Как бизнесу подготовиться к увеличению МРОТ

Новые требования для работодателей с учетом МРОТ в 2025 году
Минимальный размер оплаты труда на федеральном уровне составит 22 440 рублей, но регионы вправе установить свои размеры минимальной зарплаты, которые могут превышать федеральный МРОТ. Основание — ст. 133.1 ТК.
Федеральный МРОТ нужно учитывать при расчете зарплаты, отпускных, командировочных и иных выплат, начисляемых от величины среднего заработка, например, пособий по беременности и родам, временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Региональный МРОТ, установленный субъектами РФ в региональных соглашениях, бизнес применяет, если присоединился к такому соглашению. Обычно региональный показатель равен или больше федерального.
Работодателей присоединяют к региональному соглашению автоматически, но можно официально отказаться от присоединения. Для этого в течение 30 календарных дней после публикации соглашения необходимо направить мотивированный отказ в трудовую инспекцию субъекта страны. Тогда при расчете зарплаты нужно будет учитывать федеральный МРОТ.
Для подготовки к новому МРОТ в 2025 году работодатели должны пересмотреть зарплатные фонды и внести изменения в порядок учета. Что можно сделать:
Провести аудит зарплат сотрудников. Пересчитать суммы и внести изменения в приказы, чтобы подтянуть минимальные выплаты до 22 440 рублей.
Актуализировать учет страховых взносов. Пониженные тарифы теперь применяются к большей части зарплаты — важно обновить алгоритм расчетов и подготовиться к увеличению отчислений.
Актуализировать учет других выплат, которые зависят от МРОТ. Например, больничных, отпускных, командировочных.
Когда учитывать отраслевой МРОТ
Для ряда отраслей МРОТ установлен отдельно и опубликован в отраслевых соглашениях. Как и в случае с региональным МРОТ, оплату труда в пределах отраслевой минималки устанавливают только компании и предприниматели, которые присоединились к отраслевым соглашениям. Основание ― статья 48 Трудового кодекса РФ.
После публикации отраслевого соглашения Министерство труда официально размещает предложение для работодателей о присоединении к нему в «Российской газете» и на своем официальном ресурсе. В течение 30 календарных дней с момента публикации компания вправе отправить в Минтруд письменный мотивированный отказ.
Если отказ не отправлен ― работодатель обязан устанавливать зарплату в соответствии с отраслевым МРОТ.
Если отправлен ― заработная плата будет зависеть от федерального или регионального показателя.
Если бизнес присоединился и к региональному, и отраслевому соглашению, то надо выбрать для учета большее значение МРОТ.
Как сравнить зарплату со значением МРОТ
Для этого следует взять начисленную сумму заработной платы до удержаний. Если работник отработал свою норму времени за месяц, выполнил свои обязанности ― начисленная зарплата не должна быть ниже МРОТ. После всех удержаний сотрудник может получить на руки меньше минимальной оплаты размера труда.
Если есть районные коэффициенты, доплаты, надбавки, компенсации за работу сверхурочно ― их вычитают из общей суммы оплаты труда для сравнения с МРОТ. Итоговая сумма должна быть не меньше минимального размера оплаты труда.
Как оформить повышение зарплаты
Если зарплата работника за полную норму рабочего времени меньше нового федерального, регионального или отраслевого МРОТ ― ее надо повысить с 1 января 2025 года.
Увеличить зарплату до МРОТ или регионального минимума можно двумя методами: повысить сам оклад или установить надбавку.
Чтобы повысить оклад, необходимо издать приказ с внесением изменений в штатное расписание и подписать дополнительные соглашения к трудовым договорам с каждым сотрудником.
Чтобы назначить надбавку, следует однократно закрепить компенсационную доплату до МРОТ, например, в положении об оплате труда. Во втором случае издавать приказы не нужно.
Как рассчитывать больничные
Расчет пособия по листку временной нетрудоспособности также выполняется с учетом МРОТ, если в расчетном периоде у работника не было заработка либо средняя зарплата сотрудника за месяц оказалась ниже МРОТ на дату открытия больничного.
Для определения минимального среднего дневного заработка используют формулу:
Федеральный МРОТ с учетом районного коэффициента на дату открытия больничного × 24 месяца / 730 дней
Если в период болезни сотрудник работал неполный день, следует скорректировать МРОТ при расчете среднего заработка за день пропорционально продолжительности времени работы сотрудника. Основание ― ч. 1.1 ст. 14 ФЗ-255 от 29.12.2006.
Чтобы получить размер дневного пособия, средний заработок за день умножают на процент, который зависит от страхового стажа сотрудника. Сумма дневного пособия сравнивается с минимальным дневным пособием из МРОТ. Из двух сумм следует выбрать больший показатель и из него рассчитать итоговую сумму пособия. Для расчета используют формулу:
Дневное пособие из МРОТ = Федеральный МРОТ с учетом районного коэффициента на дату открытия больничного листа / 31, 30, 29 или 28 календарных дней в месяце нетрудоспособности
При наличии оснований для снижения размера пособия, например, если у сотрудника есть неявка к врачу, также сравнивают два дневных пособия ― из зарплаты работника и МРОТ. Но выплачивают пособие в соответствии с меньшей величиной.
Важно! За полный месяц больничного работник должен получить пособие не ниже федерального МРОТ независимо от его фактического заработка и стажа.
Итоговую сумму пособия и заработок для пособия по временной нетрудоспособности рассчитывают из МРОТ на дату открытия больничного.
Эксперт: если сотрудник ушел на больничный в декабре 2024 года, чтобы рассчитать заработную плату, необходимо взять МРОТ, действующий до 1 января 2025 года — 19242 рубля. Если сотрудник открыл больничный в январе 2025 года, учитывать нужно уже новый МРОТ — 22440 рублей.
Как сделать расчет пособия по беременности и родам
Выплаты по беременности и родам следует считать с учетом МРОТ в двух случаях:
если в расчетном периоде у женщины не было заработка;
если заработок женщины за месяц был ниже МРОТ.
Для расчета используют федеральный МРОТ. Минимальный размер среднего дневного заработка сравнивают со средним дневным фактическим заработком. Используют формулу:
Минимальный размер среднего дневного заработка = МРОТ с учетом районного коэффициента на дату начала декретного отпуска × 24 месяца / 730
Для расчета важно принять во внимание еще несколько ситуаций:
Женщина перед уходом в декрет работает неполную ставку. Тогда показатель МРОТ при расчете среднего дневного заработка уменьшают пропорционально продолжительности рабочего времени.
Женщина отработала меньше 6 месяцев в организации. Тогда итоговая сумма пособия не может быть выше МРОТ в расчете за календарный месяц, на который пришелся отпуск по беременности и родам.
При расчете пособия применяют районные коэффициенты, если они действуют в той организации, где трудится женщина.
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Как рассчитать пособие по уходу за ребенком
Пособие рассчитывают на основе среднемесячного заработка. Чтобы рассчитать средний месячный заработок, используют минимальный размер, который не должен быть ниже МРОТ. Если заработная плата меньше ― ежемесячное пособие рассчитывают с учетом МРОТ — умножают на 40%.
С 1 января 2025 года с учетом увеличения МРОТ новая сумма пособия будет составлять:
8976 рублей = 22 440 рублей * 40%
Но это меньше минимума в 9227,24 рубля, проиндексированного постановлением Правительства № 46 с 1 февраля 2024 года. Поэтому за полный календарный месяц ухода за ребенком Социальный фонд назначит пособие не меньше 9227,24 рубля.
Детские и декретные при отпуске с 30 или 31 декабря 2024 года рассчитывают иначе. Для расчета берут показатель МРОТ, который был установлен на первый день отпуска, то есть 19242 рубля. Минимальный средний заработок принимают равным МРОТ, действующим на дату наступления страхового случая. Заработок не пересчитывают в связи с тем, что во время отпуска размер МРОТ изменился.
Как рассчитать отпускные
Отпускные рассчитывают с учетом МРОТ, если в течение расчетного периода работник получал в среднем меньше минимального расчетного показателя. Тогда выплаты сравнивают с федеральным МРОТ, а не с региональным или отраслевым.
Если работник уходит в отпуск в начале января, отпускные выдают в декабре. При этом средний заработок впоследствии не пересчитывают, но отпускные доплачивают.
Как рассчитать командировочные
Оплата дней в командировке также зависит от средней заработной платы. Для расчета оплаты за время в командировке сравнивают средний заработок за месяц с федеральным МРОТ.
Когда сотрудник работает на полной ставке ― средний заработок за месяц в период командировки не может быть ниже федерального МРОТ. Региональный или отраслевой показатель не учитывают.
Средний заработок для командировочных считают из зарплаты, фактически начисленной сотруднику, а также отработанного времени за предыдущие 12 месяцев. То есть оплата командировки пересчитывается при следующих условиях:
средний заработок сотрудника за месяц в течение расчетного периода менее 22400 рублей;
командировка началась не ранее 1 января 2025 года.
Как рассчитать страховые взносы по тарифу 15%
Федеральный МРОТ применяют при расчете страховых взносов по льготному тарифу 15%, который вправе использовать:
субъекты МСП;
субъекты МСП, чья деятельность связана с предоставлением продуктов питания и напитков, при условии среднесписочного количества сотрудников свыше 250 человек по данным реестра МСП;
компании ― участники проекта «Сколково», а также организации, участвующие в инновационных научно-технологических проектах.
В 2025 году с выплат сотруднику в пределах 1,5 МРОТ взносы считают по общему тарифу, свыше 1,5 МРОТ ― по пониженному тарифу 15%.
Как подготовиться бизнесу к увеличению МРОТ: чек-лист
Провести аудит зарплат сотрудников и убедиться, что оклады будут соответствовать новым требованиям с 2025 года.
Не забыть в расчетах про переходный период. Если сотрудник ушел на больничный, в отпуск по беременности и родам или уходу за ребенком в декабре 2024 года ― брать для расчетов показатель МРОТ за 2024 год.
Обновить документы. Заключить дополнительные соглашения с сотрудниками, издать приказы с внесением изменений в штатное расписание или установить компенсационную доплату в положении об оплате труда.
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Комментарии1
любопытно, есть такие, кто "официально отказаться от присоединения"??