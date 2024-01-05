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Трудовые отношения

Как перевести сотрудника на неполный рабочий день

Иногда стандартная трудовая неделя неудобна и подчиненному, и руководителю. Мы подготовили статью о том, как оформить работника на частичную занятость и соблюсти требования закона.
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Как перевести сотрудника на неполный рабочий день
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сокращенное или неполное время: отличия

По трудовому кодексу нормальная продолжительность работы составляет до сорока часов за семь дней.

Частичная занятость — это когда рабочее время уменьшается: при сокращенном или неполном дне.

Наниматели применяют сокращенный режим в конкретных случаях, перечисленных в ТК.

Правила действуют для:

  • подростков до 16 лет;

  • тех, кому от 16 до 18 лет;

  • инвалидов I и II групп;

  • лиц, условия труда которых признаны опасными.

У каждой категории есть четкие лимиты по продолжительности работы.

Важно! Зарплату сотрудники на сокращенном режиме получают как за полное время.

Установление сокращенного режима — обязанность компании для защиты круга лиц и в целях их поддержки.

Неполное рабочее время — когда по договоренности с нанимателем подчиненный трудится меньше, чем стандартные сорок часов. Например, студентка Аня трудится помощником юриста на полставки с 09:00 до 13:00, а еще полдня девушка проводит на учебе.

В отличие от сокращенного, неполный день — право сотрудника и нанимателя. На этот график может перейти любой член компании. 

При неполном рабочем дне оплачиваться будет фактически отработанное время.

Неполное рабочее время делится на два вида:

  • снижаются часы — подчиненный работает ежедневно, но не положенные восемь часов, а, например, шесть.

  • уменьшается количество дней — вместо пяти сотрудник выходит только на три.

Не запрещено применять и смешанный график, например выходить два дня в неделю на семь часов.

Оформить переход на этот режим можно как по предложению нанимателя, так и по просьбе подчиненного.

Перевод по желанию работника

В статье 93 ТК прописан круг лиц, которым организация не вправе отказать в переходе на неполный рабочий день:

  • беременные сотрудницы;

  • мама или папа ребенка до четырнадцати лет;

  • родитель или опекун, ухаживающий за несовершеннолетним инвалидом;

  • аспиранты, обучающиеся заочно;

  • работники, присматривающие за больным членом семьи.

Законами не регулируется предельный период частичной занятости, если ситуация не ограничена обязательными условиями.

Например, бухгалтер Мария перешла на полставки, потому что воспитывает пятилетнего сына. Такой график она вправе применять, пока ему не исполнится четырнадцать лет.

В остальных случаях, неполный рабочий день или неполная рабочая неделя по просьбе работника устанавливаются по договоренности с нанимателем.

Как перейти

1. Подать заявление и отметить основание и срок, на который сотрудник просит уменьшить ему количество часов работы или дней.

Если период неизвестен, в заявлении делается отметка: «до устранения причины, вызвавшую такую необходимость».

Когда есть обязательные основания для установления иного рабочего режима, то к заявлению прилагают документы: справки, выписки и другие.

Скачать образец заявления о переходе на неполное рабочее время

2. Оформить дополнительное соглашение к трудовому договору. 

В нем указать информацию о сторонах и условия нового графика. Документ составляют в двух экземплярах: работнику и нанимателю, где каждый из них расписывается.

Специальная форма для документа не установлена, поэтому, как правило, компания создает ее самостоятельно.

Скачать пример допсоглашения к трудовому договору 

3. Издать приказ о переводе конкретного сотрудника.

Форма свободная, главное — указать изменения.

Скачать приказ об установлении неполного рабочего времени

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Частичная занятость по воле работодателя 

В компании могут произойти преобразования: закрылся магазин, поменялась форма деятельности. Тогда наниматель вправе перевести сотрудников на другой график работы без их согласия.

Это происходит в трех случаях (ст. 74 ТК): 

  • серьезно изменились условия труда;

  • вероятно массовое увольнение;

  • введенный режим поможет сохранить рабочие места.

Какие изменения имеются в виду:

1. Технологические:

  • внедрили другое оборудование: станки, машины;

  • разработали новые виды продукции;

  • усовершенствовали рабочие места и так далее.

2. Организационные:

  • изменили форму труда: бригадная, вахтовая;

  • сократили точки продаж, филиалы;

  • поменяли режим труда и отдыха и другие.

Пример:

В 2021 году у ООО «Птичка» было три торговых точки, где работало 12 продавцов. После закрытия одного магазина стало ясно, что достаточно шести сотрудников. Сначала компания хотела сократить половину продавцов, но решила изменить режим труда и отправила всех на неполный рабочий день.

Это временная мера, которая вводится максимум на полгода, после чего работодатель обязан вернуть сотрудника на полную ставку либо сократить.

Важно! Если подчиненный против введения нового режима, наниматель может уволить его по сокращению с выплатой пособия.

Как перейти

1. Проинформировать сотрудников.

Уведомление с причинами, новыми условиями труда и сроком их действия направляют работнику за два месяца. В нем обязательно указывают, что подчиненные имеют право не согласиться с вводимыми изменениями. 

Скачать образец уведомления об установлении режима неполного рабочего времени

2. Сделать допсоглашение к трудовому договору и выпустить приказ. 

Прописать, с какой даты и на какой срок вводится режим, для каких работников, а также остальные ключевые моменты.

Скачать образец допсоглашения об установлении неполного рабочего времени

Скачать образец приказа об установлении режима неполного рабочего времени

3. Сообщить в центр занятости.

В тех случаях, когда частичная занятость вводится по необходимости нанимателя, он должен передать информацию в центр занятости в течение трех дней. Данные пересылаются в свободной форме через личный кабинет на сайте «Работа России» или по почте.

Важно! Если режим вводится с согласия обеих сторон, то сообщать в госорганы не нужно.

Гарантии

Сотрудники, выходящие на неполный рабочий день, имеет аналогичные права — на ежегодный отпуск, больничный и другие гарантии, — что и те, кто трудятся полный день.

Важно! По общему правилу испытательный срок на этом режиме также составляет три месяца.

Оплата

Вознаграждение считается пропорционально времени или объему работ.

Пример.

Оклад бухгалтера Сергиенко А.А. 50 000 рублей при трудовой неделе 40 часов. 

С 1 марта 2022 года она перешла на работу на полставки. Зарплата составит 50 000 x 0,5 = 25 000 рублей. 

Отпуск

Для сотрудников, работающих неполный день, предусмотрен отпуск по общим правилам в размере 28 календарных дней в год.

Больничные 

Расчет отпускных, пособий, «командировочных» делают по стандартному алгоритму: учитывается средний заработок за прошлый год.

Возвращение сотрудника на полное рабочее время 

Если переход был по просьбе подчиненного

В этом случае работник письменно ставит в известность руководителя и может вернуться к обычной 40-часовой неделе. Законом не предусмотрена дата, когда нужно предупредить о возобновлении полной занятости.

Скачать пример заявления о переводе на полное рабочее время 

После этого работодатель готовит приказ о переводе на полный день и допсоглашение к трудовому договору.

Если частичная занятость устанавливалась по необходимости нанимателя

Работодатель может отправить сотрудников на иной график только на шесть месяцев. Возвращение на полный режим работы происходит на следующий день, как только закончились эти полгода.

Например, Антон по решению нанимателя пек булочки на полставки с 1 февраля по 31 августа. С 1 сентября он начнет трудиться в обычном режиме.

Если наниматель захочет перевести работника раньше, чем пройдут полгода, то он должен выпустить новый приказ с датой выхода сотрудников на полный рабочий день и допсоглашение.

Скачать образец приказа о переводе на полное рабочее время

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