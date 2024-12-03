Как бизнесу подготовиться к увеличению МРОТ

Минимальный размер оплаты труда на федеральном уровне составит 22 440 рублей, но регионы вправе установить свои размеры минимальной зарплаты, которые могут превышать федеральный МРОТ. Основание — ст. 133.1 ТК.

Федеральный МРОТ нужно учитывать при расчете зарплаты, отпускных, командировочных и иных выплат, начисляемых от величины среднего заработка, например, пособий по беременности и родам, временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Региональный МРОТ, установленный субъектами РФ в региональных соглашениях, бизнес применяет, если присоединился к такому соглашению. Обычно региональный показатель равен или больше федерального.

Работодателей присоединяют к региональному соглашению автоматически, но можно официально отказаться от присоединения. Для этого в течение 30 календарных дней после публикации соглашения необходимо направить мотивированный отказ в трудовую инспекцию субъекта страны. Тогда при расчете зарплаты нужно будет учитывать федеральный МРОТ.

Для подготовки к новому МРОТ в 2025 году работодатели должны пересмотреть зарплатные фонды и внести изменения в порядок учета. Что можно сделать: