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Отчетность

Как и когда лизинговые компании предоставляют отчетность в Росфинмониторинг

Лизинговая компания предоставляет разные виды отчетов в Росфинмониторинг. Разбираемся, в каких случаях и в какие сроки их нужно отправлять.
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Как и когда лизинговые компании предоставляют отчетность в Росфинмониторинг
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Операции, которые подлежат контролю со стороны Росфинмониторинга

Закон № 115-ФЗ обязывает лизинговые компании сообщать в Росфинмониторинг о некоторых типах операций. Они перечислены в ст. 6 закона 115-ФЗ:

  • Предоставление имущества в лизинг, если его сумма равна или превышает 1 млн рублей. При этом она может быть также выражена в иностранной валюте.

  • Предоставление беспроцентных займов юрлицам — не кредитным организациям или физлицам, и получение ими займов на сумму 1 млн рублей и больше, или эквивалентной суммы в иностранной валюте.

  • Перевод денег на счет, предоставление или получение кредита или займа, операции с ценными бумагами. Если одна из сторон — физическое или юридическое лицо — находится или зарегистрировано в государстве, которое не исполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. При этом сумма операции составляет 1 млн рублей и больше, или эквивалентная сумма в иностранной валюте.

  • Операция по получению или расходу денег НКО, если эта организация — не госорган, внебюджетный фонд и т.д. Полный список перечислен в пп. 1.2. ст. 6 закона 115-ФЗ.

  • Операция с деньгами и имуществом, если хотя бы одна из сторон в соответствии со 115-ФЗ причастна к экстремистской деятельности или терроризму, а также к распространению оружия массового поражения.

  • Операция с деньгами и имуществом в случае ее определения уполномоченным органом. 

Кроме того, приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 94 установил еще один случай обязательного контроля лизинговых компаний. Это так называемая операция «возвратного лизинга», когда физлицо продает имущество в лизинг, а потом берет его же в пользование.

Компании предоставляют отчет о такой операции, когда она совершается на сумму от 100 тысяч до 1 млн рублей. Это требование действует с 17 июня 2023 года. 

Другие операции, по которым нужно предоставлять отчетность

Помимо обязательных операций, компаниям нужно отчитываться по так называемым подозрительным операциям — то есть тем, которые обладают признаками отмывания доходов.

Признаки могут быть такими:

  • Клиент повторяет сделки, характер которых направлен на уклонение от обязательного контроля.

  • Клиент отказался предоставить запрашиваемые документы, которые нужны для выполнения требований 115-ФЗ.

  • Операции клиента не соответствуют общепринятой рыночной практике.

  • Клиент настаивает на наличных расчетах.

  • Лизинговые платежи вносит третье лицо.

  • Продавец и получатель имущества по договору лизинга — одно и то же лицо.

  • Клиент досрочно расторгает договор финансовой аренды в короткий срок после подписания.

  • Клиент вносит аванс, который составляет больше 30% от стоимости имущества.

  • Имущество покупают по цене, которая на 30% больше среднерыночной и т.д.

Как и когда предоставлять отчеты

Отчеты об операциях отправляют в форме ФЭС — формализованных электронных сообщений, которая различается в зависимости от типа операции.  

ФЭС об операции составляют в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга с помощью заполнения интерактивных форм.Файл сообщения формируют в формате XML и подписывают КЭП. 

При этом ФЭС можно сохранить на флешку и отправить вместе с сопроводительным письмом — это вариант используют, если возникают проблемы с доступом в личный кабинет.

«Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет» — программа для операционного и бухгалтерского учета в лизинговых организациях. С ее помощью можно автоматизировать весь бизнес-процесс, связанный с передачей основных средств в лизинг: приобретение, передача в пользование, возврат, продажа объекта по выкупной стоимости и пр.

Виды ФЭС

ФЭС 1-ФМ

Для подозрительных операций и операций, которые подлежат обязательному контролю, отчет предоставляют по форме ФЭС 1-ФМ.

Предоставить отчет по операциям обязательного контроля лизинговые компании должны в течение трех рабочих дней с даты проведения операций, а по подозрительным операциям — в течение трех дней с момента, когда такую операцию обнаружили.

 В сообщении указывают:

  • сведения об операции — признак, дату совершения и выявления, код вида операции, код признака необычной операции, идентификатор подозрительной деятельности, сумму;

  • сведения об участниках сделки;

  • документы по операции.

ФЭС 2-ФМ

Компании регулярно проверяют своих клиентов по спискам, например:

  • по перечню террористов и экстремистов от Росфинмониторинга;

  • списку Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

  • списку лиц, причастных к терроризму, от Совбеза ООН.

Если клиент попадает в какой-либо список, его имущество и счета блокируют. Регулятору направляют сведения о замораживании (блокировании) денег по форме ФЭС 2-ФМ. Это нужно сделать не позднее одного рабочего дня после применения мер.

ФЭС 3-ФМ

Раз в квартал в течение 5 рабочих дней после проведения проверки клиентов нужно отправлять в Росфинмониторинг отчет о сверке по перечням террористов по форме ФЭС 3-ФМ. Отчет содержит:

  • дату проверки;

  • количество юрлиц и физлиц на обслуживании; 

  • количество проверенных клиентов;

  • число тех, чьи дентги заблокировали. 

ФЭС 4-ФМ

Если у клиента лизинговой компании есть филиалы за границей и власти той страны мешают бороться с незаконными операциями, то об этом тоже нужно предоставить отчет — форму ФЭС 4-ФМ о препятствии реализации ПОД/ФТ. Ее подают в течение пяти рабочих дней после обнаружения такого факта.

Этот отчет включает:

  • название страны; 

  • требование закона, которому препятствуют;

  • форму препятствования, например, реквизиты соответствующего распоряжения властей иностранного государства.

ФЭС 5-ФМ

При отказе в проведении операции лизинговая компания предоставляет отчет по форме ФЭС 5-ФМ не позднее рабочего дня с момента принятия соответствующего решения.

Такую отчетность нужно отправлять, если, например, клиенту ограничили доступ к счету.

ФЭС содержит:

  • основание отказа, дату, сумму операции, код ее признака;

  • сведения об участниках операции;

  • документы по операции.

Что будет, если не предоставить отчетность регулятору

Ст. 15.27, 15.27.1, 15.27.3 КоАП устанавливают меры ответственности для лизинговых компаний, которые не передают вообще или не передают вовремя необходимую отчетность. Размеры штрафов разнятся в зависимости от правонарушения. 

Например, непредставление данных об операциях обязательного контроля или подозрительных операциях влечет предупреждение или административный штраф на должностных лиц в размере 10–20 тыс. руб.; на юридических лиц — в размере 100–200 тыс. руб.

За непредставление сведений о случаях отказа от проведения операций влечет штраф на должностных лиц в размере 30–40 тыс. руб.; на юридических лиц — 300–500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 60 суток.

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Комментарии

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