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Налоговые проверки

Почему на требования налоговой всегда нужно отвечать и как это сделать правильно

Требования налоговиков приходят всегда и всем, и на каждое нужно отвечать. Иначе вы рискуете испортить отношения с инспекцией и попасть на штрафы и проверки. Рассказали, что писать в пояснениях и дали ответы на самые распространенные требования ФНС.
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Почему на требования налоговой всегда нужно отвечать и как это сделать правильно
Иллюстрация:andrea piacquadio/pexels
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Что может потребовать налоговая

Спойлер: все, что угодно.

Чаще всего компаниям после сдачи отчетности приходят требования пояснить низкую прибыль и вычеты по НДС. Заинтересуется налоговая и расхождениями между налоговой декларацией и бухгалтерской отчетностью, зарплатой сотрудников ниже среднеотраслевой или МРОТ. 

Кроме пояснений налоговики могут также запросить у компании документы, а если вы пропустили сроки оплаты — из ФНС прилетит требование об уплате. 

Если идет встречная проверка, у компании могут потребовать документы на контрагента — счета-фактуры, товарные накладные и т.д.

Иногда приходят и совершенно странные требования, которые с юридической точки зрения могут считаться даже неправомерными. Однако и такие требования нельзя оставлять без ответа — за препятствие мероприятиям налогового контроля предусмотрены штрафы.

Какие компанию ждут последствия, если проигнорировать требование

  • Если компания не ответила в срок на требование налоговой, ей придется заплатить штраф в размере 5000 рублей. За повторное нарушение в течение календарного года оштрафуют уже на 20 000 рублей.

  • Если компания не предоставит по требования документы — ее оштрафуют на 200 рублей за каждый документ.

  • Если проверяют контрагента, и компании откажется предоставить документы на него — заплатить придется уже 10 000 рублей за каждый документ.

  • Если же компания не заплатила налоги, ей пришло требование об уплате и она его не исполнила — счет компании заблокируют, спишут долг, пени и штраф.

«Если игнорировать требования налоговиков, их будет становиться только больше. Такое поведение привлекает внимание налоговиков к компании. Поэтому чем дольше вы будете игнорировать требования, тем выше вероятность, что в конце концов к вам приедут с выездной проверкой», — Анастасия Южанина, руководитель экспертной бухгалтерии ПЭБ.

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Как отвечать на требования

Лишнего лучше не писать. Давайте четкие ответы на требование, например, если запросили счет-фактуру, присылаете документ и даете по нему пояснения.

Сейчас большая часть требований приходит в 1С с готовыми формами, которые нужно заполнить. Иногда даже не требуется никаких пояснений, достаточно отметить, что всё верно и исправлению не подлежит.

Если все же нужно отправить письменное пояснение, то стоит четко понимать, что писать. Отстоять свою правоту перед налоговой можно и нужно. Главное, сделать это грамотно, обосновать свою позицию и прикрепить подтверждающие документы

Например, если пришло требование пояснить низкую прибыль и большие расходы, в пояснении вы можете сослаться на сезонное снижение спроса, необходимый ремонт помещения и оборудования и т.д.

Примеры пояснений для налоговой

Пояснение о причинах возникновения убытков.

Пояснение о причинах снижения налоговой нагрузки по налогу на прибыль.

Пояснение о причинах максимального приближения суммы расходов к доходам.

Пояснение о причинах большого вычета по НДС.

Пояснение о причинах снижения заработной платы сотрудников.

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Комментарии

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