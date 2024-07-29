Разбираемся, в каких случаях привлечение самозанятых приводит к крупным штрафам от налоговой, на какие критерии она обращает особое внимание, и как снизить риск.

Заключать договор с самозанятым выгоднее для бизнеса, чем трудовой. За сотрудника в штате нужно удерживать с выплат заработной платы не менее 13% НДФЛ и платить страховые взносы. В то же время самозанятый оплачивает налоги с выплат самостоятельно.

Однако самозанятого можно привлекать только для выполнения конкретных работ или услуг. Переводить обычных сотрудников на договора ГПХ и по-прежнему требовать от них тех же трудовых отношений — запрещено.

Как только выяснится, что договор ГПХ подменяет трудовой, придется выплатить:

НДФЛ и страховые взносы за все пропущенные периоды;

20% штрафы от невыплаченных налогов и взносов;

пени от момента неуплаты;

штраф за нарушение трудового законодательства до 100 000 рублей.

По официальному разъяснению ФНС, оценивая каждую конкретную ситуацию, специалисты Службы используют риск-ориентированный подход. Они учитывают более 20 критериев, которые могут указывать на подмену договора, и оценивают ситуацию в комплексе.

Так, в например, важнейшие критерии — продолжительность работы самозанятого на конкретную компанию и периодичность выплат. Мы собрали главные ошибки, которые совершают компании, работая с самозанятыми. Не совершайте их!

1. Не составляйте договор с самозанятым по образцу трудового

Договор ГПХ с самозанятым сотрудником не может предполагать постоянной работы в офисе с соблюдением трудового распорядка и использованием офисного оборудования.

В таком договоре не используется терминология трудовых отношений («работник», «заработная плата», «рабочий день») и нет указания на конкретные числа для выплаты заработной платы.

Вместо этого в договоре ГПХ обязательно укажите конкретный объем и перечень работ, сроки выполнения и ответственность сторон.

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2. Не забывайте получать и сохранять чеки

Обязательно сохраняйте чеки с названием работ или услуг, которые самозанятый каждый месяц оформляет в приложении «Мой налог» на выплату вознаграждения.

Кроме того, мы рекомендуем перед каждой выплатой составлять и подписывать с самозанятым акты выполненных работ, и перечислять оплату только на основании акта. По закону составлять их необязательно, но такие акты — дополнительное доказательство при выездной проверке.

3. Не привлекайте как самозанятого бывшего сотрудника

В первые два года после увольнения сотрудника его нельзя привлечь в ту же компанию в качестве самозанятого. Это запрещено ФЗ от 27.11.2018 № 422. С точки зрения налоговой, это попытка уклониться от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

В некоторых случаях компании пытаются использовать обходные схемы: например, регистрировать работника в другое юрлицо единой группы компаний. Однако есть риск, что налоговая может это вычислить.

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4. Не переводите на самозанятость директора

Самозанятый работник может быть учредителем своей компании, однако выполнять работы и услуги он должен только для других юридических лиц. Директором в собственной компании самозанятый быть не может.

Кроме того, нельзя нанять по договору ГПХ действующего сотрудника компании — например, для выполнения отдельных услуг.

5. Не привлекайте самозанятых на полную занятость

По закону, самозанятый может выполнять постоянные работы или услуги. Однако Роструд обращает внимание:

сколько источников дохода есть у самозанятого;

как долго он работает на одного и того же заказчика;

насколько регулярно проходят выплаты.

Если самозанятый получает доход только от одной компании, это подозрительно: у исполнителя должно быть несколько контрактов. Нет причин и для того, чтобы оплата перечислялась в одно и то же время, особенно в даты выплат заработной платы штатным сотрудникам.

Особенно опасно, если выплаты по единственному контракту продолжаются квартал или дольше, и составляют более 20 000 рублей в месяц или более 60 000 рублей в квартал.

Роструд получает эти данные от ФНС. Читайте также: Больше никаких «скрытых» зарплат: Минтруд запрашивает доступ к налоговой тайне россиян.

6. Не нанимайте самозанятых в массовом порядке

Важнейшие критерии, указывающие на уклонение от уплаты НДФЛ и страховых взносов — это резкое уменьшение количества сотрудников и, соответственно налогов и страховых взносов, и рост количества выплат по договорам ГПХ.

Особое внимание вызовут:

выплаты в пользу более чем 10 самозанятых в течение года;

более 10 самозанятых в постоянных исполнителях;

их численность превышает 10% от числа штатных сотрудников.

Все эти данные отслеживает ФНС, и передает в Роструд. Кроме того, ФНС предоставляет в Роструд и межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости сведения о компаниях, которые платят меньше, чем по региону. Пороговое значение отклонения — 35%.

Чек-лист проверки самозанятого

Проверьте все заключенные договоры с самозанятыми и правила работы с ними. Если как минимум один из пунктов не совпадает — исправьте его.

Главные правила работы с самозанятыми:

Самозанятый не работает в вашем офисе: у него нет пропуска, от не расписывается в журнале посещений, не отправляет документы с вашей локальной сети.

В его договоре не прописан трудовой распорядок и не используется терминология трудового договора.

В договоре не предусмотрены больничные и отпуска, и он не получает за них компенсацию.

Он не использует ваше оборудование и материалы для работы и не несет материальную ответственность.

Его выплаты проходят только после подписания акта и подтверждаются чеками.

Даты выплат не проходят по графику дважды в месяц, и не привязаны к датам выплаты зарплаты.

Оплата работы самозанятого привязана к результатам выполнения определенного объема работы, и он несет ответственность за неисполнение обязательств.

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