Как сделать сканы первички безупречными: чтобы аудитор не придрался

Фотография накладной на телефон, пересланная в мессенджере — это не документ для аудитора. Смазанная печать или файл без части страниц дают проверяющему повод усомниться в достоверности бланка и отказать в признании расходов. Достаточно одного нечитаемого реквизита, чтобы сделка оказалась под вопросом. Рассказываем, как сделать так, чтобы претензий не возникло.
Формат
TIFF долгое время был популярным форматом для документооборота. Он хорошо передавал детали печатей и подписей. Но у него есть существенный минус — файлы весят много, часть систем работает с ними медленно.
JPEG компактнее, однако каждое пересохранение ухудшает качество. Отсканировали накладную, отправили по почте, получатель сохранил еще раз, и к третьему кругу реквизиты уже могут смазаться. Для архива, где файл не трогают после загрузки, это некритично. В остальных случаях формат начинает подводить. Также JPEG не поддерживает многостраничность.
PDF сейчас считается стандартом для архивного хранения. Он открывается на любом устройстве без потери разметки, поддерживает многостраничность, позволяет добавлять нумерацию и защищать файл паролем. Аудиторы и налоговые инспекторы обычно принимают документы в этом формате.
Покажем сканирование и обработку сканов на примере PDF Commander — российского редактора. Здесь в одном месте собраны нужные функции.
Настройка сканера
Минимальные значения разрешения — 300 dpi. При таких параметрах текст стандартного размера легко читается, а файл не разрастается до больших размеров. В бланке иногда пишут мелким шрифтом. Например, в таблицах, счет-фактуре или сноски в договоре. В этом случае лучше выставить 400–600 dpi. Проверяющий не должен гадать, что написано в углу страницы.
Разрешение и цветовой режим можно выставить прямо в PDF Commander. При запуске сканирования программа показывает эти параметры до начала процесса.
В цветовом режиме ошибаются чаще. Черно-белый кажется логичным выбором: файл весит меньше, выглядит аккуратно. Однако этот режим делает нечитаемым все, что не гармонирует с фоном. Бледная печать, подпись синей ручкой, штамп «Оплачено» — все это может просто исчезнуть или превратиться в нечитаемое пятно.
Цветной режим сохраняет оттиски печатей, цвет подписей и любые рукописные пометки такими, какими они стоят на бумаге. Аудитор видит то же самое, на что смотрел бухгалтер при получении документа.
Полнота документа
Инспектор работает с тем, что есть в файле. Если чего-то не хватает, то виноват сотрудник, который сдавал официальные бумаги. Сканировать потребуется все страницы. Даже обратную сторону накладной с отметкой о приемке товара, последний лист договора с подписями, страницу акта с расшифровкой. Пропущенный лист дает основание считать комплект неполным.
То же самое касается всего, что шло в приложении вместе с документом: чеки, спецификации, бирки с ценами. Если они упомянуты в основном бланке, то должны присутствовать в файле.
В многостраничном протоколе страницы теряются или путаются. Чтобы такого не произошло, разрозненные файлы лучше собрать в один. В PDF Commander вы можете добавить сканы в нужном порядке.
Читаемость
Если есть тень от переплета, смазанные цифры или страница под углом, то аудитор не будет разбираться, что же написано. Все реквизиты, подписи и даты должны читаться без усилий.
Если скан вышел неудачным, проще всего отсканировать заново. Но если документ под рукой, а качество немного не дотягивает, можно обойтись минимальной правкой в PDF Commander.
Редактор изображений в программе позволяет выровнять перекос страницы и убрать лишние элементы. Этого обычно достаточно, чтобы бланк стал пригодным для передачи проверяющему.
Корректное оформление перед отправкой
Аудиторы проверяют не только что написано в документе, но и как он оформлен: есть ли нумерация, не выпала ли страница, не перекрыты ли случайно реквизиты.
Перед отправкой проверьте несколько моментов:
Реквизиты открыты и не замазаны. Иногда при сканировании часть текста случайно закрывается пальцем или краем крышки сканера, и этого никто не замечает до самой проверки.
Файл открывается без пароля. Если раньше стояла защита и ее забыли снять перед отправкой, то инспектор просто не сможет его открыть.
Нумерация листов сквозная и без пропусков. Если после страницы 4 идет сразу 6, аудитор вправе считать, что чего-то не хватает. В PDF Commander можно автоматически добавить корректные номера страниц.
Наименование файла
Название файла — это первое, что видит инспектор еще до открытия документа. «Скан(3).pdf» или «IMG_0047.jpg» ничего не сообщают и вынуждают открывать каждый файл вручную, чтобы понять, что внутри.
Рабочий вариант структуры: «ДАТА_НАИМЕНОВАНИЕ_КОНТРАГЕНТ». Например, «2026-02-20_СЧЕТ-ФАКТУРА_ИП_Иванов». Что здесь важно:
дата в начале позволяет сортировать файлы хронологически;
наименование сразу показывает тип документа;
контрагент снимает все вопросы об источнике.
Такой порядок особенно ощутим, когда файлов много. Найти нужный акт среди сотни названий по имени занимает несколько секунд. Искать его же среди безымянных сканов гораздо сложнее.
Чек-лист: идеальный скан для аудитора
Сохраните этот список и проверяйте документы перед отправкой.
Формат и настройки:
файл сохранен в PDF;
разрешение не ниже 300 dpi, для мелкого шрифта 400–600 dpi;
режим сканирования — цветной.
Полнота документа:
отсканированы все страницы, включая обратные стороны с отметками;
чеки, спецификации, бирки тоже находятся в файле;
многостраничный протокол собран в один PDF, а не по отдельности.
Читаемость:
текст, цифры, реквизиты и угловые штампы читаются с первого взгляда;
нет теней, перекосов и смазанных фрагментов.
Оформление:
нумерация страниц сквозная и без пропусков;
реквизиты не перекрыты и не замазаны;
файл открывается без пароля;
название составлено по структуре «ДАТА_НАИМЕНОВАНИЕ_КОНТРАГЕНТ».
