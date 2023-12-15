Вывод денег через ИП-управляющего: как сделать, чтобы не заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Обычно юрлицом управляет генеральный директор. Он подписывает договоры, издает приказы и в целом отвечает за работу всей компании. Иногда вместо директора в качестве руководителя действует индивидуальный предприниматель. Разбираемся в особенностях его работы как управляющего.

Преимущества ИП-управляющего

В последние годы российские компании стали часто привлекать в качестве единоличного исполнительного органа ИП–управляющего. В этом случае в штате не нужно содержать директора, который работает по трудовому договору.

Этот способ позволяет компании сэкономить деньги.

1. Можно снизить размер НДФЛ и страховых взносов.

Не нужно перечислять в бюджет 13% НДФЛ и 30% страховых взносов, которые пришлось бы платить за директора, как за работника по ТК.

ИП–управляющий платит 6% по УСН, при этом он делает это самостоятельно. Также он перечисляет фиксированные и дополнительные страховые взносы ИП.

В 2023 году фиксированная часть страховых взносов составляет 45 842 рубля. Дополнительные взносы составляют 1% от доходов свыше 300 тысяч рублей. В 2024 году фиксированная часть будет равна 49 500 рублей.

2. Организации на ОСНО законно могут снизить базу по налогу на прибыль на расходы по ИП–управляющему.

Они учитываются в составе прочих расходов на основании п. 18 ст. 264 НК, как расходы на управление организацией.

3. ИП–управляющий может свободно расходовать деньги, которые он получил с расчетного счета организации (письмо ЦБ РФ от 02.08.2012 № 29-1-2/5603).

Таким образом, благодаря ИП–управляющему можно законно выводить наличные деньги со счета организации фактически под 6%.

Риски, которые связаны с ИП–управляющим

Минусы такого способа управления организацией тоже есть.

Основной из них — риск переквалификации договора в трудовой. В этом случае придется пересчитать налог и заплатить 13% с дохода и страховые взносы. Причем это нужно сделать с начала отношений с ИП–управляющим.

Поэтому необходимо составить правильный и грамотный договор с ИП, чтобы у ФНС не возникло подозрений, что это схема ухода от уплаты налогов.

1. Нужно помнить, что ИП–управляющий — это не наемный сотрудник, а значит, с ним заключают договор оказания услуг.

2. Нельзя включать в договор с ИП–управляющим:

Дисциплинарную ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей.

Социальные выплаты — больничные, отпуска и т.д.

Выплаты заработной платы, положения об окладах, премиях.

Необходимость соблюдать внутренний трудовой распорядок — график рабочего дня, времени отдыха.

Периодичность выплаты заработной платы или вознаграждения. Помните, что с управляющим подписывают договор оказания услуг. Значит, он получает вознаграждение только после выполнения конкретных действий. Таким действиями могут быть увеличение прибыли, привлечение инвестиций и т.д.

Налоговая при проверке часто спрашивает сотрудников о деятельности ИП–управляющего. Поэтому нужно, чтобы работники знали, как отвечать на вопросы ФНС.

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Что нужно прописать в договоре с ИП-управляющим

Самое главное, что нужно указать в договоре, — это цель, для которой вы нанимаете ИП-управляющего вместо директора.

Можно поставить такие цели:

1. Компания повышает уровень ответственности топ-менеджмента за результат работы.

Если в результате решений управляющего финансовые показатели компании падают, то он будет нести ответственность. По договору ее можно расширить.

Важно указать в договоре, что управляющий имеет статус ИП и несет риск всем своим имуществом.

2. Компании нужен ИП–управляющий, который прямо сейчас поможет ей выйти на высокий финансовый и деловой уровень.

Обосновать деловую цель в этом случае можно тем, что ИП помогает компании повысить показатели продаж, привлечь новых клиентов и т.д.

Как установить вознаграждение ИП–управляющему

Вознаграждение ИП-управляющему нужно устанавливать в процентном соотношении. Этим вы подчеркнете тот факт, что он работает не за фиксированную денежную сумму, а его доход зависит от пользы, которую он приносит компании.

Вознаграждение может зависеть от прибыли компании, от числа привлеченных инвестиций, клиентов и пр. В договоре обязательно нужно четко зафиксировать этот факт.

При этом управляющий при проверке налоговой или другими госорганами должен четко разъяснить, как действует он, и как работает компания.

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Судебная практика

В последнее время в спорах с налоговыми органами суды часто встают на сторону государства. В решении они указывают, что стороны фактически заключили трудовой договор. ИП-управляющего привлекли номинально и фиктивно, чтобы вывести наличные деньги.

К такому выводу пришли суды по делу № А73-3767/2017. Его также подтвердил ВС в своем определении от 25.05.2018 № 303-КГ18-1430.

При этом в деле № А63-18516/2020 налоговики не смогли доказать фиктивность ИП-управляющего. Важную роль здесь сыграл верно составленный договор управления и зависимость вознаграждения ИП от прибыли компании и других факторов.

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