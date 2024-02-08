Больше никаких «скрытых» зарплат: Минтруд запрашивает доступ к налоговой тайне россиян

Для борьбы с нелегальной занятостью Минтруд предложил передавать в Роструд данные о налогоплательщиках, которые относятся к налоговой тайне. Рассказали, как это повлияет на работу с самозанятыми, какие штрафы ждут компании при выявлении нарушений и как обезопасить бизнес.

Какие данные станут известны Роструду

Сейчас Роструд получает информацию о количестве и заработной плате сотрудников в организациях через отчеты, которые отправляет сам работодатель. В зависимости от особенностей предприятия, их необходимо отправлять раз в месяц или раз в квартал.

Для полного контроля этой информации недостаточно: по данным Росстата, фонд «скрытых» выплат в России может доходить до 20%. При этом возможности для проверок бизнеса у Роструда ограничены. Даже предприятия с высокой степенью риска нарушений трудового законодательства проверяют раз в два года, остальные еще реже.

По новым правилам, налоговые органы планируют передавать в Роструд и межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости информацию о налогоплательщиках, которая относится к налоговой тайне.

Она защищает все конфиденциальные данные, которые известны государственным органам: юридическую информацию, которой нет в открытом доступе, реквизиты счетов, движение по ним, суммы внесенных налогов, сборов и взносов. Полный перечень данных еще будет согласован с ФНС и Рострудом.

Минтруд предлагает передавать информацию:

о нарушениях или признаках, указывающих на неформальную занятость, в том числе при заключении работодателями договоров гражданско-правового характера (ГПХ) с физлицами, которые фактически выполняют функции постоянных сотрудников;

о компаниях, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми, начисляя им в среднем более 50 000 в месяц;

о работодателях, у которых отклонение среднемесячной суммы оплаты труда превышает 35% от среднего значения в субъекте.

Данные о работодателях и работниках, подпадающих под эти критерии, Роструд получит вместе с информацией о них: ИНН, СНИЛС, кодом постановки на учет, адресом регистрации, суммами доначисленных налогов.

Такая практика поможет выявить работодателей, которые предположительно платят сотрудникам «в конвертах» или оформляют постоянных сотрудников как самозанятых.

При внедрении инициативы Минтруда новые правила могут заработать уже с 1 марта 2024 года.

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Последствия для работодателей

Компании, которые выплачивают «серую» зарплату или заменяют договоры по самозанятости трудовыми отношениями, не оплачивают в полной мере НДФЛ, страховые взносы и взносы на травматизм. Как только налоговая выявит нарушения, налоги придется выплатить за все пропущенные периоды и заплатить штрафы и пени.

Последствия при неуплате НДФЛ:

доначисление налога за весь период нарушений;

20% штраф от неуплаченной суммы подоходного налога (ст. 123 НК и письмо Минфина № 03-02-07/1/8500 от 19.03.2013);

пени, которые рассчитываются с момента неуплаты налога.

Кроме того, при выявлении зарплат «в конверте» работодателю грозит административная ответственность по ст. 15.11 КоАП и, в отдельных случаях, уголовная — по ст. 199.1 УК.

Последствия при неуплате страховых взносов и взносов на травматизм:

Помимо этого, придется заплатить штраф за нарушение трудового законодательства или нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ч. 4 ст. 5.27 КоАП) — до 100 000 рублей.

Скорее всего, за выездной проверкой, которая выявит нарушения, последуют проверки доходов компании по выручке, начислению налога на прибыль, УСН, НДС. Штрафы за сокрытие налогов могут доходить до 500 000 рублей или в размере доходов за 1–3 года, а за крупные нарушения, особенно неоднократные, возможна уголовная ответственность.

Как защитить бизнес и уменьшить риски штрафов

При анализе данных Минтруд обращает особое внимание на компании, которые активно привлекают самозанятых. Если у вас есть такие исполнители, проверьте наиболее важные параметры:

у самозанятого должен быть оформлен соответствующий статус. Проверить это можно на сайте ФНС;

в вашем штатном расписании не должно быть должности с аналогичными трудовыми обязанностями;

у вас должны быть чеки с названием работ или услуг, которые выполняет самозанятый.

Просмотрите и при необходимости перезаключите договор с самозанятым. В нем должен быть конкретный объем и перечень работ, указаны сроки выполнения и ответственность сторон. Работа может быть как разовой, так и длительной, проектной.

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В таком договоре:

не используется терминология трудовых отношений («работник», «заработная плата», «рабочий день»), не указан трудовой распорядок;

не указано место оказания услуг или выполнения работ в офисе заказчика;

не прописана материальная ответственность (есть только ответственность за неисполнение условий по договору);

не предусмотрена покупка или предоставление оборудования для работы;

нет указания на конкретные числа для выплаты вознаграждения (даты выплат должны быть привязаны к выполнению работ).

Проверьте все документы, связанные с самозанятым. Выездная проверка обратит внимание на то, что у самозанятого, скорее всего, не может быть постоянного пропуска на территорию офиса, он не подписывает документы о хозяйственной деятельности работодателя и документы об охране труда.

Для дополнительного доказательства гражданско-правовых отношений с самозанятым мы рекомендуем подписывать с самозанятым акты выполненных работ за каждый период. Составлять их необязательно, но лучше договориться с исполнителем и прописать в договоре, что оплата перечисляется только на основании акта.

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