Как снизить зарплату сотруднику без нарушений ТК

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Уменьшить зарплату за счет перехода на неполную занятость
Если объем выпуска продукции снизился или бизнес сезонный, то можно договориться с коллективом и перевести их на неполный трудовой день или неделю. Процедуру нельзя запустить моментально — следует уведомить персонал не менее, чем за два месяца.
Чтобы оформить изменение рабочего времени, подойдет один из способов:
заявление работника;
соглашение сторон.
На основании таких документов владелец бизнеса или кадровик издает приказ — установить режим неполной трудовой недели или дня. В табеле учета рабочего времени стоит указать часы, которые отработаны по факту в случае неполного дня или дополнительные выходные при неполной трудовой неделе. А если перевод на неполный рабочий день или неделю носит массовый характер, необходимо уведомить Центр занятости населения.
При такой занятости заработная плата начисляется за фактически отработанное время. Даже при сокращенной ставке за сотрудником сохраняется право на использование ежегодного отпуска, порядок исчисления трудового стажа и другие права, в том числе на получение пособия по нетрудоспособности.
Внимание! Оформляйте переход подчиненного на неполную занятость только в том случае, если произошли организационно-технические изменения трудовых условий (ч. 5 ст. 74 ТК). Если порядок перевода на режим неполного времени был нарушен, работодателя можно привлечь к административной ответственности, а иногда и к уголовной. Вывод: перевод на неполный рабочий день или неделю должен быть обоснован, а еще длительность такого режима работы не должна превышать более 6 месяцев.
Пример:
В ООО «Горизонт» прекратились поставки импортных автозапчастей из-за санкций. Директор предприятия решил его не закрывать — поискать иные логистические решения. Перед ним два выхода, как снизить зарплату сотрудникам: объявить простой или ввести на предприятии режим неполного рабочего времени. Перед этим директор издал приказ касательно изменения ассортимента магазина. Позже он собрал сотрудников на собрании и предложил вариант с переходом на неполное рабочее время. Решение поддержали, и штат ООО «Горизонт» перейдет на неполную трудовую неделю — трехдневную, подписав допсоглашение к трудовому договору.
Скачать образец дополнительного соглашения к трудовому договору об установлении режима неполной рабочей недели.
Скачать образец дополнительного соглашения к трудовому договору об установлении неполного рабочего дня.
Снизить фонд оплаты труда за счет снижения оклада
Сократить оклады можно, если подписать двустороннее допсоглашение. Уменьшать заработную плату по инициативе руководителя допустимо в случае организационно-технических мероприятий, из-за которых существенно меняются трудовые условия, например, компания проходит реорганизацию.
В одностороннем порядке снижать оклад долго и сложно — процесс включает в себя несколько этапов:
1. Работодатель обязан письменно за 2 месяца уведомить подчиненного об изменениях и причинах, которые привели к снижению оклада.
2. Сотрудник может не соглашаться на новые условия работы. В этом случае работодатель должен предложить ему иную вакансию.
3. Если вакансии отсутствуют или подчиненный отказался от должности, работодатель вправе инициировать расторжение трудового договора.
Внимание! Экономический кризис или внешнеэкономические санкции не являются организационно-техническим изменением и причиной для снижения оклада. Если не выплатить подчиненному заработок вовремя, грозит административная или уголовная ответственность.
Советы от экспертов Первой Экспертной Бухгалтерии — как законно уменьшить зарплату работнику:
Сокращать оклады допустимо за счет изменений должностных обязанностей специалистов. Руководство может пересматривать распределение должностных обязанностей сотрудников, используя двусторонние соглашения. Упраздните прежние отделы и создайте новые, где будут уже другие должности. В этом случае можно ввести новые оклады для новых должностей, а премиями — компенсировать разницу.
Руководство может предлагать работникам занять вакантные места с более низким окладом при внутреннем совместительстве. Сотруднику, который занимает две должности, можно предложить оформить отпуск без сохранения оплаты на ставке с большим значением. А на ставке с меньшей оплатой труда — производим начисление заработной платы совместителю.
Еще один метод, как снизить зарплату работникам — провести внутреннюю аттестацию, по результатам которой можно понижать сотрудника в должности и сокращать заработную плату.
Внимание! Каждый из вариантов требует оформления индивидуального пакета кадровых документов, изменить должностные инструкции и штатное расписание. А еще ответственный специалист должен издать приказ об уменьшении оклада сотрудника или внесения изменений в штат.
Скачать образец приказа об уменьшении оклада работника.
Скачать образец приказа о внесении изменений в штатное расписание в связи с изменением оклада работника.
Пример:
Моисеев В., электрик в ООО «Помощник», обратился в суд с требованием восстановить его на рабочем месте и взыскать зарплату за время пребывания в вынужденном прогуле. Причина в том, что работодатель Моисеева вручил ему уведомление об изменении технологических условий труда по договору. Владелец установил новую производственную линию, которая обеспечила ремонт электрооборудования без участия человека. Собственник ООО принял решение уменьшить зарплату с 80 000 рублей до 40 500 рублей. Электрик подал жалобу на необоснованное снижение размера заработной платы, но суд постановил признать решение законным. В ООО в связи с видоизменением технологических условий поменялись пункты трудового договора в части размеров зарплаты Моисеева В.
Уменьшить или отменить премии
Основания для сокращения премий или отказа от бонусов — невыполнение или некачественное выполнение сотрудниками условий, которые прописаны в положении о премировании. Например, премии положены сотрудникам в том случае, если они перевыполнили годовой план по продажам.
Отменить или уменьшить премию можно приказом руководителя, если она была установлена таким образом. А если премия прописана в трудовом договоре, то придется договариваться и подписывать допсоглашение. Собственника бизнеса ждет два варианта развития событий:
Работник согласен — подписываем допсоглашение и отменяем или уменьшаем премии со дня после подписания.
Работник не согласен — уведомляем работника, указав на организационные и технологические изменения, ждем два месяца его решения. Если сотрудник все еще не согласен по истечении срока — предлагаем другую должность.
Скачать образец приказа об отмене персональной надбавки.
Пример:
В ООО «Хозяюшка» в трудовых договорах работников была указана премия, однако не были прописаны критерии премирования. Сотрудники получали стимулирующие выплаты по умолчанию. Руководитель принял решение ввести KPI, а премии сделать зависимыми от показателей. Таким образом, он мотивировал сотрудников к лучшей работе и нашел выход, указав, что премия 50% выплачивается тем специалистам, которые выполнили план продаж и не имеют дисциплинарных взысканий.
При сокращении зарплат стоит защитить свой бизнес от претензий сотрудников и штрафов трудинспекции
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Уменьшить зарплату сотрудникам посредством отпуска за свой счет
Такой отпуск можно оформить только по желанию подчиненного. Сотруднику необходимо подать заявление, на основании чего ответственный специалист издаст приказ на отпуск.
Внимание! Если сотрудник в неоплачиваемом отпуске, то ему не выплачивается больничное пособие при болезни. Незаконное оформление отпуска без сохранения заработной платы и невыплата ему денег в срок грозит административной или уголовной ответственностью.
Оформить простой
Причиной простоя может быть экономический кризис. Если продолжать хозяйственную деятельность компании невозможно, работодателю стоит издать приказ о простое.
Время простоя надо оплачивать — не меньше, чем ⅔ от ставки или оклада на основании ст. 157 ТК.
Скачать приказ на отпуск без сохранения заработной платы — за свой счет.
Провести сокращение
Это самый трудозатратный способ экономии на зарплате сотрудникам — к нему предстоит подготовиться:
Издать приказ о сокращении — составить список работников, с которыми надо прекратить действие трудового договора.
Уведомить сотрудников не менее, чем за два месяца.
Письменно предложить другие вакансии тем, кого собираетесь сократить.
Оповестить контрольные и надзорные органы, например, Центр занятости населения.
Можно и не ждать два месяца, если направить работникам уведомление о возможности досрочного расторжения трудового договора, а потом получить от них письменные согласия.
Не всех сотрудников можно сократить, например, беременных женщин и женщин, у которых есть дети в возрасте до трех лет. А еще — родителей детей-инвалидов или единственных кормильцев в семье.
Скачать образец приказа о прекращении трудового договора (увольнении) в связи с сокращением штата организации.
Когда сокращение заработной платы незаконно
Ввести и применять систему штрафов — эти виды дисциплинарных взысканий отсутствуют в ТК.
Депремировать или лишать выплат, которые гарантированы трудовым договором без указания причины.
Уменьшить оклад без уведомления сотрудников в одностороннем порядке.
Если допустить такие нарушения, то работник может написать жалобу в трудовую инспекцию, в прокуратуру или обратиться в суд. Если ошибки работодателя или кадровика будут доказаны, работодателя обяжут выплатить сумму, которая не была выдана, оплатить штраф и компенсировать моральный вред. Основание — ст. 5.27 КоАП.
Вместо сокращения заработной платы ключевых специалистов можноо сэкономить на штате кадровиков или бухгалтеров — отдать часть функций на аутсорсинг. Специалисты Первой Экспертной Бухгалтерии подхватят учет в любой момент и помогут оптимизировать расходы на фонд оплаты труда.
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