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Кадровый учет

Какие документы можно и нельзя хранить в личных делах сотрудников

Важно правильно организовать ведение личных дел в компании, иначе можно получить штраф за нарушение законодательства в области персональных данных. Вместе с экспертами определили безопасное содержимое личного дела.

Как вести личное дело сотрудника правильно

Ведение и хранение личных дел — не обязательная, а добровольная процедура для коммерческих компаний. Вести личные дела своих сотрудников обязаны только государственные предприятия.

Состав личного дела — это его обложка и документы о работнике, в которых есть данные о нем и его деятельности в организации.

Кадровики коммерческих предприятий могут заводить дела не на весь персонал — только на некоторых работников:

  • руководителей и замов;

  • главных специалистов;

  • сотрудников с материальной ответственностью;

  • ключевых специалистов или перспективных кандидатов на руководящие должности.

Личные дела начинают формировать при приеме лица на должность и ведут вплоть до увольнения. После этого дело перемещается в специальный архив личных дел.

Удобнее всего хранить дела в отдельных файлах либо папках. Формируя дела, помните:

  • документы временного и постоянного хранения нельзя хранить вместе;

  • важно убрать оригиналы документов из личных дел постоянного хранения;

  • каждый из документов должен быть в единственном экземпляре;

  • дело не может быть толще 4 сантиметров, а число страниц не превышать 250 штук.

  • приложения ко всем документам важно хранить в папке с документацией, например оригиналы приказов — в отдельной папке.

Внимание! Личные данные физлица можно использовать только при трудоустройстве, служебном продвижении или, чтобы обеспечить ему безопасность. Законодательно состав личных дел не регламентируется, а список тех документов, которые в них необходимо включать, определяют сами компании в локальных актах.

Какие документы можно хранить в личном деле без согласия работника

Когда кадровик принимает сотрудника, он может начать формировать личное дело с документов, которые должны там быть.

Что нужно принять от сотрудника или составить вместе с ним:

  • Заявление о приеме на работу.

  • Трудовой договор.

  • Приказ о приеме на работу, если руководитель его издал вместе с трудовым договором.

  • Должностную инструкцию.

  • Договор о материальной ответственности, если сотрудник будет материально ответственным лицом. 

  • Соглашение о неразглашении коммерческой или производственной тайны.

  • Согласие на обработку персональных данных.

Что нужно подшивать в личное дело по мере служебной деятельности сотрудника:

  • Дополнительные соглашения к трудовому договору.

  • Приказы, которые имеют отношение к трудовой деятельности этого сотрудника, например, о премировании.

  • Копии документов, которые отображают квалификацию или профессиональные качества работника, например, диплома о переподготовке или получении дополнительной специальности, рекомендательные письма.

Что нужно внести, когда сотрудник уволился:

  • Заявление об увольнении.

  • Приказ об увольнении.

  • Документы, которые закрывают материальную ответственность работника.

Чтобы не запутаться в хронологии, можно вести опись личного дела. А еще так не получится незаметно изъять важный документ заинтересованному лицу.

Если сотрудника уволили, а потом взяли обратно, то придется снова заводить личное дело, особенно если вы подшивали и вели опись. 

Кадровый учет и ведение личных дел — обоснованная и полезная процедура, если у вас большой штат и надо следить за его количественными и качественными изменениями. Специалисты Первой Экспертной Бухгалтерии возьмут на себя этот участок учета и помогут сэкономить на зарплатах кадровиков в штате.

Вести личные дела стоит внимательно, иначе можно нарваться на штраф или судебную претензию сотрудника

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Какие документы можно хранить в личном деле только с согласия сотрудника

Если на этапе формирования личного дела кадровик получил от работника согласие на обработку персональных данных, то перечень документов можно дополнить. Вот что можно вложить:

  • Аттестационные листы.

  • Копии медосмотров — это должно быть закреплено дополнительно в согласии на обработку персональных данных.

  • Копии документов об образовании. 

  • Справки об отсутствии или наличии судимости — для определенного перечня должностей.

Медосмотры и другие документы, которые могут содержать данные специалиста, относятся к специальной категории персональных данных. Если в медицинском заключении есть сведения, что сотрудник, например, может работать в определенных условиях по состоянию здоровья, значит, отдельно указывать этот пункт в общем согласии не нужно.

Медицинские документы придется хранить в течение трех лет, за исключением заключительных актов медицинских осмотров работников, выполняющих работы с вредными, опасными условиями труда, которые хранятся 50/75 лет (п. 635 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности, утвержденного приказом Росархива от 20 декабря 2019 г. № 236). Такого же мнения придерживаются специалисты Роструда

Согласие на обработку персональных данных важно хранить в течение трех лет после того, как сотрудник уволился, если иной срок не закреплен нормативным актом или в договоре.  День увольнения не нужно считать окончанием срока обработки, потому что после увольнения бухгалтер будет работать с данными, например, чтобы сдать годовые отчеты или ответить на запросы государственных органов.

Какие документы в личном деле хранить нельзя

Проверяющие могут оштрафовать компанию или должностное лицо, если посчитают, что в личных делах сотрудников есть избыточные сведения — документы, которые не относятся к служебной деятельности специалиста. Свою позицию они могут обосновать судебной практикой — постановлениями Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2014 № А53-12557/2013 и Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.03.2014 № А53-10287/2013.

Роструд считает, что копии документов, которые содержат ключевые личные данные, нельзя хранить в личном деле — при приеме сотрудника на работу кадровик должен с ними ознакомиться, внести сведения в реквизиты трудового договора или другие документы, а потом вернуть владельцу.

Уберите эти документы из личных дел, если они там есть:

  • Копии паспорта.

  • Копия СНИЛС.

  • Копия свидетельства о выдаче ИНН.

  • Копии свидетельств о заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении ребенка.

  • Копии военного билета.

Если кадровый специалист все же будет хранить такие данные в личных делах «для удобства», то проверяющие могут выписать штрафы за нарушение Федерального закона о хранении персональных данных № 152-ФЗ

Штраф составит:

  • Для юридического лица — 60–100 тысяч рублей

  • Для предпринимателя или ответственного лица — 10–20 тысяч рублей.

Если допустить нарушение повторно:

  • Юридическое лицо заплатит до 300 тысяч рублей.

  • Предприниматель или ответственное лицо — до 50 тысяч рублей.

Что делать с документами личного дела после увольнения сотрудника

Если компания ведет личные дела, то должна их передавать во внутренний архив после увольнения. Роструд считает, что нельзя складировать персональные данные о работниках в кабинете отдельных кадров, тем более что после увольнения заканчивается действие согласия на их обработку.

Не ранее, чем через один год и не позже, чем через три года после увольнения, личное дело:

  • Сшивают или переплетают в картонную обложку в четыре прокола.

  • Нумеруют и описывают.

  • Делают лист-заверитель, где дублируют количество листов.

  • Оформляют титульный лист, где дублируют информацию листа заверителя и ставят дату окончания дела.

Срок хранения оконченных личных дел довольно большой. Если у компании есть дела, которые окончены до 01.01.2003, то их придется хранить 75 лет, а после 01.01.2003 — 50 лет. Личные дела руководителей придется хранить бессрочно.

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Комментарии

2
  • indiebeer
    Руководитель

    В каждой гостинице в РФ копируют паспорт. В каждом втором бизнес-центре. Но кадровики долюжны убрать копию из папки. Что за бред?

  • Анастасия

    Приказы на прием в папке приказы по личному составу хранить, или же в личном деле работника?