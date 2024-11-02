Как снизить зарплату сотруднику без нарушений ТК

Если объем выпуска продукции снизился или бизнес сезонный, то можно договориться с коллективом и перевести их на неполный трудовой день или неделю. Процедуру нельзя запустить моментально — следует уведомить персонал не менее, чем за два месяца.

Чтобы оформить изменение рабочего времени, подойдет один из способов:

заявление работника;

соглашение сторон.

На основании таких документов владелец бизнеса или кадровик издает приказ — установить режим неполной трудовой недели или дня. В табеле учета рабочего времени стоит указать часы, которые отработаны по факту в случае неполного дня или дополнительные выходные при неполной трудовой неделе. А если перевод на неполный рабочий день или неделю носит массовый характер, необходимо уведомить Центр занятости населения.

При такой занятости заработная плата начисляется за фактически отработанное время. Даже при сокращенной ставке за сотрудником сохраняется право на использование ежегодного отпуска, порядок исчисления трудового стажа и другие права, в том числе на получение пособия по нетрудоспособности.

Внимание! Оформляйте переход подчиненного на неполную занятость только в том случае, если произошли организационно-технические изменения трудовых условий (ч. 5 ст. 74 ТК). Если порядок перевода на режим неполного времени был нарушен, работодателя можно привлечь к административной ответственности, а иногда и к уголовной. Вывод: перевод на неполный рабочий день или неделю должен быть обоснован, а еще длительность такого режима работы не должна превышать более 6 месяцев.

Пример:

В ООО «Горизонт» прекратились поставки импортных автозапчастей из-за санкций. Директор предприятия решил его не закрывать — поискать иные логистические решения. Перед ним два выхода, как снизить зарплату сотрудникам: объявить простой или ввести на предприятии режим неполного рабочего времени. Перед этим директор издал приказ касательно изменения ассортимента магазина. Позже он собрал сотрудников на собрании и предложил вариант с переходом на неполное рабочее время. Решение поддержали, и штат ООО «Горизонт» перейдет на неполную трудовую неделю — трехдневную, подписав допсоглашение к трудовому договору.

Скачать образец дополнительного соглашения к трудовому договору об установлении режима неполной рабочей недели.

Скачать образец дополнительного соглашения к трудовому договору об установлении неполного рабочего дня.