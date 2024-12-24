40 миллионов доначислений и разборки с ФНС: к чему может привести путаница в номенклатуре и учете расходов

Булки — это не маффины

ИП на ОСНО занимался перепродажей хлебобулочной продукции. Клиент не проводил номенклатурное сопоставление — у поставщика покупал «булку сдобную», а продавал ее уже как «маффин». Бухгалтер вместо работы с номенклатурными позициями пошел по простому пути: приход «булок» списал в расходы на производство, хотя никакого производства у ИП не было. Дополнительно были ошибки в начислении и уплате НДС.

ФНС сперва заинтересовалась предпринимателем из-за проблем с НДС. Инспекторы организовали проверку, стали просматривать все базы компании — наткнулись и на «списание в производство». Собственник не смог подтвердить налоговой, что занимается производством, а инспекторы вскрыли массовые случаи нарушения и сняли с затрат все суммы таких «списаний» — доначислили больше 40 миллионов рублей налогов.

На консультации клиенту подсказали, как проводить сопоставление номенклатуры, налаживать процесс сопоставления в 1С, заниматься комплектацией документов. Ошибки не будет, если продавать товары под той номенклатурой, которую поставили на приход.

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Все расходы — «в молоко»

ИП на ОСНО продавал молочную продукцию. Клиент считал доходы кассовым методом — учитывал суммы, которые пришли на расчетный счет. Расходы тоже учитывали кассовым методом, но не соблюдали важное условие. Как и в первом случае, бухгалтерия клиента не стала усложнять себе жизнь — отслеживать моменты списания в производство или продажи. Расходы учитывали по списаниям с расчетного счета — абсолютно все, на что тратил деньги ИП на ОСНО, относили к расходам. Дополнительно проблема множилась из-за слишком сложной программы учета — клиенту продали гибрид 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация. Бухгалтер не смог разобраться в порядке учета — не было компетенций в настройке настолько сложной версии, которая была избыточна для производства предпринимателя.

Из-за такого подхода будут ошибки в расчете и уплате налога — ФНС заинтересуется компанией и устроит выездную проверку. Применять вычеты для уменьшения НДФЛ, который ИП платит вместо налога на прибыль, можно, но учитывать расходы надо внимательно — только на определенные цели и в определенные моменты. Например, закупка сырья, зарплата сотрудникам, аренда помещения или собственный налог ИП на имущество, которое используется в предпринимательской деятельности.

Подсказали клиенту, что исходный ресурс для изготовления молочных продуктов — молоко, можно относить к затратам только в момент списания в производство, а идеальный и безопасный вариант, по мнению ФНС, — в момент продажи конечного товара, например, сметаны или сыра. Учитывать расходы на сырье в момент списания в производство допустимо — зафиксирован один судебный прецедент, а 1С показывает уведомление, что метод спорный и существуют определенные риски, но позволяет совершить операцию.

В Первой Экспертной Бухгалтерии — комплексный подход. Мы убережем от затрат на ненужный софт, объясним, какая версия программы подойдет для вашего учета, а потом настроим ее, чтобы формировать и сдавать отчетность без ошибок.

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