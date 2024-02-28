Мораторий на проверки бизнеса продлен, но не для всех: кого и как будут проверять в 2024 году 

Мораторий на проверки бизнеса распространяется на малые, средние и крупные мероприятия. По оценке Минэкономразвития, под него подпадают 6,2 млн организаций в стране. Мораторий действует на проверки:
МЧС;
Роспотребнадзора;
Роструда;
Роскомнадзора;
Ростехнадзора;
Россельхознадзора;
Росприроднадзора;
Ространснадзора;
Росстрандарта;
Росавиации.
В 2024 году плановые проверки проводят только для отдельных, прописанных в законе категорий компаний, а внеплановые — для всех, если для этого есть основания.
Основания для внеплановых проверок
Внеплановые проверки бизнеса в 2024 году могут провести для любой компании, если существует риск:
непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью сотрудников;
непосредственной угрозы обороне страны и безопасности государства;
непосредственной угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований;
истечения сроков исполнения предписаний об устранении нарушений, если контрольный орган не получил документы об устранении;
поступления от работников информации о массовых нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца.
Внеплановые проверки заранее согласовываются с руководителем ФНС и прокуратурой, либо проводятся по поручению президента или правительства.
Исключение — внеплановая проверка ККТ. Ее могут провести и без согласования, если она проходит без взаимодействия с пользователем ККТ. В этом случае инспектор выступит в качестве «тайного покупателя», инкогнито посетив торговые точки и произведя осмотр и, при необходимости, контрольную закупку.
В первую очередь проверки ККТ стоит ожидать:
тем, кто обязан, но не имеет в наличии зарегистрированной кассы;
получил предупреждения о существующих нарушениях, но не исправил их;
относится к категориям риска, перечисленным в приказе Минфина от 06.06.23 № 88н.
Читайте также: Как пробивать чеки на ККТ, чтобы избежать штрафов.
Проверки, на которые не распространяется мораторий
Мораторий на проверки не относится к сферам, в которых не применяется рискоориентированный подход. В частности, соблюдение налогового, миграционного законодательства и воинского учета проверяют без ограничений.
Налоговые проверки
Выездные проверки ФНС назначают в случаях, когда компания подает декларации с опозданием или с ошибками, либо показатели в них относятся к факторам риска:
ведение деятельности с убытком от 2 лет;
рентабельность бизнеса ниже среднеотраслевой;
расходы компании растут быстрее доходов;
рассчитанные и оплаченные налоги ниже, чем у аналогичных компаний в регионе;
компания рассчитывает значительные суммы вычетов по НДС;
заключаются сделки без деловой цели;
ведется работа с недобросовестными или подозрительными контрагентами;
компания несколько раз в год приближается к лимитам на УСН;
сотрудники получают меньше МРОТ;
зарплата сотрудников ниже среднеотраслевой;
вместо трудовых договоров заключаются договоры ГПХ.
Читайте также: Красные флажки налоговой: как не попасть в список на проверку.
Вашу компанию ожидает проверка? Поможем заменить ее на профилактический визит
Отправим заявку на визит, заранее проверим документы, выявим и поможем исправить нарушения
Оставьте контакты, мы свяжемся с вами
Проверки воинского учета
Проверки организации и ведения воинского учета проходят раз в три года, а в организациях, где численность персонала больше 500 человек, — ежегодно. Предупреждение о проверке компания получает за три дня. Во время проверки военкомат сверяет сведения о военнообязанных, которые есть в военкомате, с данными компании и проверяет полноту и качество документооборота о воинском учете работников. В отдельных случаях и по согласованию с прокуратурой военкоматы проводят внеплановые проверки.
Читайте также: Как встать на воинский учет и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний.
Миграционные проверки
Проверки миграционного учета могут быть только внеплановыми и проводятся, только если для них есть основания:
обращение, заявление или информация о факте нарушения миграционного законодательства, в том числе из СМИ;
риск возможного нарушения миграционного законодательства;
истечение срока исполнения выданного ранее предписания об устранении нарушения;
распоряжение о проверке по поручению президента, правительства или на основании требования прокурора.
В ходе проверки инспекторы проверяют:
разрешение компании на привлечение и использование иностранных работников,
соблюдение квоты на привлечение иностранцев для отрасли или субъекта (согласно постановлению Правительства от 03.10.2022 № 1751),
разрешения на работу или патенты иностранцев,
соответствие их деятельности тому, что указано в документах.
Если компания привлекает высококвалифицированных иностранцев, контролеры проверяют уведомления об исполнении обязательств по выплате зарплаты ВКС.
Кого ожидают плановые проверки бизнеса
От плановых проверок освобождены не все компании, есть и исключения:
предприятия, отнесенные к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска;
опасные производственные объекты II класса опасности;
гидротехнические сооружения II класса.
Проверить, относится ли компания к объектам высокого риска, можно на сайте Роспотребнадзора. Кроме того, узнать категорию риска можно, отправив запрос в произвольной форме в трудовую инспекцию. Ответ придет в течение 15 дней.
Организацию относят к одной из пяти категорий риска: низкой, умеренной, средней, значительной или высокой. Если в карточке компании информация о категории риска не указана, значит, она относится к низкому риску.
Категория риска вырастет, если компания привлекла внимание Роструда:
была задолженность по заработной плате за предыдущий год;
были производственные травмы и несчастные случаи на производстве за предыдущие три года;
инспекторы ГИТ выносили постановления о нарушении трудовых прав сотрудников за предыдущие три года.
Замена проверки на профилактический визит
Вместо плановой проверки компанию может ожидать профилактический визит — беседа с инспектором, во время которой он может обнаружить нарушения и выдать предписание об их устранении. Только по результатам профилактического визита штраф получить нельзя.
Проверить, попадает ли компания в список проверок и профилактических визитов, можно в «Едином реестре проверок». Кроме того, о дате проведения визита инспектор уведомит заранее, не позднее, чем за пять рабочих дней.
Профилактические визиты проводят чаще, чем плановые проверки. Визит обязательно стоит ожидать в компанию, которая относится к категориям высокого или значительного риска, или если в организации высокий уровень производственного травматизма с тяжелыми повреждениями здоровья или смертельным исходом в предшествующие три года.
В большинстве случаев профилактический визит длится в течение одного дня, но может быть продлен до трех, если это необходимо. В течение этого времени инспектор проводит осмотр, проверяет документы, отбирает пробы и образцы, при необходимости проводит экспертизу.
Если компания попала в план плановых проверок, она может подать заявку на проведение профилактического визита. Если она поступит к инспектору за два месяца до предполагаемой проверки или раньше, то визит может заменить проверку. Заявку можно составить в произвольной форме. Главное — указать наименование компании и адрес, где нужно провести визит, и подписать у руководителя организации.
Если проверка уже назначена - поможем пройти ее без рисков
Подготовим компанию и вас к визиту инспекторов и будем на связи во время проверки
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8KXAoN
Начать дискуссию