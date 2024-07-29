Заключать договор с самозанятым выгоднее для бизнеса, чем трудовой. За сотрудника в штате нужно удерживать с выплат заработной платы не менее 13% НДФЛ и платить страховые взносы. В то же время самозанятый оплачивает налоги с выплат самостоятельно.
Однако самозанятого можно привлекать только для выполнения конкретных работ или услуг. Переводить обычных сотрудников на договора ГПХ и по-прежнему требовать от них тех же трудовых отношений — запрещено.
Как только выяснится, что договор ГПХ подменяет трудовой, придется выплатить:
НДФЛ и страховые взносы за все пропущенные периоды;
20% штрафы от невыплаченных налогов и взносов;
пени от момента неуплаты;
штраф за нарушение трудового законодательства до 100 000 рублей.
По официальному разъяснению ФНС, оценивая каждую конкретную ситуацию, специалисты Службы используют риск-ориентированный подход. Они учитывают более 20 критериев, которые могут указывать на подмену договора, и оценивают ситуацию в комплексе.
Так, в например, важнейшие критерии — продолжительность работы самозанятого на конкретную компанию и периодичность выплат. Мы собрали главные ошибки, которые совершают компании, работая с самозанятыми. Не совершайте их!
1. Не составляйте договор с самозанятым по образцу трудового
Договор ГПХ с самозанятым сотрудником не может предполагать постоянной работы в офисе с соблюдением трудового распорядка и использованием офисного оборудования.
В таком договоре не используется терминология трудовых отношений («работник», «заработная плата», «рабочий день») и нет указания на конкретные числа для выплаты заработной платы.
Вместо этого в договоре ГПХ обязательно укажите конкретный объем и перечень работ, сроки выполнения и ответственность сторон.
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2. Не забывайте получать и сохранять чеки
Обязательно сохраняйте чеки с названием работ или услуг, которые самозанятый каждый месяц оформляет в приложении «Мой налог» на выплату вознаграждения.
Кроме того, мы рекомендуем перед каждой выплатой составлять и подписывать с самозанятым акты выполненных работ, и перечислять оплату только на основании акта. По закону составлять их необязательно, но такие акты — дополнительное доказательство при выездной проверке.
3. Не привлекайте как самозанятого бывшего сотрудника
В первые два года после увольнения сотрудника его нельзя привлечь в ту же компанию в качестве самозанятого. Это запрещено ФЗ от 27.11.2018 № 422. С точки зрения налоговой, это попытка уклониться от уплаты НДФЛ и страховых взносов.
В некоторых случаях компании пытаются использовать обходные схемы: например, регистрировать работника в другое юрлицо единой группы компаний. Однако есть риск, что налоговая может это вычислить.
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4. Не переводите на самозанятость директора
Самозанятый работник может быть учредителем своей компании, однако выполнять работы и услуги он должен только для других юридических лиц. Директором в собственной компании самозанятый быть не может.
Кроме того, нельзя нанять по договору ГПХ действующего сотрудника компании — например, для выполнения отдельных услуг.
5. Не привлекайте самозанятых на полную занятость
По закону, самозанятый может выполнять постоянные работы или услуги. Однако Роструд обращает внимание:
сколько источников дохода есть у самозанятого;
как долго он работает на одного и того же заказчика;
насколько регулярно проходят выплаты.
Если самозанятый получает доход только от одной компании, это подозрительно: у исполнителя должно быть несколько контрактов. Нет причин и для того, чтобы оплата перечислялась в одно и то же время, особенно в даты выплат заработной платы штатным сотрудникам.
Особенно опасно, если выплаты по единственному контракту продолжаются квартал или дольше, и составляют более 20 000 рублей в месяц или более 60 000 рублей в квартал.
Роструд получает эти данные от ФНС. Читайте также: Больше никаких «скрытых» зарплат: Минтруд запрашивает доступ к налоговой тайне россиян.
6. Не нанимайте самозанятых в массовом порядке
Важнейшие критерии, указывающие на уклонение от уплаты НДФЛ и страховых взносов — это резкое уменьшение количества сотрудников и, соответственно налогов и страховых взносов, и рост количества выплат по договорам ГПХ.
Особое внимание вызовут:
выплаты в пользу более чем 10 самозанятых в течение года;
более 10 самозанятых в постоянных исполнителях;
их численность превышает 10% от числа штатных сотрудников.
Все эти данные отслеживает ФНС, и передает в Роструд. Кроме того, ФНС предоставляет в Роструд и межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости сведения о компаниях, которые платят меньше, чем по региону. Пороговое значение отклонения — 35%.
Чек-лист проверки самозанятого
Проверьте все заключенные договоры с самозанятыми и правила работы с ними. Если как минимум один из пунктов не совпадает — исправьте его.
Главные правила работы с самозанятыми:
Самозанятый не работает в вашем офисе: у него нет пропуска, от не расписывается в журнале посещений, не отправляет документы с вашей локальной сети.
В его договоре не прописан трудовой распорядок и не используется терминология трудового договора.
В договоре не предусмотрены больничные и отпуска, и он не получает за них компенсацию.
Он не использует ваше оборудование и материалы для работы и не несет материальную ответственность.
Его выплаты проходят только после подписания акта и подтверждаются чеками.
Даты выплат не проходят по графику дважды в месяц, и не привязаны к датам выплаты зарплаты.
Оплата работы самозанятого привязана к результатам выполнения определенного объема работы, и он несет ответственность за неисполнение обязательств.
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