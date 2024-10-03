Кто и когда виноват: разделяем ответственность руководителя и бухгалтера

Ответственность руководителя
По умолчанию, всю ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель компании (п. 1 ст. 7 закона № 402-ФЗ, п. 6 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н).
С точки зрения закона, руководитель отвечает за бухгалтерский учет, ведение документооборота, начисление налогов, проведение инвентаризаций, расчеты с контрагентами и многое другое.
Именно он оплачивает штрафы, в том числе:
до 300 000 рублей — за зарплаты «в конверте», без налогов и страховых взносов;
до 500 000 рублей — за нелицензионный 1С и другое ПО с высокой стоимостью.
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Он же понесет уголовную ответственность за более тяжелые нарушения. Например, за уклонение от уплаты налогов на суммы от 45 млн рублей предусмотрена уголовная ответственность до 6 лет лишения свободы.
Однако руководитель не обязан лично вести учет. Главная его задача — организовать процессы. Если он введет в штат должность бухгалтера и пропишет в договоре обязанности и ответственность сотрудника, то разделит с ним риски.
Более того, руководитель обязан это сделать: лично вести бухучет генеральный директор может только в том случае, если компания использует упрощенный учет или относится к МСП. В остальных случаях обязательно нужно привлекать профессионалов.
Ответственность бухгалтера за ошибки ограничена законом и заключенным договором. Если договора нет или ответственность в нем не указана — она остается на директоре.
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Ответственность бухгалтера в штате
Бухгалтер несет ответственность:
перед компанией — дисциплинарную и материальную;
перед государством — административную и уголовную;
перед и компанией, и государством — субсидиарную.
Дисциплинарную ответственность бухгалтер несет так же, как и другие сотрудники компании, и она регулируется ТК. Если он нарушит свои обязанности, перечисленные в трудовом договоре или должностной инструкции, то может получить замечание, выговор или увольнение.
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Например, можно объявить выговор бухгалтеру за опоздание с отчетностью, ошибки в бухучете, невнимательность при работе с документами, хамство коллегам или контрагентам.
Если по вине бухгалтера компания понесла большие убытки — это причина для увольнения:
«Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в связи с принятием необоснованного решения главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации» (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК).
Материальная ответственность — это возмещение материального ущерба от действий сотрудника. Она может быть как полной, в рамках всей суммы, так и частичной — не больше среднемесячного заработка.
Частичную ответственность бухгалтер несет всегда, как и любой другой сотрудник, если его вина доказана. Полную — только если это прописано в договоре о материальной ответственности.
Если не заключить договор, основная часть штрафов останется на компании и ее руководителе. Стандартные штрафы не очень велики:
до 10 000 рублей — за грубые ошибки в бухучете;
до 20 000 рублей — за нарушение сроков сдачи отчетности.
Однако за уклонение от уплаты налогов они штрафы гораздо выше и зависят от суммы налога:
до 40% от недоплаченной суммы налога на прибыль;
до 40% от суммы платежа по УСН;
до 40% от суммы платежей НДФЛ.
О том, как составлять договор, у нас есть отдельная статья. Читайте также: Ущерб от работника более чем на 3000000₽, но он не согласен с увольнением: что делать.
Напомним, что при заключении договора о полной материальной ответственности очень важно, чтобы должность ответственного сотрудника в штатном расписании была в списке из перечня в постановлении Минтруда от 31.12.2002 № 85.
Если сотрудник фактически работает бухгалтером, но в штатном расписании числится, например, менеджером по финансовому управлению, заключить с ним договор о материальной ответственности нельзя.
Административная ответственность грозит бухгалтеру за ошибки при ведении бухучета и начислении налогов. В некоторых случаях бухгалтера могут дисквалифицировать, и тогда с ним придется расторгнуть трудовой договор.
Уголовная ответственность наступает, если нарушения очень велики. В частности, бухгалтеру она грозит за уклонение организации от уплаты налогов на суммы свыше 6 млн рублей или по 2 млн три года подряд (ст. 199 УК).
Если ошибки бухгалтера произойдут по прямому письменному распоряжению руководителя, отвечать за них будет не бухгалтер (п. 8 ст. 7 закона № 402-ФЗ).
Однако устные распоряжения директора или его подпись на платежном поручении, скорее всего, суд не примет во внимание. С точки зрения закона, в этом случае бухгалтер знал о нарушении и помог его совершить (постановление от 28.05.2018 по делу № 1-218/2018).
Субсидиарная ответственность — это ответственность за долги компании после банкротства. Как правило, главный бухгалтер делит ее с генеральным директором.
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Ответственность аутсорсинговой компании
Бухгалтер на аутсорсинге точно так же несет ответственность за качество своей работы — как перед заказчиком, так и перед государством. Однако аутсорсинговая компания заключает договор на оказание услуг, а значит, с ней легче разделить ответственность за риски и обеспечить свои гарантии.
Дисциплинарную ответственность бухгалтер на аутсорсинге несет перед своим работодателем — аутсорсинговой компанией. Заказчик не может вынести ему выговор — зато может разорвать договор с компанией и оставить негативный отзыв, и внешние исполнители это понимают. Кроме того, в некоторых аутсорсинговых компаниях действуют системы штрафов.
Материальная ответственность аутсорсинга регулируется не договором полной материальной ответственности, а условиями, прописанными в договоре оказания услуг.
Договор материальной ответственности сотрудник может не подписать, поскольку по закону не обязан этого делать. При этом, даже если заключить договор, выплаты бухгалтер может оспаривать в суде — и тот во многих случаях встает на сторону сотрудника, даже если он действительно совершил ошибки. Так, по апелляционному определению Московского городского суда от 14.12.2017 № 33-51403/2017, бухгалтер не несет материальной ответственности за несвоевременное представление отчетности, поскольку это не относится к прямому действительному ущербу для работодателя, которое возмещается работником.
В то же время, аутсорсинговая компания берет на себя риски заранее и прописывает в договоре свою ответственность, систему гарантий и компенсаций. Так, в Первой Экспертной Бухгалтерии предусмотрена компенсация на суммы до 10 000 000 рублей за штрафы, полученные по нашей вине. Мы выплачиваем ее в течение 24 часов.
Административную и уголовную ответственность должна нести не компания, а конкретный человек. В аутсорсинговой компании это будет ее руководитель. Поскольку он отвечает за все проекты в своей компании, то тщательно следит за качеством работы каждого бухгалтера.
Субсидиарная ответственность грозит в равной степени и штатному специалисту, и бухгалтеру, который ведет проект на аутсорсинге. Специалисты точно так же будут нести ответственность перед государством или контрагентами.
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