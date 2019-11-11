За взносы и НДФЛ в 2020 году надо отчитываться по-новому

В 2020 году бухгалтеров ждет очень много новшеств. В этом материале рассмотрим изменения, которые касаются отчетов по НДФЛ и страховым взносам: форм РСВ, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, 4-НДФЛ, 6-НДФЛ.

РСВ и обособки

Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.19 внесены масштабные поправки в НК, в том числе для организаций с обособленными подразделениями.

Со следующего года, чтобы платить взносы и отчитываться по ним по месту нахождения обособленного подразделения, будет недостаточно наделить его правом начисления зарплаты и сообщить об этом в ИФНС.

Вводится дополнительное условие. У обособки должен быть свой счет в банке.

С 01.01.2020 плательщики страховых взносов обязаны сообщать в налоговый орган по месту нахождения организации о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство), созданного на территории РФ, которому открыт счет в банке, полномочиями (о лишении полномочий) начислять и производить выплаты и вознаграждения в пользу физлиц в течение 1 месяца со дня наделения его соответствующими полномочиями (лишения полномочий).

Аналогично и со сдачей РСВ. Сдавать расчет по месту обособки надо будет только тогда, когда она наделена полномочиями, имеет счет в банке и об этом сообщено в ИФНС.

2-НДФЛ, 6-НДФЛ и обособки

Организации, имеющие несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, будут вправе перечислять НДФЛ в бюджет по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений, либо по месту нахождения организации, если указанная организация и ее «обособки» имеют местонахождение на территории одного муниципального образования, выбранному налоговым агентом самостоятельно.

Поправки в п.7 ст. 226 НК и п.2 ст. 230 НК внесены Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019.

При этом налоговый агент обязан уведомить о выборе налогового органа не позднее 1-го числа налогового периода налоговые органы, в которых он состоит на учете по месту нахождения каждой «обособки».

Уведомление о выборе налогового органа не подлежит изменению в течение года.

Уведомления представляются в налоговый орган в случае, если изменилось количество обособленных подразделений на территории муниципального образования или произошли другие изменения, влияющие на порядок представления 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

Бланк соответствующего уведомления уже разработан, но пока официально не утвержден.

Соответственно, отчитываться по формам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ тоже надо будет в те выбранные обособки.

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РСВ , 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в электронной форме

Плательщики страховых взносов, у которых численность физлиц, в пользу которых начислены выплаты и иные вознаграждения, за расчетный (отчетный) период превышает 10 человек, а также вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) организации, у которых численность указанных физлиц превышает данный предел, представляют РСВ в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи по ТКС.

Это правило для РСВ действует начиная с отчетного периода за 1 квартал 2020 года, пояснила ФНС № БС-4-11/21726@ от 23.10.2019.

Аналогичные правила вводятся и для форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. При численности более 10 человек сдавать отчеты надо будет электронно.

Проверка РСВ и 6-НДФЛ

Двумя письмами ФНС направила два новых контрольных соотношения (№ БС-4-11/21381@ от 17.10.2019 по 6-НДФЛ и № БС-4-11/21382@ от 17.10.2019 по РСВ), которые будут применяться налоговиками для проверки отчетности.

Данные по доходам физлиц, указанные в отчетности, будут сравниваться с МРОТ и со среднеотраслевой зарплатой по региону. При проверке РСВ будут сравнивать доход каждого отдельного работника, указанный в строке 210 подраздела 3.2, а при проверке годового расчета 6-НДФЛ учитывать данные 2-НДФЛ по каждому работнику (в части доходов от оплаты труда).

Если суммы выплат окажутся меньше МРОТ и среднеотраслевой зарплаты, работодателя заподозрят в занижении налоговой базы и ему будут слать требование дать пояснения или внести исправления в отчетность.

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Новая РСВ

Приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ утверждена новая форма РСВ, сдавать которую надо будет с 1 квартала 2020.

В новой форме, в частности,

исключается лист со сведениями о физлице, не являющимся ИП;

из раздела 1 убрана строка «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период», суммы взносов будет указываться только за три последних месяца расчетного (отчетного) периода;

в приложение 1 добавлена строка для вычета расходов при расчете взносов с доходов по договорам авторского заказа и др. договоров, указанны в п.2 ст.421 НК.

Новая 3-НДФЛ

Приказом ФНС № ММВ-7-11/506@ от 07.10.2019 утверждена новая форма декларации 3-НДФЛ, которая будет применяться при сдаче отчета за 2019 год.

В новой форме изменены:

приложение 2 «Доходы от источников за пределами Российской Федерации, облагаемые налогом по ставке (001)__%»;

приложение 5 «Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов, а также инвестиционных налоговых вычетов, установленных статьей 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации»;

приложение 7 «Расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества».

Также заменены штрих-коды страниц декларации.

Ранее в приложении 5 при получении социального вычета на лечение ранее вся сумма указывалась по одной строке, а теперь расходы на лекарства выделены в отдельную строку.

Из нового по 3-НДФЛ — способ ее сдачи. Теперь это можно будет сделать через МФЦ. Такая поправка внесена в НК.

Срок сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Отчеты за 2020 год надо будет сдавать на месяц раньше. Если сейчас срок сдачи годовых отчетов по НДФЛ — 1 апреля, то по новому правилу срок сдачи будет 1 марта.

4-НДФЛ

Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ отменена обязанность ИП декларировать предполагаемый доход по форме 4-НДФЛ.

С 2020 года меняется порядок расчета авансовых платежей у ИП на ОСНО. Теперь эти предприниматели будут считать авансы по НДФЛ исходя из реально полученных доходов, а не от предполагаемых.

Приказы ФНС об утверждении форм декларации 4-НДФЛ и уведомления об уплате налога, направляемого предпринимателям, будут отменены.

Авансы надо будет платить по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев исходя из фактически полученного дохода. При этом можно будет учитывать профессиональные и стандартные налоговые вычеты.

Срок уплаты авансовых платежей, как и при УСН, не позднее 25-го числа первого месяца, следующего соответственно за первым кварталом, полугодием, девятью месяцами налогового периода. При этом никакой квартальной отчетности по НДФЛ со своих доходов у ИП не будет.

Добавим, что изменения по зарплатным отчетам, это далекоооо не все новшества, которые ждут бухгалтеров в 2020 году. Изменений очень много: по НДС, налогу на прибыль, спецрежимам.