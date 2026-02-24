Экономия времени на документах: как онлайн-сервис PDF Маэстро помогает в рутинной работе

Собрать документ из разрозненных частей

Акт поставки на трех листах, скан платежки, техническое задание — все это хранится отдельными файлами. Чтобы передать комплект документов контрагенту, приходится либо отправлять каждый файл по очереди, либо упаковывать в архив. PDF Maestro склеивает разрозненные части в один документ.

Объединить PDF. Загружаете файлы и расставляете в правильном порядке. Можно вручную перетащить документы мышкой или выбрать автоматическую сортировку — по алфавиту, дате создания или последнего изменения. Это экономит время, когда нужно собрать отчетность из десятка файлов с похожими названиями.

Разделить PDF. Иногда нужна обратная операция — вытащить из большого файла отдельные страницы. Указываете диапазон (например, листы с 5 по 12) или разбиваете весь документ постранично. Результат упаковывается в ZIP: открыли архив и получили нужные фрагменты отдельными файлами.

Удалить страницы. Если перед отправкой обнаружили пустой лист, то просто отмечаете его и удаляете. Можно указать конкретные номера страниц, а также выбрать четные или нечетные.

Повернуть документ. Если вы отсканировали лист, а он встал боком, то текст читать будет сложно. Сервис разворачивает файл на 90 градусов по вертикали или по горизонтали. Выбираете нужный угол, документ открывается в правильной ориентации.