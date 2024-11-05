Какие документы можно и нельзя хранить в личных делах сотрудников

Как вести личное дело сотрудника правильно
Ведение и хранение личных дел — не обязательная, а добровольная процедура для коммерческих компаний. Вести личные дела своих сотрудников обязаны только государственные предприятия.
Состав личного дела — это его обложка и документы о работнике, в которых есть данные о нем и его деятельности в организации.
Кадровики коммерческих предприятий могут заводить дела не на весь персонал — только на некоторых работников:
руководителей и замов;
главных специалистов;
сотрудников с материальной ответственностью;
ключевых специалистов или перспективных кандидатов на руководящие должности.
Личные дела начинают формировать при приеме лица на должность и ведут вплоть до увольнения. После этого дело перемещается в специальный архив личных дел.
Удобнее всего хранить дела в отдельных файлах либо папках. Формируя дела, помните:
документы временного и постоянного хранения нельзя хранить вместе;
важно убрать оригиналы документов из личных дел постоянного хранения;
каждый из документов должен быть в единственном экземпляре;
дело не может быть толще 4 сантиметров, а число страниц не превышать 250 штук.
приложения ко всем документам важно хранить в папке с документацией, например оригиналы приказов — в отдельной папке.
Внимание! Личные данные физлица можно использовать только при трудоустройстве, служебном продвижении или, чтобы обеспечить ему безопасность. Законодательно состав личных дел не регламентируется, а список тех документов, которые в них необходимо включать, определяют сами компании в локальных актах.
Какие документы можно хранить в личном деле без согласия работника
Когда кадровик принимает сотрудника, он может начать формировать личное дело с документов, которые должны там быть.
Что нужно принять от сотрудника или составить вместе с ним:
Заявление о приеме на работу.
Трудовой договор.
Приказ о приеме на работу, если руководитель его издал вместе с трудовым договором.
Должностную инструкцию.
Договор о материальной ответственности, если сотрудник будет материально ответственным лицом.
Соглашение о неразглашении коммерческой или производственной тайны.
Согласие на обработку персональных данных.
Что нужно подшивать в личное дело по мере служебной деятельности сотрудника:
Дополнительные соглашения к трудовому договору.
Приказы, которые имеют отношение к трудовой деятельности этого сотрудника, например, о премировании.
Копии документов, которые отображают квалификацию или профессиональные качества работника, например, диплома о переподготовке или получении дополнительной специальности, рекомендательные письма.
Что нужно внести, когда сотрудник уволился:
Заявление об увольнении.
Приказ об увольнении.
Документы, которые закрывают материальную ответственность работника.
Чтобы не запутаться в хронологии, можно вести опись личного дела. А еще так не получится незаметно изъять важный документ заинтересованному лицу.
Если сотрудника уволили, а потом взяли обратно, то придется снова заводить личное дело, особенно если вы подшивали и вели опись.
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Вести личные дела стоит внимательно, иначе можно нарваться на штраф или судебную претензию сотрудника
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Какие документы можно хранить в личном деле только с согласия сотрудника
Если на этапе формирования личного дела кадровик получил от работника согласие на обработку персональных данных, то перечень документов можно дополнить. Вот что можно вложить:
Аттестационные листы.
Копии медосмотров — это должно быть закреплено дополнительно в согласии на обработку персональных данных.
Копии документов об образовании.
Справки об отсутствии или наличии судимости — для определенного перечня должностей.
Медосмотры и другие документы, которые могут содержать данные специалиста, относятся к специальной категории персональных данных. Если в медицинском заключении есть сведения, что сотрудник, например, может работать в определенных условиях по состоянию здоровья, значит, отдельно указывать этот пункт в общем согласии не нужно.
Медицинские документы придется хранить в течение трех лет, за исключением заключительных актов медицинских осмотров работников, выполняющих работы с вредными, опасными условиями труда, которые хранятся 50/75 лет (п. 635 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности, утвержденного приказом Росархива от 20 декабря 2019 г. № 236). Такого же мнения придерживаются специалисты Роструда
Согласие на обработку персональных данных важно хранить в течение трех лет после того, как сотрудник уволился, если иной срок не закреплен нормативным актом или в договоре. День увольнения не нужно считать окончанием срока обработки, потому что после увольнения бухгалтер будет работать с данными, например, чтобы сдать годовые отчеты или ответить на запросы государственных органов.
Какие документы в личном деле хранить нельзя
Проверяющие могут оштрафовать компанию или должностное лицо, если посчитают, что в личных делах сотрудников есть избыточные сведения — документы, которые не относятся к служебной деятельности специалиста. Свою позицию они могут обосновать судебной практикой — постановлениями Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2014 № А53-12557/2013 и Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.03.2014 № А53-10287/2013.
Роструд считает, что копии документов, которые содержат ключевые личные данные, нельзя хранить в личном деле — при приеме сотрудника на работу кадровик должен с ними ознакомиться, внести сведения в реквизиты трудового договора или другие документы, а потом вернуть владельцу.
Уберите эти документы из личных дел, если они там есть:
Копии паспорта.
Копия СНИЛС.
Копия свидетельства о выдаче ИНН.
Копии свидетельств о заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении ребенка.
Копии военного билета.
Если кадровый специалист все же будет хранить такие данные в личных делах «для удобства», то проверяющие могут выписать штрафы за нарушение Федерального закона о хранении персональных данных № 152-ФЗ.
Штраф составит:
Для юридического лица — 60–100 тысяч рублей
Для предпринимателя или ответственного лица — 10–20 тысяч рублей.
Если допустить нарушение повторно:
Юридическое лицо заплатит до 300 тысяч рублей.
Предприниматель или ответственное лицо — до 50 тысяч рублей.
Что делать с документами личного дела после увольнения сотрудника
Если компания ведет личные дела, то должна их передавать во внутренний архив после увольнения. Роструд считает, что нельзя складировать персональные данные о работниках в кабинете отдельных кадров, тем более что после увольнения заканчивается действие согласия на их обработку.
Не ранее, чем через один год и не позже, чем через три года после увольнения, личное дело:
Сшивают или переплетают в картонную обложку в четыре прокола.
Нумеруют и описывают.
Делают лист-заверитель, где дублируют количество листов.
Оформляют титульный лист, где дублируют информацию листа заверителя и ставят дату окончания дела.
Срок хранения оконченных личных дел довольно большой. Если у компании есть дела, которые окончены до 01.01.2003, то их придется хранить 75 лет, а после 01.01.2003 — 50 лет. Личные дела руководителей придется хранить бессрочно.
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Комментарии2
В каждой гостинице в РФ копируют паспорт. В каждом втором бизнес-центре. Но кадровики долюжны убрать копию из папки. Что за бред?
Приказы на прием в папке приказы по личному составу хранить, или же в личном деле работника?