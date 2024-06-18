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Трудовые отношения

Ущерб от работника более чем на 3000000₽, но он не согласен с увольнением: что делать

Управляющий плохо выполнял обязанности, это чуть не привело к банкротству компании. Работодатель решил уволить нерадивого сотрудника, но тот обратился в суд — потребовал восстановить его и выплатить компенсацию. Разобрались, что помогло работодателю отстоять свою правоту.
Ущерб от работника более чем на 3000000₽, но он не согласен с увольнением: что делать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Найм сотрудников — это всегда риск. Работник может привести компанию к большим убыткам, и при этом свое увольнение будет оспаривать в суде. Рассмотрим случай, когда так и произошло.

В подмосковный гипермаркет стройматериалов был принят на работу управляющий. Он работал в компании полгода, с июля по февраль, но плохо справлялся со своими обязанностями. Руководитель оценил ущерб от его действий в 3 000 000 рублей, и уволил с формулировкой «в связи с утратой доверия». 

Сотрудник не согласился с этим и подал иск в суд. Он требовал изменить формулировку причины увольнения, выплатить средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда — 50 000 рублей.

Однако суд, рассмотрев все обстоятельства дела, принял сторону работодателя и в первой инстанции, и при апелляции (апелляционное определение Московского областного суда от 01.10.2014 № 33-21839/2014). Он отклонил жалобу в полном объеме и признал увольнение законным. 

Доказательства вины сотрудника

Принимая решение, суд учел подписанные сотрудником документы — должностную инструкцию и договор о полной материальной ответственности.

Должностная инструкция описывает обязанности сотрудника. В данном случае, управляющий должен был 70% рабочего времени находиться в торговом зале с персоналом, контролировать работу продавцов, проводить собрания и тщательную инвентаризацию и выполнять другие задачи. 

Фактически этого не было: большую часть времени он проводил в офисе, сотрудники были предоставлены сами себе, собрания с ними и инвентаризацию проводили формально.

Договор о полной материальной ответственности означает, что сотрудник несет всю ответственность за реальный ущерб работодателя: порчу товара, кражи, выплаты по претензиям клиентов. 

По результатам внутреннего расследования, управляющий допустил масштабные кражи и порчу товара, зная о происходящем. 

Без должностной инструкции было бы гораздо сложнее доказать, что сотрудник обязан присутствовать именно в торговом зале, без договора — что он обязан нести ответственность за кражи, даже если их совершали покупатели.

Должностная инструкция

Должностная инструкция — это документ, в котором описываются обязанности сотрудника. Проблемы могут возникнуть, если кадровик не разбирается в работе специалиста и подходит к составлению должностной инструкции формально, а руководитель объясняет реальные задачи на словах.

Из-за этого сотрудник не всегда понимает, что он должен делать и кому подчиняться. Он может сказать: «Это не входит в мои обязанности, у меня много других задач», и работодатель не сможет ничего возразить, а трудовая инспекция будет на стороне сотрудника.

Иногда обязанности сотрудников прописывают в трудовом договоре. Это может быть неудобно: договор получается слишком большим, и при изменении задач его приходится менять. Проще указать в трудовом только должности и общие обязанности сотрудника и дать ссылку на должностную инструкцию.

Виды инструкций

Инструкция может быть типовая или индивидуальная. 

Типовая — это инструкция для определенной должности, без уточнения, кто именно на ней работает. Она подходит в случае, если в компании есть только один сотрудник на одной должности, или их несколько, но обязанности у них одни и те же. Например, если в компании два курьера, и у них одинаковые обязанности — забирать документы у секретаря и отвозить их по адресам. 

Индивидуальная инструкция составляется под конкретного человека, и в ней указывают ФИО. Такой документ нужен, когда у нескольких сотрудников должность называется одинаково, но обязанности при этом разные. Например, в магазине работают два продавца-консультанта, и один обслуживает посетителей и следит за товарным видом продукции, другой — обслуживает посетителей и пробивает товары на кассе.

Состав должностной инструкции

В законе нет требований к оформлению должностной инструкции, поэтому разделы, их названия, содержание и количество пунктов работодатель может составить на свое усмотрение.

Однако в ней обязательно нужно прописать: 

  • образование и опыт сотрудника, если они имеют значение для должности;

  • задачи, которые входят в его сферу обязанностей; 

  • кого он замещает и при каких условиях;

  • какими правилами руководствуется в работе;

  • каких результатов и в какие сроки от него ожидают;

  • какие у него права, чего он может требовать от других;

  • какую ответственность несет и в каких случаях;

  • кому он подчиняется и к кому может обращаться по рабочим вопросам.

Отдельно можно выделить блок с KPI и прописать критерии, по которым оценивается эффективность работы: количество заказов или заявок, скорость доставки документов.

Часто должностные инструкции пишут канцеляритом, используя общие слова и расплывчатые формулировки. Это неправильно: сотрудник должен точно понимать, что он должен делать и в каком объеме. Например, в должностной инструкции администратора косметического салона стоит прямо прописать: «Администратор салона встречает посетителей, записывает в журнал посещений, предлагает и готовит чай, кофе». 

Чтобы составить инструкцию, необходимо изучить существующие профстандарты и документы, относящиеся к должности, и адаптировать документ под особенности конкретной компании и ее требования. 

В ее создании должны принимать участие и руководитель структурного подразделения, и непосредственный руководитель сотрудника, и кадровая, и юридическая служба. Это важно, потому что инструкция должна соответствовать и требованиям компании, и законодательству, нормам охраны труда и локальным нормативным актам работодателя.

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Утверждение инструкции

Должностную инструкцию обязательно нужно утвердить у руководителя и ознакомить с ней сотрудника под подпись. Если просто составить список обязанностей и назвать это должностной инструкцией, использовать ее в суде будет нельзя.

Утверждает инструкцию генеральный директор. Он должен поставить подпись на первой странице в грифе «Утверждаю». 

Сотрудник подписывает инструкцию после подписания трудового договора или при переводе на другую должность. Если он не соглашается подписать должностную инструкцию, составьте акт об отказе и возьмите подпись у сотрудника и присутствующих свидетелей. При отказе подписать акт сделайте на нем соответствующую запись. При необходимости, акт тоже можно использовать в суде. 

Договор о полной материальной ответственности

Сотрудник отвечает на нанесенный им ущерб, даже если не заключил договор полной материальной ответственности. Однако в этом случае его ответственность ограниченная: он отвечает только за нанесенный им вред, и только в пределах среднего заработка (ст. 241 ТК).

Например, если рабочий сломает заводской станок по своей вине, он не будет оплачивать его полную стоимость. Исключения — только если сотрудник был пьян или под воздействием наркотиков, или воровал. Однако воровство расследуется по закону, и вынести решение может только суд. 

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Если сотрудник подписывает договор о материальной ответственности, он компенсирует весь нанесенный реальный ущерб, который произошел по его вине. При этом требовать от него недополученную прибыль нельзя: он отвечает только за фактические потери.

Заключить договор о материальной ответственности можно только при соблюдении условий:

Если должность сотрудника не входит в перечень, договор с ним не будет иметь юридической силы. 

Например, если сотрудник фактически выполняет задачи продавца-кассира и работает с деньгами, но его должность в компании называется «менеджер по счастью клиентов», подписать с ним договор о материальной ответственности нельзя.

Договор составляется по типовой форме как индивидуальный или коллективный. Индивидуальный описывает ответственность конкретного сотрудника, коллективный — нескольких, например, всех продавцов-консультантов в магазине. Подписав коллективный договор, сотрудник по умолчанию разделяет общую вину, если не доказано обратное. 

Даже если сотрудник подписал договор, взыскать с него ущерб в любой удобный момент нельзя. Необходимо доказать, что потери действительно произошли, а для этого нужно:

  • собрать независимую комиссию;

  • провести инвентаризацию и подсчитать ущерб;

  • взять с сотрудника объяснительную об убытке;

  • издать приказ об удержании из зарплаты;

  • если сотрудник согласен платить сразу или больше 20% от зарплаты, сделать соглашение о компенсации.

Если сотрудник отказывается выплачивать компенсацию, можно обратиться в суд. При этом увольнение не снимает ответственность: ущерб можно взыскать и с сотрудника, который уже не работает в компании (ст. 232 ГК).

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