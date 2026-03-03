Как сделать сканы первички безупречными: чтобы аудитор не придрался

Формат

TIFF долгое время был популярным форматом для документооборота. Он хорошо передавал детали печатей и подписей. Но у него есть существенный минус — файлы весят много, часть систем работает с ними медленно.

JPEG компактнее, однако каждое пересохранение ухудшает качество. Отсканировали накладную, отправили по почте, получатель сохранил еще раз, и к третьему кругу реквизиты уже могут смазаться. Для архива, где файл не трогают после загрузки, это некритично. В остальных случаях формат начинает подводить. Также JPEG не поддерживает многостраничность.

PDF сейчас считается стандартом для архивного хранения. Он открывается на любом устройстве без потери разметки, поддерживает многостраничность, позволяет добавлять нумерацию и защищать файл паролем. Аудиторы и налоговые инспекторы обычно принимают документы в этом формате.

Покажем сканирование и обработку сканов на примере PDF Commander — российского редактора. Здесь в одном месте собраны нужные функции.