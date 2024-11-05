Какие документы можно и нельзя хранить в личных делах сотрудников

Ведение и хранение личных дел — не обязательная, а добровольная процедура для коммерческих компаний. Вести личные дела своих сотрудников обязаны только государственные предприятия.

Состав личного дела — это его обложка и документы о работнике, в которых есть данные о нем и его деятельности в организации.

Кадровики коммерческих предприятий могут заводить дела не на весь персонал — только на некоторых работников:

руководителей и замов;

главных специалистов;

сотрудников с материальной ответственностью;

ключевых специалистов или перспективных кандидатов на руководящие должности.

Личные дела начинают формировать при приеме лица на должность и ведут вплоть до увольнения. После этого дело перемещается в специальный архив личных дел.

Удобнее всего хранить дела в отдельных файлах либо папках. Формируя дела, помните:

документы временного и постоянного хранения нельзя хранить вместе;

важно убрать оригиналы документов из личных дел постоянного хранения;

каждый из документов должен быть в единственном экземпляре;

дело не может быть толще 4 сантиметров, а число страниц не превышать 250 штук.

приложения ко всем документам важно хранить в папке с документацией, например оригиналы приказов — в отдельной папке.

Внимание! Личные данные физлица можно использовать только при трудоустройстве, служебном продвижении или, чтобы обеспечить ему безопасность. Законодательно состав личных дел не регламентируется, а список тех документов, которые в них необходимо включать, определяют сами компании в локальных актах.