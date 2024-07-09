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Первая Экспертная Бухгалтерия
Бухгалтерский аутсорсинг

7 задач бизнеса, которые решает бухгалтерский аутсорсинг 

Полноценный бухгалтерский аутсорсинг решает множество задач: от сокращения неочевидных расходов до снижения рисков в конфликтах с контрагентами. Разбираемся, чем он помогает компаниям, помимо ведения бухгалтерской и налоговой отчетности.
7 задач бизнеса, которые решает бухгалтерский аутсорсинг 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

1. Формирование безупречной репутации для ФНС

В 2023 году ФНС провела около 5,4 тысяч выездных проверок. По их результатам компаниям назначили доначисления, пени и штрафы — в общей сумме на 334 млн рублей.

Назначая выездную проверку, ФНС ориентируется на критерии налогового риска, в том числе на финансовые результаты компании, уровень оплаты труда и налоговой нагрузки, добросовестность контрагентов и ведение отчетности. 

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Не каждый из этих факторов может проконтролировать бухгалтер, как работающий в штате, так и на аутсорсе. Однако специалист может оценить риски, подготовиться к проверке и правильно ее провести.

Специалисты бухгалтерского аутсорсинга, в частности, в «Первой Экспертной Бухгалтерии», имеют большой опыт прохождения выездных налоговых проверок в разных компаниях. Поэтому они могут проверить компанию по критериям налогового риска, найти и исправить ошибки в отчетности и подготовить документы для обоснования других критериев риска. Если проверка уже назначена, с их помощью пройти ее может быть гораздо легче. Если же ее пока нет — они помогут снизить риск.  

2. Снижение рисков при сделках с контрагентами

Сделки с недобросовестными контрагентами могут привести компанию к большим финансовым потерям, а также к ответственности перед налоговой. Если контрагент не оплатит налоги или не сдаст декларацию, налоговая может счесть сделку фиктивной, а это грозит большими штрафами. 

Далеко не всегда штатный бухгалтер берет на себя проверку контрагентов по критериям добросовестности, и не всегда компания проверяет договора с ними. 

В бухгалтерском аутсорсинге «Первой Экспертной Бухгалтерии» эти задачи входят в тариф. В таком случае специалисты проводят анализ репутации каждого нового контрагента и договоров с ними. Юристы проверяют договоры и помогают скорректировать спорные пункты и опасные формулировки, или разработать новые документы, и при необходимости дают подробные консультации.

3. Формирует технологическую базу для учета

Многие бухгалтеры в штате ведут учет в устаревшей 1С, поскольку привыкли к ней, и разных учетных программах. Данные приходится переносить вручную, и при этом могут появляться ошибки. 

Кроме того, бизнес несет расходы за поддержку лицензионных программ, или рискует, используя «ломаные» версии. Штрафы за использование пиратских версий программ доходят до 500 000 рублей, а в некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность.

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Бухгалтерский аутсорсинг позволяет об этом не беспокоиться: доступ в лицензионную 1С включен в тариф, и IT-специалисты помогают настроить ее, связать с гугл-таблицам, складским учетом и чеками ОФД, привязать ЭЦП к ЭДО.

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4. Защищает бюджет компании от неочевидных утечек

По опыту клиентов, которые к нам приходят, многие компании переплачивают при налогообложении. Причины могут быть разными: от случайных ошибок в учете до незнания всех налоговых льгот, которые может использовать бизнес. 

Бухгалтерский аутсорсинг помогает оптимизировать налогообложение и сократить расходы за счет большого опыта работы с компаниями из разных отраслей. Зная все нюансы налогообложения в каждом регионе и каждой отрасли, для компании разного масштаба, специалисты могут предложить оптимальное решение. 

Кроме того, бухгалтерский аутсорсинг позволяет сэкономить на штрафах за ошибки при ведении учета. В большинстве случаев, штрафы за ошибки бухгалтера выплачиваются из бюджета компании, а они могут составлять сотни тысяч рублей.

Заключая договор с аутсорсингом, компания подписывает финансовые гарантии. В «Первой Экспертной Бухгалтерии» компенсация за штрафы из-за наших ошибок проходит в течение 24 часов и покрывает 1 000 000 рублей. 

5. Помогает быстро адаптироваться к изменениям

Изменения в сфере бухгалтерского, налогового и кадрового учета происходят каждый месяц. Их нужно отслеживать и сразу внедрять: ошибки и опоздания приводят к большим штрафам. 

Команде на аутсорсе легче адаптироваться: они могут оперативно сформировать команду из внутренних экспертов, подготовить новые алгоритмы работы, протестировать и использовать оптимальный вариант. 

Так, когда изменились требования к работе с персональными данными сотрудников и клиентов, мы в «Первой Экспертной Бухгалтерии» подобрали команду специалистов, подготовили список необходимых документов и сформировали рекомендации для компаний. 

Наши специалисты уже подготовились к налоговой реформе 2025 года, проконсультировали клиентов и готовы к внедрению изменений. 

6. Оптимизирует кадровые расходы 

Согласно исследованию компании Deloitte, в 70% случаев бизнес переходит на бухгалтерский аутсорсинг, потому что он позволяет сократить расходы на штатный отдел бухгалтерии.  

Это не единственная причина, однако аутсорсинг действительно помогает существенно сэкономить. Для полноценной работы в большинстве случаев бизнесу нужен штат специалистов:

  • главный бухгалтер;

  • младший бухгалтер на первичку;

  • бухгалтер-казначей для операций и начислений;

  • кадровик для ведения кадрового, миграционного и воинского учета  и отчетности;

  • бухгалтер для расчета зарплат и других начислений сотрудникам;

  • специалист 1С для поддержки и настройки учетных программ.

Поддержка такого отдела сотрудников с учетом налогов, отчислений, а также затрат на оборудование рабочих мест, может потребовать более 600 000 рублей в месяц. При этом тарифы на бухгалтерский аутсорсинг, в том числе в «Первой Экспертной Бухгалтерии» начинаются от 12000 рублей в месяц. 

7. Сокращает издержки при масштабировании бизнеса

При развитии бизнеса штат бухгалтерии растет, особенно если открываются филиалы в других городах. При этом каждого специалиста нужно найти и обучить нюансам работы в вашей компании.

При использовании бухгалтерского аутсорсинга это не требуется: необходимые эксперты с нужным опытом и квалификацией подключаются к команде, погружаясь в проект без вашего участия, а вы просто меняете тариф, если это необходимо.  

Так, «Первой Экспертной Бухгалтерии» при переходе с тарифа «Стандарт» на тариф «Эксперт» доплата составляет от 5000 рублей, и при этом подключается множество дополнительных услуг, в том числе работа с маркетплейсами и юридическая поддержка.  

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