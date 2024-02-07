Календарь отчетов и платежей на февраль 2024 года для всех режимов налогообложения

Собрали все сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в феврале для всех режимов налогообложения с учетом последних изменений законодательства, переносов дат и выходных. Сохраните, чтобы не пропустить платежи и не попасть на штрафы.

02_ Бланк налоговой декларации по налогу на имущество организаций.xls

02_ Бланк налоговой декларации по налогу на имущество организаций.xls

03_ Образец налоговой декларации по налогу на имущество организаций.xls

03_ Образец налоговой декларации по налогу на имущество организаций.xls

01_ Уведомление о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций.pdf

01_ Уведомление о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций.pdf

05_ Образец уведомления по НДФЛ для зачета ЕНП.xlsx

05_ Образец уведомления по НДФЛ для зачета ЕНП.xlsx

04_ Бланк уведомления по НДФЛ для зачета ЕНП.xlsx

04_ Бланк уведомления по НДФЛ для зачета ЕНП.xlsx

Все отчеты февраля

Обратите внимание: изменились сроки подачи декларации по налогу на имущество и уведомления о единой декларации. Если не подать декларацию в срок, компании могут начислить штраф.

Кроме того, с 2024 года изменился порядок уплаты НДФЛ и подачи уведомлений. Теперь налоги за первую половину месяца необходимо оплачивать не позже 25 числа, за вторую — не позже 3 числа. Оба уведомления обязательны.

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Скачать уведомление о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций.

Скачать бланк налоговой декларации по налогу на имущество организаций.

Скачать образец налоговой декларации по налогу на имущество организаций.

Скачать бланк уведомления по НДФЛ для зачета ЕНП.

Скачать образец уведомления по НДФЛ для зачета ЕНП.

Срок Вид отчета Кто сдает до 1 февраля Форма 2-ТП (отходы) за 2023 год ИП и компании, которые рамках своей деятельности образуют отходы Форма 2-ТП (рекультивация) за 2023 год ИП и компании, занимающееся добычей полезных ископаемых, лесозаготовкой, строительством, проведением инженерных изысканий или размещением отходов Уведомление о порядке представления декларации по налогу на имущество организаций Организации на ОСНО, у которых есть на балансе недвижимость, облагаемая налогом на имущество до 2 февраля Форма № 4-запасы за январь 2024 года Все юридические лица, потребляющие и/или отпускающие топливо, кроме микропредприятий до 3 февраля Уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 23 по 31 января Все работодатели Форма № МП (микро) за 2023 год Микропредприятия Форма № С-1 за январь 2024 года Заказчики строительства и застройщики до 6 февраля Форма № П (услуги) за январь 2024 года Организации, оказывающие платные услуги до 8 февраля Форма № П-2 за январь–декабрь 2023 года Все организации до 12 февраля Форма № 1-натура БМ за 2023 год Все организации до 14 февраля Форма № П-1 за январь 2024 года Организации, кроме ИП, малых предприятий и отдельных исключений Форма № ПМ-пром за январь 2024 года Малые предприятия, работающие в сфере промышленности Форма № ПМ-пром за январь 2024 года Малые предприятия, работающие в сфере торговли до 15 февраля Декларация в Росалкогольрегулирование об объеме использованного винограда за 2023 год ИП и компании, деятельность которых связана с производством, оборотом и реализацией алкоголя из винограда Форма № П-4 за январь 2024 года Все организации до 16 февраля Форма № 4-ТЭР за 2023 год Все организации, потребляющие топливо и энергию и реализующие их до 19 февраля Форма № 1-ТОРГ за 2023 год Торговые организации до 20 февраля Декларация по косвенным налогам за январь Все организации до 25 февраля 6-НДФЛ за 2023 год с приложением «Справка о доходах и суммах налога физлица» Все работодатели Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов Все работодатели Декларация по налогу на игорный бизнес за январь ИП и компании, работающие в сфере игорного бизнеса Декларация или расчет по налогу на прибыль за январь Организации и налоговые агенты, которые рассчитывают авансы ежемесячно по фактической прибыли Налоговая декларация по НДПИ за январь ИП и компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых Декларация по акцизам на нефтяное сырье за январь ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли Декларация по акцизам за январь по операциям, не требующим наличия специальных свидетельств ИП и компании, работающие с подакцизными товарами Декларация по нефтяному сырью за январь ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли Декларация по налогу на имущество за 2023 год Организации на ОСНО, у которых есть на балансе недвижимость, облагаемая налогом на имущество Уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 1 по 22 февраля Все организации Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов Все работодатели Подраздел 1.1 раздела 1 TAC-1 за январь Все работодатели Персонифицированные сведения о физлицах за январь 2024 года Все работодатели до 28 февраля Извещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за февраль 2024 года и копии платежного документа и банковской выписки ИП и организации, работающие с алкогольной продукцией Форма № П-3 за январь 2024 года Все юрлица, кроме прописанных в законе исключений

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Все платежи февраля

В феврале надо заплатить налоги и взносы платежкой по ЕНП. Укажите в ней статусы 01 на КБК ЕНП — 182 0 10 61201 01 0000 510. Платежи, которые не входят в ЕНП, по-прежнему платят на отдельные КБК. По НДФЛ установлены два срока уплаты: за период с 1‑го по 22‑е число — не позднее 28-го числа текущего месяца, а за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца — не позднее 5-го числа следующего месяца.

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При выплате пособий учитывайте индексацию. С 1 февраля детские пособия, максимальную выплату по несчастному случаю и пособие на погребение проиндексируют на 7,4% При этом работодатель по-прежнему оплачивает дополнительные дни по уходу за ребенком-инвалидом и пособие на погребение, а СФР затем возмещает ему эти расходы.

Срок Вид платежа Плательщики до 5 февраля НДФЛ, удержанный с выплат с 23 января по 31 января Все работодатели до 15 февраля Взносы на травматизм за январь Все работодатели до 20 февраля Косвенные налоги за январь Все организации до 28 февраля Страховые взносы за сотрудников за январь Все работодатели НДС за 4 квартал 2023 года Компании на ОСНО и налоговые агенты, которые разбили квартальный платеж на три части и уплачивают его в течение квартала Аванс по налогу на прибыль Все организации Налог на имущество за 2023 год Организации на ОСНО, отдельные категории организаций на УСН Транспортный налог за 2023 год Организации, у которых на балансе есть транспорт Земельный налог за 2023 год Организации, обладающие земельными участками, подлежащими налогообложению НДПИ за январь ИП и компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых Авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за февраль ИП и организации, работающие в сфере алкогольной продукции Акциз за январь 2024 года, ноябрь 2023 года, август 2023 года ИП и организации, работающие с подакцизными товарами НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 февраля Все работодатели Акциз по нефтяному сырью за декабрь 2023 года ИП и организации, работающие в нефтегазовой отрасли

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