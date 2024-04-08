Отчетность по сотрудникам за I квартал 2024: порядок и сроки сдачи

Любой работодатель обязан сдавать ряд отчетов по своим сотрудникам. Расскажем, что, когда и куда нужно подавать за первый квартал 2024 года.

Кто должен сдавать отчетность по сотрудникам

Работодателем может быть организация или ИП.

ООО без сотрудников работать не может, в нем обязательно должен быть хотя бы один работник — директор. Компания обязана подавать отчетность по сотрудникам, даже если руководителю не платят зарплату.

ИП способен вести деятельность самостоятельно — без сотрудников. Но при желании он может нанять работников, тогда нужно сдавать всю отчетность по ним наравне с организациями.

Обязанность отчитываться по сотрудникам связана с тем, что работодатель:

Выполняет функцию налогового агента в отношении сотрудников — удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ с их доходов.

Платит за работников страховые взносы — в ФНС и СФР.

Передает в СФР по сотрудникам нужные сведения.

Кроме того, государство в лице Росстатистики обязывает работодателей подавать статистические формы.

6-НДФЛ

Сотрудники платят государству налог на доходы физических лиц. Правда, это происходит незаметно для них, так как считает и перечисляет НДФЛ работодатель. По отношению к своим сотрудникам он — налоговый агент, поэтому исполняет обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет этого налога.

О доходах сотрудников и суммах НДФЛ с этих доходов нужно отчитаться. Для этого предусмотрена форма 6-НДФЛ.

Она включает данные о доходах физических лиц, которые выплатила организация или ИП в виде:

заработной платы;

выплат по договорам ГПХ;

подарков стоимостью выше 4 тыс. руб.;

выплаченных дивидендов.

Кроме того, отчет включает расчет налога. В годовой форме 6-НДФЛ приводятся данные о конкретных суммах доходов, полученных от источника выплаты по всем физлицам в виде справок о доходах.

Если никаких облагаемых НДФЛ выплат физлицам в течение отчетного периода не было, то форму подавать не нужно.

Краткие сведения по 6-НДФЛ

Куда подавать: налоговая инспекция.

Периодичность сдачи: ежеквартально.

Общие сроки: не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным годом.

Срок сдачи за I квартал 2024 года: 25 апреля.

Актуальная форма для отчетности за I квартал 2024 года: утверждена приказом ФНС № ЕД-7-11/649@ от 19.09.2023.

Форма сдачи: при численности работников до 10 человек можно сдавать на бумаге, если 10 или больше, то только в электронном виде.

Расчет по страховым взносам

Кроме НДФЛ, зарплата работников и некоторые другие выплаты облагаются страховыми взносами. Их платит работодатель. Эти взносы обеспечивают обязательное пенсионное и социальное страхование и страхование при наступлении временной нетрудоспособности. Взносы исчисляются по единому тарифу. Страховые взносы по НС и ПЗ (несчастным случаям и производственным заболеваниям) к этим взносам не относятся.

Форма содержит сведения об исчисленных суммах страховых взносов и их расчет.

Если выплат в пользу работников не было, то все равно нужно подавать нулевой расчет.

Краткие сведения по РСВ

Куда подавать: налоговая инспекция.

Периодичность сдачи: ежеквартально.

Общие сроки: не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Срок сдачи за I квартал 2024 года: 25 апреля.

Актуальная форма для отчетности за 1 квартал 2024 года: утверждена приказом ФНС № ЕД-7-11/878@ от 29.09.2022.

Форма сдачи: при численности работников 10 человек и менее можно сдавать на бумаге, если больше 10, то только в электронном виде.

Персонифицированные сведения

Подаются сведения о работниках и физлицах по договорам ГПХ, а также суммы выплат по ним. Этот отчет — преемник бывшей формы СЗВ-М.

Краткие сведения по персонифицированным сведениям

Куда подавать: налоговая инспекция.

Периодичность сдачи: ежемесячно.

Общие сроки: не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Сроки сдачи в течение I квартала: 25.01.2024, 26.02.2024, 25.03.2024.

Актуальная форма для отчетности за I квартал 2024 года: утверждена приказом ФНС №ЕД-7-11/878@ от 29.09.2022.

Форма сдачи: при численности работников 10 человек и менее можно сдавать на бумаге, если больше 10, то только в электронном виде.

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Раздел 1 ЕФС-1

Форма ЕФС-1 — некий конструктор, который объединяет в себе несколько старых форм.

Подраздел 1.1 Раздела 1 включает в себя информацию о трудовой деятельности, а также о деятельности по договорам ГПХ. Сведения подаются для ведения трудовых книжек сотрудников в электронной форме. Здесь указываются данные о кадровых событиях: приемах, увольнениях, переводах и некоторых других.

Краткие сведения

Куда подавать: Социальный фонд России.

Срок подачи: непериодичен и зависит от происходящих событий.

Для приемов и увольнений по трудовым договорам — не позднее дня, следующего за днем наступления события. При заключении или расторжении договора ГПХ — также не позднее дня, следующего за днем наступления события. Для постоянных переводов и заявлений о переходе на электронную трудовую книжку — до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Актуальная форма для отчетности за I квартал 2024 года: утверждена приказом СФР № 2281 от 17.11.2023.

Форма сдачи: бумажная форма возможна при численности до 10 человек, если работает 10 человек и более — только электронная форма сдачи.

Подраздел 1.2 Раздела 1 служит для отражения данных о трудовом стаже сотрудников и видов стажа. Например, из этого отчета будет понятно, когда работник был на больничном или в отпуске без сохранения зарплаты. Этот подраздел аналогичен старой форме СЗВ-СТАЖ и подается ежегодно. За I квартал, как и за другие кварталы в течение года, эти сведения не подаются.

Подраздел 3 Раздела 1 включает в себя сведения о лицах, за которых уплачены дополнительные страховые взносы, а также взносы работодателя в их пользу по закону № 56-ФЗ от 30.04.2008. При наличии данных, за которые нужно отчитываться, этот Подраздел подается не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

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Раздел 2 ЕФС-1

С вознаграждений сотрудникам работодатель платит взносы по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям. Их также называют взносами на травматизм.

Раньше сведения по взносам на травматизм отражались в форме 4-ФСС. Примерно те же сведения теперь входят в Раздел 2 формы ЕФС-1. Указываются данные о взносах, которые подлежат уплате и приводится их расчет.

Краткие сведения

Куда подавать: Социальный фонд России.

Периодичность сдачи: Ежеквартально.

Общие сроки: не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Срок сдачи за I квартал 2024 года: 25 апреля.

Актуальная форма отчетности и форма сдачи: едина для всей ЕФС-1 и приведена выше.

Отчеты в статистику

Обязанность подавать отчеты в Росстат зависит от масштаба организации и того, попала ли компания в выборку статистики. Точный перечень форм статотчетности, которые нужно предоставлять в текущем году, можно узнать на сайте статистики по своему ИНН, ОГРН или ОКПО.

Штрафы за несдачу

Сведения по работникам подаются различные, и так же разнообразны штрафы за их несвоевременную сдачу. Размер штрафа может зависеть от вида отчета, количества работников, периода просрочки. При несвоевременной отправке:

6-НДФЛ — 1000 руб. за каждый месяц просрочки;

РСВ — 5% от суммы налога, не уплаченного по отчету за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1000 руб.;

Персонифицированные сведения — 200 руб.;

ЕФС-1, сведения о физлицах — 500 руб. за каждое физлицо;

ЕФС-1, сведения о взносах — не менее 5% от суммы взносов за последние три месяца, но не более 30% и не менее 1000 руб.

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