Кто и когда виноват: разделяем ответственность руководителя и бухгалтера

Бухгалтер несет ответственность:

перед компанией — дисциплинарную и материальную;

перед государством — административную и уголовную;

перед и компанией, и государством — субсидиарную.

Дисциплинарную ответственность бухгалтер несет так же, как и другие сотрудники компании, и она регулируется ТК. Если он нарушит свои обязанности, перечисленные в трудовом договоре или должностной инструкции, то может получить замечание, выговор или увольнение.

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Например, можно объявить выговор бухгалтеру за опоздание с отчетностью, ошибки в бухучете, невнимательность при работе с документами, хамство коллегам или контрагентам.

Если по вине бухгалтера компания понесла большие убытки — это причина для увольнения:

«Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в связи с принятием необоснованного решения главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации» (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК).

Материальная ответственность — это возмещение материального ущерба от действий сотрудника. Она может быть как полной, в рамках всей суммы, так и частичной — не больше среднемесячного заработка.

Частичную ответственность бухгалтер несет всегда, как и любой другой сотрудник, если его вина доказана. Полную — только если это прописано в договоре о материальной ответственности.

Если не заключить договор, основная часть штрафов останется на компании и ее руководителе. Стандартные штрафы не очень велики:

до 10 000 рублей — за грубые ошибки в бухучете;

до 20 000 рублей — за нарушение сроков сдачи отчетности.

Однако за уклонение от уплаты налогов они штрафы гораздо выше и зависят от суммы налога:

до 40% от недоплаченной суммы налога на прибыль;

до 40% от суммы платежа по УСН;

до 40% от суммы платежей НДФЛ.

О том, как составлять договор, у нас есть отдельная статья. Читайте также: Ущерб от работника более чем на 3000000₽, но он не согласен с увольнением: что делать.

Напомним, что при заключении договора о полной материальной ответственности очень важно, чтобы должность ответственного сотрудника в штатном расписании была в списке из перечня в постановлении Минтруда от 31.12.2002 № 85.

Если сотрудник фактически работает бухгалтером, но в штатном расписании числится, например, менеджером по финансовому управлению, заключить с ним договор о материальной ответственности нельзя.

Административная ответственность грозит бухгалтеру за ошибки при ведении бухучета и начислении налогов. В некоторых случаях бухгалтера могут дисквалифицировать, и тогда с ним придется расторгнуть трудовой договор.

Уголовная ответственность наступает, если нарушения очень велики. В частности, бухгалтеру она грозит за уклонение организации от уплаты налогов на суммы свыше 6 млн рублей или по 2 млн три года подряд (ст. 199 УК).

Если ошибки бухгалтера произойдут по прямому письменному распоряжению руководителя, отвечать за них будет не бухгалтер (п. 8 ст. 7 закона № 402-ФЗ).

Однако устные распоряжения директора или его подпись на платежном поручении, скорее всего, суд не примет во внимание. С точки зрения закона, в этом случае бухгалтер знал о нарушении и помог его совершить (постановление от 28.05.2018 по делу № 1-218/2018).

Субсидиарная ответственность — это ответственность за долги компании после банкротства. Как правило, главный бухгалтер делит ее с генеральным директором.

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