрос с просьбой дать пояснения по операции.

Если операция все же кажется необычной, информацию о ней передают в Росфинмониторинг. Тогда операция приобретает статус подозрительной в соответствии со ст. 3 115-ФЗ.

Профессионалы компании «Ортикон» расскажут о возможностях программы и проведут ее презентацию в режиме онлайн.

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Отчеты о подозрительных операциях в Росфинмониторинг

Сведения о подозрительной операции отправляют в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней с того момента, как ее выявили.

Также Росфинмониторинг получает данные об операциях, которые подлежат обязательному контролю — например, о передаче имущества в лизинг. Такой отчет тоже нужно передавать в трехдневный срок со дня проведения операции.

Если лизинговая компании отказывается совершать операцию на основании п. 11 ст. 7 115-ФЗ, то и в этом случае она отчитывается в Росфинмониторинг — не позднее следующего за днем принятия решения рабочего дня.

Что грозит лизинговым компаниям за нарушения 115-ФЗ

Компаниям, которые проводят операции с денежными средствами и имуществом, в том числе лизинговым, за нарушение 115-ФЗ грозят штрафы по ст. 15.27, 15.27.1, 15.27.3 КоАП.

  • Нарушения законодательства о ПОД/ФТ, которые не касаются предоставления отчетов: штраф на должностных лиц — до 30 тыс. рублей, на организацию — до 100 тыс. рублей.

  • Непредоставление данных об операциях, которые подлежат обязательному контролю, а также о подозрительных операциях: штраф на должностных лиц — до 20 тыс. рублей, на организацию — до 200 тыс. рублей.

  • Непредоставление данных об отказе в совершении операций: штраф на должностных лиц — до 40 тыс. рублей; на организацию — до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 60 суток.

Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет

Организации операционного и бухгалтерского учета в лизинговых организациях

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