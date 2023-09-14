Почему на требования налоговой всегда нужно отвечать и как это сделать правильно

Что может потребовать налоговая
Спойлер: все, что угодно.
Чаще всего компаниям после сдачи отчетности приходят требования пояснить низкую прибыль и вычеты по НДС. Заинтересуется налоговая и расхождениями между налоговой декларацией и бухгалтерской отчетностью, зарплатой сотрудников ниже среднеотраслевой или МРОТ.
Кроме пояснений налоговики могут также запросить у компании документы, а если вы пропустили сроки оплаты — из ФНС прилетит требование об уплате.
Если идет встречная проверка, у компании могут потребовать документы на контрагента — счета-фактуры, товарные накладные и т.д.
Иногда приходят и совершенно странные требования, которые с юридической точки зрения могут считаться даже неправомерными. Однако и такие требования нельзя оставлять без ответа — за препятствие мероприятиям налогового контроля предусмотрены штрафы.
Какие компанию ждут последствия, если проигнорировать требование
Если компания не ответила в срок на требование налоговой, ей придется заплатить штраф в размере 5000 рублей. За повторное нарушение в течение календарного года оштрафуют уже на 20 000 рублей.
Если компания не предоставит по требования документы — ее оштрафуют на 200 рублей за каждый документ.
Если проверяют контрагента, и компании откажется предоставить документы на него — заплатить придется уже 10 000 рублей за каждый документ.
Если же компания не заплатила налоги, ей пришло требование об уплате и она его не исполнила — счет компании заблокируют, спишут долг, пени и штраф.
«Если игнорировать требования налоговиков, их будет становиться только больше. Такое поведение привлекает внимание налоговиков к компании. Поэтому чем дольше вы будете игнорировать требования, тем выше вероятность, что в конце концов к вам приедут с выездной проверкой», — Анастасия Южанина, руководитель экспертной бухгалтерии ПЭБ.
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Как отвечать на требования
Лишнего лучше не писать. Давайте четкие ответы на требование, например, если запросили счет-фактуру, присылаете документ и даете по нему пояснения.
Сейчас большая часть требований приходит в 1С с готовыми формами, которые нужно заполнить. Иногда даже не требуется никаких пояснений, достаточно отметить, что всё верно и исправлению не подлежит.
Если все же нужно отправить письменное пояснение, то стоит четко понимать, что писать. Отстоять свою правоту перед налоговой можно и нужно. Главное, сделать это грамотно, обосновать свою позицию и прикрепить подтверждающие документы.
Например, если пришло требование пояснить низкую прибыль и большие расходы, в пояснении вы можете сослаться на сезонное снижение спроса, необходимый ремонт помещения и оборудования и т.д.
Примеры пояснений для налоговой
Пояснение о причинах возникновения убытков.
Пояснение о причинах снижения налоговой нагрузки по налогу на прибыль.
Пояснение о причинах максимального приближения суммы расходов к доходам.
Пояснение о причинах большого вычета по НДС.
Пояснение о причинах снижения заработной платы сотрудников.
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