⚡ИП и компании на УСН будут платить НДС 

На УСН с 2025 года изменятся лимиты спецрежима и появится обязанность платить НДС. Некоторые компании смогут получить освобождение, но подать заявку на него нужно прямо сейчас.

Образец уведомления об использовании права на освобождение от уплаты НДС для режима ЕСХН.docx

Образец уведомления об использовании права на освобождение от уплаты НДС для режима ЕСХН.docx

Правительство внесло в Госдуму поправки в налоговый кодекс и федеральный бюджет на 2024–2026 годы для спецрежима УСН. Пока они не приняты, но скорее всего их одобрят.

Изменятся лимиты для спецрежима, повышенные ставки и льготы на НДС.

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Начиная с 1 января 2025 года, лимиты для УСН составят:

доходы по УСН 450 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора;

численность работников — до 130 человек;

порог по остаточной стоимости основных средств — 200 млн рублей.

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Повышенные ставки 8 и 20% полностью отменят. Для всех налогоплательщиков будут действовать базовые ставки 6 и 15% в зависимости от объекта налогообложения.

При этом компании и ИП на «упрощенке» обязаны будут платить НДС. Начисление налога не зависит от объекта налогообложения «доходы» и «доходы минус расходы».

Базовая ставка НДС составляет 20%. Однако компании и ИП могут использовать пониженную ставку в зависимости от годового дохода:

0% — при доходе за предыдущий год до 60 млн рублей;

5% — при доходе за предыдущий год в пределах 250 млн рублей;

7% — при доходе за предыдущий год свыше 250, но до 450 млн рублей.

При этом право на вычеты ИП и компании на УСН с пониженными ставками налога не получат.

Чтобы использовать льготную ставку НДС, необходимо до конца 2024 года подать в ИФНС уведомление об освобождении от уплаты НДС или о пониженной ставке. Если этого не сделать, придется платить НДС по ставке 20%.

Форма уведомления пока не утверждена. Однако механизм действия льготы будет таким же, как для спецрежима ЕСХН.

Скачать образец уведомления об использовании права на освобождение от уплаты НДС для режима ЕСХН.

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