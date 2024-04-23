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Расчеты с работниками

Расчет зарплаты и отпускных с учетом майских праздников

Между майскими праздниками многие сотрудники наверняка захотят уйти в отпуск и отдохнуть. Разобрались, как посчитать для них отпускные, удержать НДФЛ, рассчитать налог на прибыль и начислить взносы.
Расчет зарплаты и отпускных с учетом майских праздников
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Расчет отпускных на майских праздниках

На выходных перед майскими будет рабочая суббота — 27 апреля. С субботы выходной день, по постановлению Правительства от 10.08.2023 № 1314, переносится на понедельник — 29 апреля. 

В понедельник, вторник и среду выходные, в четверг и пятницу (2 и 3 мая) — рабочие. Затем два обычных выходных (4 и 5 мая) и три рабочих (6, 7 и 8 мая). После этого будут четыре выходных — с 9 по 12 мая. Праздничными днями являются только 1 и 9 мая. Их включать в число дней отпуска не нужно.

По умолчанию, сотрудники отдыхают по графику отпусков. Его наличие — обязательно для компании по ст. 123 ТК.

Скачать образец графика отпусков на 2024 год.

Если по графику отпуска в мае у сотрудника нет, он обязан написать заявление и подписать его у руководителя. Если руководитель не согласовал даты или сотрудник не написал заявление, ему придется идти в отпуск по графику. 

Расчет отпуска зависит от того, когда он начинается — в апреле (например, 28 апреля) или в мае (например, 2 мая). Предположим, что сотрудник берет отпуск с начала майских до 12 мая. Отдыхать он будет 15 дней. 

Если он предпочтет отпуск с 28 апреля, считать отпускные стоит из заработка за период  04.2023–03.2024. До 12 мая оплачивается 13 календарных дней (15 дней минус два праздничных). 

В случае, если отпуск начинается 2 мая, отпускные рассчитываются из заработка за период с мая 2023 года по апрель 2024 года. Если отпуск длится по 12 мая, оплачивается 10 календарных дней (11 дней минус один праздничный).

Выдать отпускные необходимо заранее. По закону, отпускные выдают работнику не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК, письма Роструда от 21.12.2011 № 3707-6-1 и от 30.07.2014 № 1693-6-1). При этом день выплаты отпускных также можно включить в расчет. Однако мы рекомендуем отсчитывать три полных календарных дня. 

Если сотрудник берет отпуск со 2 мая, отпускные нужно выдать не позднее 27 апреля, и подсчитать на этот день зарплату за апрель. Если отпуск начинается 28 апреля, оптимальный день для выплаты — среда, 24 апреля.

В случае, если полную сумму вычислить невозможно из-за того, что сотрудник получает доплаты и премии, можно учесть только основные выплаты. Пересчитать сумму и доплатить разницу можно в мае, штрафов за это не будет.

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Расчет и выплата налогов и взносов

Если вы выплачиваете отпускные сотруднику в апреле, то и начисления и выплаты за майский отпуск необходимо провести в апреле. 

Налог на прибыль

При  методе начисления сумму отпускных надо списывать пропорционально дням отпуска, которые приходятся на каждый месяц отпуска (письмо от 25.10.2016 № 03-03-06/2/62147). 

Если отпуск начинается 28 апреля, в расходы апреля попадает три дня отпускных. В том случае, если он начинается в мае, все отпускные относятся к маю. Для ежеквартального расчета налога не слишком важно, в расход какого месяца попадают отпускные. Однако если вы рассчитываете налог ежемесячно, это необходимо учесть. 

НДФЛ

Удержать налог необходимо в день, когда работник фактически получит деньги, а для отпуска на первых майских праздниках это будет апрель.

Перечислить НДФЛ следует не позже 6 мая (перенос с 5 мая) в составе ЕНП — за период с 23 по 30 апреля. Уведомление за этот период подайте не позже 3 мая. 

Если в этот период вы сами будете в отпуске, подать уведомление можно и в апреле — в любой день начиная с 23 числа, например, 27 апреля (письмо ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/971). 

Код для периода в уведомлении НДФЛ за период с 23 по 30 апреля — 31/11. Включите в уведомление весь НДФЛ, удержанный за этот период. 

Страховые взносы

Все начисления страховых взносов по майским отпускным необходимо начислить в апреле (письмо Минтруда от 17.06.2015 № 17-4/В-298), поскольку для них важен день начисления выплаты в бухучете (п. 1 ст. 424 НК). 

Та же сумма взносов учитывается в налоговых расходах апреля. Переносить расходы на май не нужно (подп. 1 п. 7 ст. 272 НК, письмо Минфина от 01.06.2010 № 03-03-06/1/362). Но это важно только в том случае, если налог на прибыль вы рассчитываете ежемесячно.

Зарплата за апрель выплачивается в мае. Исключение действует только для тех компаний, которые проводят оплату 1 числа.

Взносы в составе ЕНП следует перечислить не позднее 28 мая, и подать уведомление до 27 мая. По взносам за март уведомление не требуется, но не забудьте пополнить ЕНС не позже 2 мая (действует перенос с 28 апреля). 

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