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Проверки

Мораторий на проверки бизнеса продлен, но не для всех: кого и как будут проверять в 2024 году 

Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса, который действовал в 2023 году. Однако он распространяется не на все проверки и не на все категории компаний. Разобрались, кто попадает в список исключений.
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Мораторий на проверки бизнеса продлен, но не для всех: кого и как будут проверять в 2024 году 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мораторий на проверки бизнеса распространяется на малые, средние и крупные мероприятия.  По оценке Минэкономразвития, под него подпадают  6,2 млн организаций в стране. Мораторий действует на проверки:

  • МЧС;

  • Роспотребнадзора;

  • Роструда;

  • Роскомнадзора;

  • Ростехнадзора;

  • Россельхознадзора;

  • Росприроднадзора;

  • Ространснадзора;

  • Росстрандарта;

  • Росавиации.

В 2024 году плановые проверки проводят только для отдельных, прописанных в законе категорий компаний, а внеплановые — для всех, если для этого есть основания. 

Основания для внеплановых проверок

Внеплановые проверки бизнеса в 2024 году могут провести для любой компании, если существует риск:

  • непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью сотрудников;

  • непосредственной угрозы обороне страны и безопасности государства;

  • непосредственной угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

  • выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований;

  • истечения сроков исполнения предписаний об устранении нарушений, если контрольный орган не получил документы об устранении; 

  • поступления от работников информации о массовых нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца. 

Внеплановые проверки заранее согласовываются с руководителем ФНС и прокуратурой, либо проводятся по поручению президента или правительства.

Исключение — внеплановая проверка ККТ. Ее могут провести и без согласования, если она проходит без взаимодействия с пользователем ККТ. В этом случае инспектор выступит в качестве «тайного покупателя», инкогнито посетив торговые точки и произведя осмотр и, при необходимости, контрольную закупку. 

В первую очередь проверки ККТ стоит ожидать:

  • тем, кто обязан, но не имеет в наличии зарегистрированной кассы;

  • получил предупреждения о существующих нарушениях, но не исправил их;

  • относится к категориям риска, перечисленным в приказе Минфина  от 06.06.23 № 88н.

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Проверки, на которые не распространяется мораторий

Мораторий на проверки не относится к сферам, в которых не применяется рискоориентированный подход. В частности, соблюдение налогового, миграционного законодательства и воинского учета проверяют без ограничений. 

Налоговые проверки

Выездные проверки ФНС назначают в случаях, когда компания подает декларации с опозданием или с ошибками, либо показатели в них относятся к факторам риска:

  • ведение деятельности с убытком от 2 лет;

  • рентабельность бизнеса ниже среднеотраслевой;

  • расходы компании растут быстрее доходов;

  • рассчитанные и оплаченные налоги ниже, чем у аналогичных компаний в регионе;

  • компания рассчитывает значительные суммы вычетов по НДС;

  • заключаются сделки без деловой цели;

  • ведется работа с недобросовестными или подозрительными контрагентами;

  • компания несколько раз в год приближается к лимитам на УСН;

  • сотрудники получают меньше МРОТ;

  • зарплата сотрудников ниже среднеотраслевой;

  • вместо трудовых договоров заключаются договоры ГПХ.

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Проверки воинского учета

Проверки организации и ведения воинского учета проходят раз в три года, а в организациях, где численность персонала больше 500 человек, — ежегодно. Предупреждение о проверке компания получает за три дня. Во время проверки военкомат сверяет сведения о военнообязанных, которые есть в военкомате, с данными компании и проверяет полноту и качество документооборота о воинском учете работников. В отдельных случаях и по согласованию с прокуратурой военкоматы проводят внеплановые проверки. 

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Миграционные проверки

Проверки миграционного учета могут быть только внеплановыми и проводятся, только если для них есть основания:

  • обращение, заявление или информация о факте нарушения миграционного законодательства, в том числе из СМИ;

  • риск возможного нарушения миграционного законодательства;

  • истечение срока исполнения выданного ранее предписания об устранении нарушения;

  • распоряжение о проверке по поручению президента, правительства или на основании требования прокурора.

В ходе проверки инспекторы проверяют:

  • разрешение компании на привлечение и использование иностранных работников, 

  • соблюдение квоты на привлечение иностранцев для отрасли или субъекта (согласно постановлению Правительства от 03.10.2022 № 1751), 

  • разрешения на работу или патенты иностранцев, 

  • соответствие их деятельности тому, что указано в документах. 

Если компания привлекает высококвалифицированных иностранцев, контролеры проверяют уведомления об исполнении обязательств по выплате зарплаты ВКС. 

Кого ожидают плановые проверки бизнеса

От плановых проверок освобождены не все компании, есть и исключения:

  • предприятия, отнесенные к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска;

  • опасные производственные объекты II класса опасности;

  • гидротехнические сооружения II класса.

Проверить, относится ли компания к объектам высокого риска, можно на сайте Роспотребнадзора. Кроме того, узнать категорию риска можно, отправив запрос в произвольной форме в трудовую инспекцию. Ответ придет в течение 15 дней. 

Организацию относят к одной из пяти категорий риска: низкой, умеренной, средней, значительной или высокой. Если в карточке компании информация о категории риска не указана, значит, она относится к низкому риску. 

Категория риска вырастет, если компания привлекла внимание Роструда:

  • была задолженность по заработной плате за предыдущий год;

  • были производственные травмы и несчастные случаи на производстве за предыдущие три года;

  • инспекторы ГИТ выносили постановления о нарушении трудовых прав сотрудников за предыдущие три года.

Замена проверки на профилактический визит

Вместо плановой проверки компанию может ожидать профилактический визит — беседа с инспектором, во время которой он может обнаружить нарушения и выдать предписание об их устранении. Только по результатам профилактического визита штраф получить нельзя.

Проверить, попадает ли компания в список проверок и профилактических визитов, можно в «Едином реестре проверок». Кроме того, о дате проведения визита инспектор уведомит заранее, не позднее, чем за пять рабочих дней.

Профилактические визиты проводят чаще, чем плановые проверки. Визит обязательно стоит ожидать в компанию, которая относится к категориям высокого или значительного риска, или если в организации высокий уровень производственного травматизма с тяжелыми повреждениями здоровья или смертельным исходом в предшествующие три года.

В большинстве случаев профилактический визит длится в течение одного дня, но может быть продлен до трех, если это необходимо. В течение этого времени инспектор проводит осмотр, проверяет документы, отбирает пробы и образцы, при необходимости проводит экспертизу.  

Если компания попала в план плановых проверок, она может подать заявку на проведение профилактического визита. Если она поступит к инспектору за два месяца до предполагаемой проверки или раньше, то визит может заменить проверку. Заявку можно составить в произвольной форме. Главное — указать наименование компании и адрес, где нужно провести визит, и подписать у руководителя организации. 

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