Пресечь утечку: как отправить договор с защитой от копирования и печати

Уровень 1: Самый простой. Водяной знак

Постановка водяного знака не предотвращает утечку данных, но делает ее контролируемой и доказуемой. Для различных задач используется своя маркировка.

Передача предварительных внутренних расчетов подрядчикам и партнерам — штамп с названием компании и пометкой «Только для ознакомления».

Пересылка сканов документов (паспорт, договор, техзадание). — идентификатор сделки или запроса и пояснение «Только для компании Х»/«Запрещено копирование».

Рассылка коммерческих предложений, презентаций, прототипов, чертежей — вотермарк с логотипом, версией документа и данными конкретного получателя на каждом листе.

Обмен документами в пределах компании (черновые отчеты, внутренние регламенты) — метка «Конфиденциально», указание отдела и уровня доступа.

Плюсы Минусы Оказывает сдерживающий эффект — служит напоминанием о необходимости соблюдения конфиденциальности. Крупные вотермарки мешают работать с документом, особенно на сканах и технических схемах, а небольшие можно закрасить или обрезать. Облегчается поиск источника утечки по идентификатору. Не защищает данные от несанкционированного копирования и передачи. Маркировки «Черновик», «Конфиденциально», «Не для распространения» помогают избежать случайной отправки или публикации​. Не являются полноценным юридическим доказательством — для подтверждения факта утечки требуются дополнительные процедуры.

Инструкция по добавлению водяного знака

1. В стартовом окне выберите «Создать PDF» или загрузите готовый файл с ПК.

2. Перейдите в раздел «Редактирование» и выберите инструмент «Штамп». Чтобы добавить свое изображение в каталог для постоянного использования, зайдите в «Настройки».

3. Нажмите на кнопку «Добавить» (1), чтобы импортировать файл JPG, PNG, TIFF и др. Настройте размер вотермарка и угол поворота. Если нужно улучшить качество изображения, удалить фон, обрезать поля, перейдите в редактор (кнопка 2). Примените изменения (3).

4. Теперь вы можете добавлять свой вотермарк без загрузки — картинка находится в палитре штампов. Если хотите сделать маркировку на всех страницах, поставьте галочку в соответствующую строку.