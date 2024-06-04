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Первая Экспертная Бухгалтерия
НДС

⚡ИП и компании на УСН будут платить НДС 

На УСН с 2025 года изменятся лимиты спецрежима и появится обязанность платить НДС. Некоторые компании смогут получить освобождение, но подать заявку на него нужно прямо сейчас.
⚡ИП и компании на УСН будут платить НДС 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Правительство внесло в Госдуму поправки в налоговый кодекс и федеральный бюджет на 2024–2026 годы для спецрежима УСН. Пока они не приняты, но скорее всего их одобрят. 

Изменятся лимиты для спецрежима, повышенные ставки и льготы на НДС.

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Начиная с 1 января 2025 года, лимиты для УСН составят:

  • доходы по УСН 450 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора;

  • численность работников — до 130 человек;

  • порог по остаточной стоимости основных средств — 200 млн рублей. 

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Повышенные ставки 8 и 20% полностью отменят. Для всех налогоплательщиков будут действовать базовые ставки 6 и 15% в зависимости от объекта налогообложения. 

При этом компании и ИП на «упрощенке» обязаны будут платить НДС. Начисление налога не зависит от объекта налогообложения «доходы» и «доходы минус расходы».

Базовая ставка НДС составляет 20%. Однако компании и ИП могут использовать пониженную ставку в зависимости от годового дохода: 

  • 0% —  при доходе за предыдущий год до 60 млн рублей;

  • 5% — при доходе за предыдущий год в пределах 250 млн рублей;

  • 7% — при доходе за предыдущий год свыше 250, но до 450 млн рублей. 

При этом право на вычеты ИП и компании на УСН с пониженными ставками налога не получат.

Чтобы использовать льготную ставку НДС, необходимо до конца 2024 года подать в ИФНС уведомление об освобождении от уплаты НДС или о пониженной ставке. Если этого не сделать, придется платить НДС по ставке 20%.

Форма уведомления пока не утверждена. Однако механизм действия льготы будет таким же, как для спецрежима ЕСХН.

Скачать образец уведомления об использовании права на освобождение от уплаты НДС для режима ЕСХН.

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Комментарии

1
  • t220

    Я так, по верхам законопроект прочел, но не понял что--то: а УСН-щик, который будет платить НСД по ставке 5% или 7% - он будет покупателю СФ выдавать? и, соответственно, покупатель сможет взять в вычет этот НДС от УСН-щика?

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