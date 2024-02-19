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Кадровый учет

Перечень кадровых услуг: чем аутсорсинг помогает бизнесу

Может ли помочь аутсорсинг в расчете зарплат и премий? Что он сможет сделать, если уже назначена выездная проверка трудовой инспекции? Отвечаем на эти и многие другие вопросы и рассказываем, какие кадровые задачи можно отдать на аутсорс и стоит ли его привлекать, если кадровик в штате уже есть.
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Перечень кадровых услуг: чем аутсорсинг помогает бизнесу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сколько бы ни было сотрудников у вас в штате — не больше десятка или тысячи — кадровый учет нельзя запускать. Штрафы за ошибки при оформлении трудового договора доходят до 200 000 рублей, за нарушение миграционного законодательства при найме иностранца — до 500 000 рублей. 

Отдельные штрафы предусмотрены и за ошибки при расчете заработной платы, премии и сверхурочных, отсутствие графика отпусков и многое другое. Ответственность за игнорирование закона о персональных данных может доходить до уголовной.

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Команда специалистов «Первой Экспертной Бухгалтерии» берет на себя все задачи, связанные с кадровым документооборотом, расчетом зарплат и других вознаграждений и ведением отчетности.

Рассказываем, что включает список услуг. 

Кадровый учет

Ведение учета включает ведение всех кадровых документов и отчетов, сопровождение базы 1С ЗУП, подготовку к проверке трудовой инспекции и кадровые консультации.

Ведение документооборота

Эксперты возьмут на себя оформление на работу и увольнение всех категорий сотрудников, включая вахтовиков, работников с северным стажем, иностранцев и физлиц по договорам ГПХ. 

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Кроме того, специалисты будут готовить все кадровые документы и справки, включая те, что опосредованно относятся к найму сотрудников: договоры о материальной ответственности, положения об обработке персональных данных, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации и коммерческой тайны.

Поддержка базы 1С ЗУП

Для автоматизации кадрового учета специалисты будут поддерживать базу «1С: Зарплата и управление персоналом», включая расширения и внешние обработки. В команду аутсорсингового проекта для каждой компании в «Первой Экспертной Бухгалтерии» входят не только бухгалтеры и специалисты по кадровому учету, но и программист 1С.  

Отправка кадровых отчетов ЕФС-1

Специалисты возьмут на себя отправку всех отчетов ЕФС-1, которые включают сведения о трудовой деятельности, стаже, взносах на травматизм и многое другое.    

ЕФС-1 сдают все юридические лица, даже если фактически они не ведут деятельность и в компании числится единственный учредитель, он же директор, без зарплаты. ИП сдают отчет, если у них есть сотрудники или исполнители по договорам ГПХ.  

Подготовка к выездным проверкам

Если трудовая инспекция уже назначила проверку, специалисты помогут к ней подготовиться: проверят необходимый список кадровых документов и их содержание, выявят ошибки в кадровом учете и помогут их исправить. 

В подготовке к выездной проверке нужно учитывать, что законодательством не установлены временные ограничения, по которым инспекторы могут проверить документы работодателя. Поэтому во время проверки могут запросить документацию за любой период, в том числе и в отношении уже уволившихся работников.

Консультации по трудовому законодательству

При необходимости, к специалистам «Первой Экспертной Бухгалтерии» можно обратиться за консультацией. Они ответят на вопросы о сложном документообороте, помогут разобраться с нестандартными случаями и не допустить ошибок. 

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Расчет вознаграждений

Передать расчет выплат на аутсорс — значит защитить себя от опозданий и ошибок в их начислении, в том числе в сложных случаях. 

Заработная плата

Специалисты подхватят расчет и начисление зарплат для всех категорий сотрудников, включая вахтовиков, работников с северным стажем, иностранцев и физлиц по договорам ГПХ. 

Кроме того, они будут составлять предварительные расчёты заработной платы, аванса и других расчетов для бюджетирования.

Отпускные, больничные и другие выплаты

Штатному бухгалтеру не придется беспокоиться о расчете отпускных, больничных, пособий, премий и компенсаций, возмещений из СФР.

Срочный расчет и перерасчет начислений

Эксперты готовят срочные межрасчетные выплаты и делают все необходимые перерасчеты выплат с учетом прошлых периодов. 

Подготовка платежных и расчетных ведомостей

Бухгалтеры на аутсорсе ведут все платёжные и расчётные ведомости, в том числе по необходимости готовят несколько отдельных платёжных или расчётных ведомостей вместо одной: по подразделениям, видам начислений и т.д.

Ведение отчетности

Сотрудники «Первой Экспертной Бухгалтерии» сдают отчеты РСВ, 6-НДФЛ, Персонифицированные сведения.

Консультации по расчетам и начислениям

Внешние эксперты помогут разобраться в сложных случаях, подскажут, как рассчитывать выплаты или заполнять отчетность. Кроме того, они могут помочь и с другими вопросами.

Дополнительные услуги

Специалисты на аутсорсе берут на себя множество задач, которые так или иначе связаны с кадровыми вопросами, но с которыми штатный кадровик далеко не всегда справляется.

  • Экспресс-аудит всей кадровой документации. Кадровые документы всегда должны быть в порядке, чтобы выездная проверка не стала сюрпризом, к которому невозможно быстро подготовиться. Специалисты на аутсорсе начинают работу с полной проверки документооборота с учетом последних изменений законодательства.

  • Защита персональных данных. Оформление всех документов для получения, хранения и обработки персональных данных сотрудников — одна из важнейших задач кадровой службы, поскольку штрафы для компаний доходят до 500 млн рублей. Однако далеко не все штатные специалисты разбираются во всех нюансах. Кадровики и юристы на аутсорсе подготовят все необходимые документы для каждого сотрудника, помогут наладить документооборот и проконсультируют в сложных случаях. 

  • Воинский учет. Вести воинский учет обязана каждая компания, вне зависимости от количества сотрудников, и чем больше сотрудников, тем больше появляется нюансов, которые нужно учитывать. Как быть, если сотрудник отказывается вставать на учет? Нужно ли регистрировать филиал, и если нужно, то как? Что делать с иностранными сотрудниками? Что делать если один военкомат присылает один список документов, а другой требует совершенно другие? Эксперты на аутсорсе знают ответы на эти и множество других вопросов. Они помогут собрать документы и отправить их в военкомат и настроят в компании постоянный учет.

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