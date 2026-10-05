Уничтожение архива: как сделать это законно, безопасно и без штрафов

Уничтожение архива — это не просто избавление от старых коробок с бумагами, а регламентированная процедура, которая требует проверки сроков хранения, оформления документов и соблюдения правил работы с архивной информацией. Ошибки на этом этапе могут привести к потере важных сведений, проблемам при проверках и невозможности подтвердить факт законного уничтожения документов.

Многие компании продолжают хранить документы в офисах, на складах или в неподготовленных помещениях, потому что не знают, какие материалы уже можно уничтожить, а какие необходимо сохранить. При этом неправильная организация процесса может создать дополнительные риски для бизнеса.

По наблюдениям экспертов ОСГ, значительная часть компаний сталкивается с нарушениями при работе с архивами: документы уничтожаются без проверки сроков хранения, без оформления подтверждающих документов или без соблюдения требований конфиденциальности. Разберём, как организовать процедуру правильно и какие ошибки чаще всего допускают организации.