Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Отчетность

Календарь отчетов и платежей на февраль 2024 года для всех режимов налогообложения

Собрали все сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в феврале для всех режимов налогообложения с учетом последних изменений законодательства, переносов дат и выходных. Сохраните, чтобы не пропустить платежи и не попасть на штрафы.
99 25
Календарь отчетов и платежей на февраль 2024 года для всех режимов налогообложения
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Все отчеты февраля

Обратите внимание: изменились сроки подачи декларации по налогу на имущество и уведомления о единой декларации. Если не подать декларацию в срок, компании могут начислить штраф.

Кроме того, с 2024 года изменился порядок уплаты НДФЛ и подачи уведомлений. Теперь налоги за первую половину месяца необходимо оплачивать не позже 25 числа, за вторую — не позже 3 числа. Оба уведомления обязательны. 

Читайте также: Как платить НДФЛ в 2024 году: новый порядок уплаты и подачи уведомлений.

Скачать уведомление о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций.

Скачать бланк налоговой декларации по налогу на имущество организаций.

Скачать образец налоговой декларации по налогу на имущество организаций.

Скачать бланк уведомления по НДФЛ для зачета ЕНП.

Скачать образец уведомления по НДФЛ для зачета ЕНП.

Срок

Вид отчета

Кто сдает

до 1 февраля

Форма 2-ТП (отходы) за 2023 год

ИП и компании, которые рамках своей деятельности образуют отходы

Форма 2-ТП (рекультивация) за 2023 год

ИП и компании, занимающееся добычей полезных ископаемых, лесозаготовкой, строительством, проведением инженерных изысканий или размещением отходов

Уведомление о порядке представления декларации по налогу на имущество организаций

Организации на ОСНО, у которых есть на балансе недвижимость, облагаемая налогом на имущество

до 2 февраля

Форма № 4-запасы за январь 2024 года

Все юридические лица, потребляющие и/или отпускающие топливо, кроме микропредприятий

до 3 февраля

Уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 23 по 31 января

Все работодатели

Форма № МП (микро) за 2023 год

Микропредприятия

Форма № С-1 за январь 2024 года

Заказчики строительства и застройщики 

до 6 февраля

Форма № П (услуги) за январь 2024 года

Организации, оказывающие платные услуги 

до 8 февраля

Форма № П-2 за январь–декабрь 2023 года

Все организации

до 12 февраля 

Форма № 1-натура БМ за 2023 год

Все организации

до 14 февраля

Форма № П-1 за январь 2024 года

Организации, кроме ИП, малых предприятий и отдельных исключений

Форма № ПМ-пром за январь 2024 года

Малые предприятия, работающие в сфере промышленности

Форма № ПМ-пром за январь 2024 года

Малые предприятия, работающие в сфере торговли

до 15 февраля 

Декларация в Росалкогольрегулирование об объеме использованного винограда за 2023 год

ИП и компании, деятельность которых связана с производством, оборотом и реализацией алкоголя из винограда

Форма № П-4 за январь 2024 года

Все организации

до 16 февраля

Форма № 4-ТЭР за 2023 год

Все организации, потребляющие топливо и энергию и реализующие их 

до 19 февраля

Форма № 1-ТОРГ за 2023 год

Торговые организации

до 20 февраля

Декларация по косвенным налогам за январь

Все организации

до 25 февраля

6-НДФЛ за 2023 год с приложением «Справка о доходах и суммах налога физлица»

Все работодатели

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов

Все работодатели

Декларация по налогу на игорный бизнес за январь

ИП и компании, работающие в сфере игорного бизнеса

Декларация или расчет по налогу на прибыль за январь 

Организации и налоговые агенты, которые рассчитывают авансы ежемесячно по фактической прибыли

Налоговая декларация по НДПИ за январь

ИП и компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых

Декларация по акцизам на нефтяное сырье за январь

ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли

Декларация по акцизам за январь по операциям, не требующим наличия специальных свидетельств

ИП и компании, работающие с подакцизными товарами

Декларация по нефтяному сырью за январь

ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли

Декларация по налогу на имущество за 2023 год

Организации на ОСНО, у которых есть на балансе недвижимость, облагаемая налогом на имущество

Уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 1 по 22 февраля

Все организации

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов

Все работодатели

Подраздел 1.1 раздела 1 TAC-1 за январь

Все работодатели

Персонифицированные сведения о физлицах за январь 2024 года

Все работодатели

до 28 февраля

Извещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за февраль 2024 года и копии платежного документа и банковской выписки

ИП и организации, работающие с алкогольной продукцией

Форма № П-3 за январь 2024 года

Все юрлица, кроме прописанных в законе исключений

Нет времени отслеживать даты всех платежей и уведомлений?

Возьмем на себя бухглатерский, налоговый и кадровый учет, настроим процессы и поможем избежать штрафов

Оставьте контакты и получите месяц обслуживания в подарок

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Все платежи февраля

В феврале надо заплатить налоги и взносы платежкой по ЕНП. Укажите в ней статусы 01 на КБК ЕНП — 182 0 10 61201 01 0000 510. Платежи, которые не входят в ЕНП, по-прежнему платят на отдельные КБК. По НДФЛ установлены два срока уплаты: за период с 1‑го по 22‑е число — не позднее 28-го числа текущего месяца, а за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца — не позднее 5-го числа следующего месяца.

Читайте также: Единый налоговый платеж в 2024 году.

При выплате пособий учитывайте индексацию. С 1 февраля детские пособия, максимальную выплату по несчастному случаю и пособие на погребение проиндексируют на 7,4% При этом работодатель по-прежнему оплачивает дополнительные дни по уходу за ребенком-инвалидом и пособие на погребение, а СФР затем возмещает ему эти расходы. 

Срок

Вид платежа

Плательщики

до 5 февраля

НДФЛ, удержанный с выплат с 23 января по 31 января

Все работодатели

до 15 февраля

Взносы на травматизм за январь

Все работодатели

до 20 февраля

Косвенные налоги за январь

Все организации

до 28 февраля

Страховые взносы за сотрудников за январь

Все работодатели

НДС за 4 квартал 2023 года 

Компании на ОСНО и налоговые агенты, которые разбили квартальный платеж на три части и уплачивают его в течение квартала 

Аванс по налогу на прибыль

Все организации

Налог на имущество за 2023 год

Организации на ОСНО, отдельные категории организаций на УСН 

Транспортный налог за 2023 год

Организации, у которых на балансе есть транспорт

Земельный налог за 2023 год

Организации, обладающие земельными участками, подлежащими налогообложению

НДПИ за январь

ИП и компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых

Авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за февраль

ИП и организации, работающие в сфере алкогольной продукции

Акциз за январь 2024 года, ноябрь 2023 года, август 2023 года

ИП и организации, работающие с подакцизными товарами

НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 февраля

Все работодатели

Акциз по нефтяному сырью за декабрь 2023 года

ИП и организации, работающие в нефтегазовой отрасли

Хотите оптимизировать налогообложение в 2024 году?

Выявим налоговые переплаты и поможем сэкономить без ущерба для бизнеса

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8JvcUq

Комментарии

1
  • Анна Чернова
    Главный бухгалтер

    Удивилась, пошла смотреть что за новый зверь отчет ТАС-1 обязательный для всех работодателей 😦
    исправьте, пожалуйста)

Логотип ПрощеБизнес
ПрощеБизнес
ЭДО в кадровом учете

Почему так медленно внедряется кадровый ЭДО

Вышедший два года назад закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ регулирует правила ведения кадрового документооборота в электронном виде — КЭДО. Однако большая часть компаний до сих пор составляет документы на бумаге. Разбираемся, почему КЭДО развивается медленно и как действовать компании, чтобы внедрение КЭДО встретило как можно меньше препятствий. 

Почему так медленно внедряется кадровый ЭДО
6
Дробление бизнеса

Юристы назвали основные схемы по дроблению и отрасли, где чаще всего их применяют

Больше всего подвержены рискам того, что налоговики признают структуру их группы дроблением, компании из сетевой розничной торговли и оказывающие услуги общепита.

30
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Эквайринг

Продажи онлайн: какой способ приема оплаты выбрать для интернет-магазина

Интернет-магазин может принимать оплату от клиентов несколькими способами: картой на сайте, электронными деньгами, наличкой при доставке. Разбираемся, как выбрать систему для приема платежей.

Продажи онлайн: какой способ приема оплаты выбрать для интернет-магазина
10
Логотип LRurist
LRurist
ОСАГО

ЦБ РФ обновит правила ОСАГО. Что изменится?

Предполагается, что правила начнут действовать с 1 октября 2024 года. В обновленных правилах ОСАГО прописана процедура взаимодействия страховщиков и страхователей в случае заключения электронного договора ОСАГО.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
6
Логотип СберРешения
СберРешения
КИК

Отчетность по КИК в 2024 году: что подавать, когда возникнет налог, особенности отдельных юрисдикций

В 2024 году сдача отчетности по КИК представляет собой важную задачу для многих компаний. Чтобы успешно справиться, необходимо точно знать, какие документы следует подать и в какие сроки. Кроме того, важно учесть особенности отчетности в различных юрисдикциях, чтобы избежать возможных нарушений и штрафов.

Отчетность по КИК в 2024 году: что подавать, когда возникнет налог, особенности отдельных юрисдикций
44
Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»

Основания для исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 2024: за что организации и ИП могут убрать из реестров

Налоговые органы теперь включат в реестры юридических лиц и ИП — ЕГРЮЛ и ЕГРИП, соответственно, — данные о предстоящих исключениях из них. Ранее в ЕГРЮЛ вносили такую информацию лишь о субъектах малого и среднего бизнеса, а в ЕГРИП подобные сведения не вносили вообще. 

Основания для исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 2024: за что организации и ИП могут убрать из реестров
26
Бухгалтеры

⚡Узнайте про все изменения в работе бухгалтера и кадровика в 2024 году за один день

Чтобы не потеряться в нововведениях по налогам, учету и кадрам, приходите на конференцию «Клерка»! Вы получите верные ориентиры от экспертов и советы, которые помогут бизнесу грамотно и безопасно работать в 2024 году.

40

Записи вебинаров

730
Новые видео от экспертов каждый день
Общество

Совет судей разъяснил, в чем нельзя приходить в суд

Совет судей РФ подготовил правила посещения судов — с объяснением, за что человека могут не пустить на заседание.

1
132
Логотип Мой Финансовый консультант
Мой Финансовый консультант
Ипотека

Не погашайте ипотеку досрочно! Вы потеряете миллионы

Что, если я вам скажу, что далеко не всегда это нужно делать, и то, что на настоящий момент 90% заемщикам НЕ НУЖНО досрочно гасить ипотеку? Как так? А как же переплата? Как же налоговая нагрузка? Как же 30-летняя кабала? А вот сейчас я и расскажу, почему не нужно гасить ипотеку досрочно.

Не погашайте ипотеку досрочно! Вы потеряете миллионы
51
Дробление бизнеса

Крупный бизнес отказался от схемы дробления через ИП

Схему дробления через создание ИП до сих пор часто используют МСП. Крупный бизнес такие сомнительные методы налоговой оптимизации уже практически не применяет.

119
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Отчетность

Календарь отчетов и платежей на февраль 2024 года для всех режимов налогообложения

Собрали все сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в феврале для всех режимов налогообложения с учетом последних изменений законодательства, переносов дат и выходных. Сохраните, чтобы не пропустить платежи и не попасть на штрафы.

Календарь отчетов и платежей на февраль 2024 года для всех режимов налогообложения
1
99
Логотип Ольга Неволина
Ольга Неволина
НДФЛ

Когда можно предоставлять только одно уведомление по НДФЛ. Что говорит закон

С 2024 года налоговые агенты (организации и индивидуальные предприниматели) должны будут платить НДФЛ и представлять уведомления о рассчитанных суммах НДФЛ дважды в месяц.

Иллюстрация: freepik/freepik
70
Инвестиции

Инвесторы выступили против увеличения имущественного ценза для признания квалификации

Сейчас для получения статуса квалифицированного инвестора порог составляет 6 млн рублей, а с 1 января 2025 года он вырастет до 12 млн рублей. Участники фондового рынка не согласны с новыми требованиями Центробанка.

30
Логотип Клерк
Клерк
Кадровый учет

🔮 Все, что нужно знать кадровику в 2024 году в одном курсе! Станьте профи за 4 месяца

Что можно успеть за 4 месяца? Да много чего, например, можно освоить профессию кадровика. Рассказываем, как устроен курс «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП», чему вы научитесь и какие документы получите в итоге.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
49
IT-компании

Немецкая компания SAP с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам

Поставщик программного обеспечения SAP попросил российских клиентов скачать всю информацию из облачных сервисов до 20 марта.

103
Логотип СберКорус
СберКорус
Самозанятые

Какие выгоды от сотрудничества с самозанятыми получит работодатель в 2024 году

Несмотря на то, что самозанятость в России появилась ещё в 2019 году, многие работодатели продолжают сомневаться, стоит ли работать с ними. В то же время немало и тех, кто позитивно оценивает сотрудничество с гражданами, платящими налог на профессиональный доход (НПД).

Какие выгоды от сотрудничества с самозанятыми получит работодатель в 2024 году
87
Дробление бизнеса

Шансы компаний на победу в споре по дроблению увеличились с 12% до 21%

Количество схемы с «дроблением бизнеса» растет. Количество таких споров в 2023 году увеличилось на треть. Большинство дел по-прежнему выигрывают налоговики, но и шансы налогоплательщиков повысились почти вдвое.

106
Логотип olna
olna
Право

Когда ИФНС может возместит убытки. Возмещение из бюджета

Бывают случаи, кода сотрудники ИФНС своими действиями нарушили ваши права. Как возместить убытки.

21
Банки

Китайский банк Chouzhou Commercial приостановил все расчеты с Россией

Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении всех расчетов с российскими или белорусскими компаниями. Платежи в юанях все еще можно отправить через Bank of China.

104
Логотип nlukina
nlukina
Общество

Фея, Венера и Урал. Какие необычные имена давали младенцам в 2023 году

Москвичи (кто бы сомневался) предпочитают давать своим детям редкие и необычные имена. По данным столичного ЗАГСа, в 2023 году детям дали свыше 7 тысяч различных имен. Среди них есть такие, что возникает вопрос: «о чем родители только думали?».

Фея, Венера и Урал. Какие необычные имена давали младенцам в 2023 году
92
437