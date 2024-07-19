Что делать, если вы приближаетесь к лимиту по УСН 

Лимиты на УСН до налоговой реформы и после нее
Бизнес может использовать УСН, пока находится в рамках лимитов по доходам, сотрудникам и стоимости основных средств. Соблюдать их нужно одновременно. Если компания выходит за рамки хотя бы одного лимита, она теряет право на упрощенку.
Лимиты в 2024 году и с 1 января 2025 года, после вступления в силу налоговой реформы, отличаются.
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Лимит по доходам
В 2024 году:
199,35 млн ₽ в стандартных случаях, для ставок 6 или 15%;
265,8 млн ₽ для повышенных ставок 8 и 20%;
149,5 млн ₽ за 9 месяцев года, при переходе компании с другого режима налогообложения.
С 1 января 2025 года:
450 млн ₽ в стандартных случаях, для ставок 6 или 15%;
337,5 млн ₽ за 9 месяцев года, при переходе компании с другого режима налогообложения.
Повышенные ставки с 2025 года отменяются.
Лимит по количеству сотрудников
В 2024 году:
не более 100 человек для ИП и ООО, не превышающих лимит дохода в 150 млн ₽ в год;
не более 130 человек для ИП и ООО с лимитом годового дохода до 200 млн ₽.
В 2025 году — не более 130 сотрудников для всех ИП и ООО.
Чтобы рассчитать среднесписочную численность сотрудников, посчитайте ее за каждый месяц и разделите на 12. Для расчета численности за месяц посчитайте количество сотрудников, которые числятся в штате на каждый день и разделите на количество дней в месяце.
Учитываются только сотрудники, работающие по трудовому договору, даже если они находятся на больничном или в отпуске. Работники по договору ГПХ в формулу не включаются.
Лимит по стоимости основных средств
Основные средства — это имущество компании со сроком службы больше года, в том числе недвижимость, транспорт, оборудование.
Лимиты по стоимости основных средств:
в 2024 году — 150 млн ₽;
в 2025 году — 200 млн ₽.
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Возможности удержать режим УСН
Если бизнес превысит ограничения спецрежима, он потеряет право его использовать. Однако пока компания находится в границах лимитов, можно попытаться сохранить статус УСН. Это особенно актуально, если вы вплотную подходите к лимитам 2024 года, но легко вписываетесь в требования с 1 января 2025 года.
Отказаться от части договоров
Если не будет прибыли, то и бизнес останется в рамках лимита. Это один из вариантов, но он подходит далеко не всем: прибыль от контрактов может быть важнее, чем экономия на налогах при УСН.
Снизить или перенести авансы
Оплаты по авансам можно снизить или перенести, чтобы они попали в новый лимит.
Отсрочить платежи
Покупателю можно оформить отсрочку платежа, чтобы он заплатил позже, а в этом году компания не превысила лимит. Изменение сроков оплаты пропишите в письме, и сохраните ответ покупателя.
Вернуть платежи
Можно перевести платеж обратно покупателю как ошибочный, чтобы снизить доход в этом периоде и удержаться в рамках лимита. Если перед покупателем есть задолженность, можно произвести взаимозачет.
Чем опасно: вторая сторона может не согласиться или не провести повторный платеж.
Оформить договор займа вместо договора купли-продажи
Если оформить вместо действующего договора купли продажи договор займа, суммы из него не будут считаться доходом, а значит, не повлияют на лимит.
Чем опасно: налоговая может отследить изменение и счесть его попыткой уклониться от уплаты налогов.
Раздробить бизнес
Можно разделить бизнес по направлениям, открыть отдельное юрлицо для другого направления деятельности и перевести на него часть клиентов.
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Этот вариант подходит только если у бизнеса можно выделить разные направления деятельности, и если лимиты по УСН еще не превышены.
Чем опасно: еслидеятельность компаний после дробления будет одинаковой и сотрудники теми же, налоговая сочтет дробление незаконным, доначислит налоги и выпишет штрафы.
Переход на ОСНО
При выходе за лимиты УСН бизнес переходит на общую систему налогообложения — ОСНО.
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Чтобы перейти на нее:
В течение 15 дней после окончания квартала, в котором вы превысили лимиты по УСН, отправьте в налоговую заявление о смене налогового режима.
Сдайте декларацию по УСН за кварталы, в которых в использовали спецрежим, и заплатите налог УСН.
Отчитывайтесь по новым правилам, начиная с квартала, в котором вы утратили право на УСН.
Если вы приняли решение переходить на общую систему налогообложения, лучше позаботиться об этом заранее, нанять специалиста в штат или привлечь аутсорсинг, и поручить экспертам перевести компанию на новый режим.
Перейти на ОСНО можно временно и навсегда, и у каждого из этих вариантов есть свои преимущества.
Перейти на ОСНО на год, затем вернуться на УСН
Подходит тем, кто разово превысил лимит по УСН, например, из-за одной или двух крупных сделок.
Чтобы вернуться на УСН с нового года, отправьте заявление в ФНС не позже 31 декабря. Помните, что при переходе обратно на упрощенку нужно будет соответствовать всем лимитам, в том числе по доходам за 9 месяцев текущего года.
Остаться на ОСНО
Подходит тем, кто стабильно развивает бизнес и планирует расти и дальше. Учитывайте, что работа на ОСНО требует перестроить учет, платить больше налогов и вести более объемную отчетность.
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