Когда директор и главбух должны выплачивать долги компании

При банкротстве компании ее долги могут перейти на одного или нескольких людей, ответственных за бизнес — например, директора и главного бухгалтера. Разбираемся, в каких случаях это может произойти, и как снизить риск.

Если компания не может рассчитаться по своим долгам и ее признают банкротом, обязательства выплатить долг могут перейти на одного или нескольких человек. Это называется субсидиарная ответственность — право взыскания долга с другого лица, если основной должник не может его погасить.

Во многих случаях ответственность несет генеральный, финансовых директор и главный бухгалтер.

Один из примеров — решение суда по делу компании, которая работала в области пожарной безопасности. По итогам выездной проверки компании доначислили более 120 млн рублей НДС и налога на прибыль. Как выяснилось в ходе судебной проверки, в бухгалтерской отчетности была заведомо недостоверная информация. Долг привел к банкротству компании, а ее долги перешли в том числе к директору и главному бухгалтеру. (постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.07.2019 по делу № А40-161770/2014).

Суд обосновал решение тем, что закон разрешает взыскивать вред (п. 1 ст. 1064 ГК), а налоговую недоимку налоговики считают прямым вредом, причиненным бюджету. Ответственность за него понес и тот, кто составлял бухгалтерскую отчетность, и тот, кто ее подписывал.

В каких случаях наступает субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность появляется только по решению суда. Это происходит в случаях, если совпадают все условия:

компанию признали банкротом;

активов компании не хватает для погашения задолженностей перед кредиторами;

лицо, которое привлекают к субсидиарной ответственности, могло влиять на работу компании;

действия или бездействие этого лица повлияли на наступление банкротства.

Если кредиторы обратятся в суд, и докажут, что компания не выплачивала долги умышленно, суд может принять решение о том, что выплаты переходят на ответственных лиц.

При этом действует презумпция виновности: по умолчанию, собственники и руководители несут ответственность за накопившиеся долги. Они должны доказать суду свою невиновность.

Кого могут привлечь к ответственности

Субсидиарную ответственность несут только те лица, которые влияли на бизнес компании и принимали ключевые решения.

Например, если компания задолжала поставщикам и ее признали банкротом, суд может назначить субсидиарным должником директора, принимавшего решения. Но офис-менеджера или кладовщика — нет.

Лица, которых могут привлечь к ответственности, должны соответствовать условиям:

они принимали управленческие решения или влияли на деятельность компании-должника в течение трех лет до появления признаков банкротства;

получили нерыночную выгоду от должника.

Такими лицами могут быть:

акционеры ООО;

собственники компании;

члены совета директоров;

топ-менеджеры;

генеральный и финансовый директор;

главный бухгалтер;

аффилированные компании, то есть, способные влиять на решения компании-банкрота или ее руководителя;

родственники руководителей и юридические лица, если суд сможет доказать, что они получили выгоду за счет выплаченных долгов.

Например, если перед банкротством собственник перевел бизнес на компанию-двойника, и перевел в нее все контракты и всех сотрудников, долги могут перевести на новую компанию.

Ответственность директора

Привлекая руководителей компании к субсидиарной ответственности, суд рассматривает вину каждого из них по отдельности. Учитываются ошибки, совершенные умышленно, с целью скрыть долги и довести компанию до банкротства.

Суд обращает особое внимание:

на убыточные сделки, поскольку они могут быть фиктивными;

заключение договоров с сомнительными контрагентами;

единоличное решение о сделках, требующих одобрения учредителей или совета директоров;

попытки скрыть банкротство компании или уведомление о нем позже чем через 30 дней после того, как компания стала неплатежеспособной;

необоснованное заявление о банкротстве, поданное, когда компания еще могла расплатиться по долгам.

Привлечь к ответственности могут и бывших руководителей, если они уволились в течение двух лет до банкротства компании.

Ответственность главного бухгалтера

Главный бухгалтер несет субсидиарную ответственность, если у него более 50% акций или уставного капитала, или он дает финансовые указания руководству, или несвоевременно сообщил ему о банкротстве.

Кроме того, он может нести ответственность, если:

намеренно уклонялся от уплаты налогов;

сознательно допускал серьезные ошибки в отчетности;

скрыл бухгалтерские и финансовые документы.

При этом не имеет значения, работает ли главный бухгалтер в штате, или его привлекают по договору ГПХ.

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Ответственность родственников руководства

Суд может привлечь к ответственности не только топ-менеджмент компании, но и его друзей и родственников, если они получили явную выгоду от банкротства компании.

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Например, если за время руководства компанией у них появлялись неоправданные крупные суммы на счетах, недвижимость, автомобили, суд может счесть это подарками за счет разорившегося предприятия. Если у родственников был свой бизнес, который получил выгоду от компании-банкрота, они тоже будут нести ответственность.

Однако если фиктивных сделок не было, и все доходы частных лиц и прибыль компаний можно подтвердить документами, конфискации можно не опасаться.

Что могут забрать

Субсидиарный должник обязан выплатить всю сумму, назначенную по решению суда, из своих средств или стоимости личного имущества. Конфисковать могут все, кроме единственного жилья и предметов первой необходимости, перечисленных в ст. 446 ГПК.

В том числе можно потерять дополнительные квартиры и дома, автомобили, драгоценности и крупную бытовую технику. Если у должника ничего нет, суд арестует его счета и запретит выезд за границу на время, пока идет исполнительное производство. Кроме того, кредиторы могут подать на личное банкротство должника, чтобы оспорить его сделки и найти имущество для последующей продажи.

Как избежать субсидиарной ответственности

Для того, чтобы защитить себя от субсидиарной ответственности, позаботьтесь о своей безопасности заранее.

Сохраняйте все документы

Проверяйте, чтобы все сделки, договора и расчеты подтверждались документами, и на них стояли подписи ответственных лиц. Если какие-то документы теряются — сразу восстанавливайте их.

Проверяйте контрагентов

До совершения сделки проверяйте, есть ли у контрагента признаки компании-однодневки. Если они есть, и вы предупредили руководство, но сделка все равно состоялась — сохраните документ со своим предупреждением, например, служебную записку. В суде она может стать доказательством вашей невиновности.

Не скрывайтесь от кредиторов

Если компания не может платить налоги и взносы в установленные законом сроки, запросите отсрочку или рассрочку платежей. Возможность есть даже у тех компаний, которые уже нарушили сроки оплаты.

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Если же компания накопила долги перед кредиторами, попробуйте договориться о графике выплат задолженностей или льготных условиях.

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